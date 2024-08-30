Армия РФ пытается окружить украинских защитников на Покровском направлении, - ISW

В рамках наступательной операции по захвату Покровска армия РФ сейчас осуществляет две тактические операции. Оккупанты пытаются окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Первая тактическая операция вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска с целью захвата Мирнограда и продвижения к окраинам Покровска.

Вторая тактическая операция вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк к юго-востоку от Покровска направлена на расширение российской группировки на Покровском направлении и устранение уязвимых мест для контратак со стороны украинских войск.

Российское военное командование, вероятно, рассматривает обе эти тактические операции как желаемые предпосылки для начала интенсивных наступательных действий на сам Покровск.

Недавно российские войска окружили украинские позиции к юго-востоку от Покровска вдоль Карловского водохранилища и заставили украинские войска отступить с ограниченных позиций в этом районе.

Вероятно, они надеются достичь подобного эффекта, пытаясь окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой, хотя остается непонятным, смогут ли российские войска поддерживать относительно быстрые темпы продвижения через сравнительно большой город Мирноград и его окрестности.

Напомним, 29 августа стало известно, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько дней подряд работал в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении. Он отметил, что там сейчас самая сложная ситуация.