Армия РФ пытается окружить украинских защитников на Покровском направлении, - ISW
В рамках наступательной операции по захвату Покровска армия РФ сейчас осуществляет две тактические операции. Оккупанты пытаются окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Первая тактическая операция вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска с целью захвата Мирнограда и продвижения к окраинам Покровска.
Вторая тактическая операция вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк к юго-востоку от Покровска направлена на расширение российской группировки на Покровском направлении и устранение уязвимых мест для контратак со стороны украинских войск.
Российское военное командование, вероятно, рассматривает обе эти тактические операции как желаемые предпосылки для начала интенсивных наступательных действий на сам Покровск.
Недавно российские войска окружили украинские позиции к юго-востоку от Покровска вдоль Карловского водохранилища и заставили украинские войска отступить с ограниченных позиций в этом районе.
Вероятно, они надеются достичь подобного эффекта, пытаясь окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой, хотя остается непонятным, смогут ли российские войска поддерживать относительно быстрые темпы продвижения через сравнительно большой город Мирноград и его окрестности.
Напомним, 29 августа стало известно, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько дней подряд работал в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении. Он отметил, что там сейчас самая сложная ситуация.
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Наполеона теж запустили вглиб Росії і навіть Москву віддали! Але хлопи з Вологди про те навіть не чули.
Тому мені здається, що Курська операція, то нова серія фільму "Слуна народу" під робочою назвою "Слуга народу іде на Мацкву"...
На Вугледарському напрямку
зберігається висока інтенсивність бойових дій на схід і на південний схід від Водяного.
Курахівський напрямок.
На північ від Костянтинівки противник продовжує атаки маневреними групами в районі садового товариства «Шахтар», на території якого ЗСУ завдали вогневого ураження позиціям російських військ у західній та північно-західній частинах. Додано сіру зону, результат бою на уточненні.
📍47.875670, 37.417861
📍47.876993, 37.419260
У районі Георгіївки та Красногорівки продовжуються активні бойові дії.
Покровський напрямок.
На північ від Карлівки противник встановив прапор на будівлі колишньої резиденції Нусенкіса на території садового товариства «Світанок».
У Михайлівці противник просунувся вздовж вулиць Степової та Шкільної на глибину до 550 метрів.
Торецький напрямок.
На схід від Пантелеймонівки російські війська просунулися вздовж лісосмуг на глибину до 500 метрів.
У північній частині Північного противник закріпився на ділянці завширшки до 950 метрів. ЗСУ уразили позицію противника на півночі вулиці Любима.
📍48.404667, 37.898998
Куп'янський напрямок.
На схід від Андріївки противник закріпився на ділянці шириною до 2.15 км.
На захід від Піщаного російські війська просунулися вздовж лісосмуг на глибину до 1.65 км.
У Сіньківці, за попередніми даними, ЗСУ вибили російські війська із центральної частини. Обстановка на уточненні.
Курська область.
Північніше Руской Порєчной ЗСУ просунулись на глибину до 2.1 км. Бої продовжуються в районі н.п. Ніжняя Паровая."
А от Шапталу, Наєва, Марченка, Кривоноса треба терміново повертати!
Классика жанру - заглибившись в оборону противника подумай про фланги. Шоб не було як під Харковом у 1942 році. От вони і посилюють крила атаки на Покровськ.
Це повний п*здець, коли військові операції плануються в Офісі Завхоза України! І тут не те що Залужний - тут і фельдмаршал Модель застрелиться на другий день!
Їм не дає покою слава Наполеона...
Тепер можна і до Карпат гудіти.
Почала даватися взнаки корумпована і недолуга система мобілзації, коли злоровенні бики жирують в тилу, а ТЦК нахапали кого змогли - системно хворих, старих, і навіть інвалідів відвертих! Яка там мотивація, і сил немає і за ту систему не дуже гинути хочеться. Якось все не так пішло... Єрмак, Татаров, Сирський
Може реально потрібна війсково-патріотична хунта? Поки не пізно. Але хто...
Все має відбуватись вчасно. Так для цього потрібна мужність і здоровий глузд, але для цього не так багато і треба - включити розум поза графіком відключення всіх черг.