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Армия РФ пытается окружить украинских защитников на Покровском направлении, - ISW

ЗСУ

В рамках наступательной операции по захвату Покровска армия РФ сейчас осуществляет две тактические операции. Оккупанты пытаются окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Первая тактическая операция вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска с целью захвата Мирнограда и продвижения к окраинам Покровска.

Вторая тактическая операция вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк к юго-востоку от Покровска направлена на расширение российской группировки на Покровском направлении и устранение уязвимых мест для контратак со стороны украинских войск.

Российское военное командование, вероятно, рассматривает обе эти тактические операции как желаемые предпосылки для начала интенсивных наступательных действий на сам Покровск.

Недавно российские войска окружили украинские позиции к юго-востоку от Покровска вдоль Карловского водохранилища и заставили украинские войска отступить с ограниченных позиций в этом районе.

Вероятно, они надеются достичь подобного эффекта, пытаясь окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой, хотя остается непонятным, смогут ли российские войска поддерживать относительно быстрые темпы продвижения через сравнительно большой город Мирноград и его окрестности.

Напомним, 29 августа стало известно, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько дней подряд работал в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении. Он отметил, что там сейчас самая сложная ситуация.

Автор: 

Донецкая область (9574) боевые действия (3985) Покровск (583) ISW (493)


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Топ комментарии
+14
Росіяни діють класично, вивчаючі військові історію ще з часів битви при Каннах. Ну і до наших днів.
Классика жанру - заглибившись в оборону противника подумай про фланги. Шоб не було як під Харковом у 1942 році. От вони і посилюють крила атаки на Покровськ.
Це повний п*здець, коли військові операції плануються в Офісі Завхоза України! І тут не те що Залужний - тут і фельдмаршал Модель застрелиться на другий день!
Їм не дає покою слава Наполеона...
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30.08.2024 08:08
+12
Замість ударів з флангів по кацапській "кишкі" до Покровська самі в оточення потрапляємо. Немає чим? Та ясно. То хоч би курську аес взяли. А так... ні спереду ні ззаду.
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30.08.2024 07:05
+6
Повна срака
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30.08.2024 07:54
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Замість ударів з флангів по кацапській "кишкі" до Покровська самі в оточення потрапляємо. Немає чим? Та ясно. То хоч би курську аес взяли. А так... ні спереду ні ззаду.
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30.08.2024 07:05 Ответить
Як візьмуть - так і віддадуть!
Наполеона теж запустили вглиб Росії і навіть Москву віддали! Але хлопи з Вологди про те навіть не чули.
Тому мені здається, що Курська операція, то нова серія фільму "Слуна народу" під робочою назвою "Слуга народу іде на Мацкву"...
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30.08.2024 07:58 Ответить
Не оточиш ти - оточать тебе. Закон війни.
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30.08.2024 07:09 Ответить
Це коли рівні армії, коли переважають немає іншої тактики аніж зточування противника і тактичний відхід.
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30.08.2024 07:24 Ответить
Єрмак оточувати не вміє.
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30.08.2024 09:32 Ответить
@ "Зведення на ранок 30 серпня:

На Вугледарському напрямку
зберігається висока інтенсивність бойових дій на схід і на південний схід від Водяного.

Курахівський напрямок.
 На північ від Костянтинівки противник продовжує атаки маневреними групами в районі садового товариства «Шахтар», на території якого ЗСУ завдали вогневого ураження позиціям російських військ у західній та північно-західній частинах. Додано сіру зону, результат бою на уточненні.
📍47.875670, 37.417861
📍47.876993, 37.419260
У районі Георгіївки та Красногорівки продовжуються активні бойові дії.

Покровський напрямок.
На північ від Карлівки противник встановив прапор на будівлі колишньої резиденції Нусенкіса на території садового товариства «Світанок».
У Михайлівці противник просунувся вздовж вулиць Степової та Шкільної на глибину до 550 метрів.

Торецький напрямок.
На схід від Пантелеймонівки російські війська просунулися вздовж лісосмуг на глибину до 500 метрів.
У північній частині Північного противник закріпився на ділянці завширшки до 950 метрів. ЗСУ уразили позицію противника на півночі вулиці Любима.
📍48.404667, 37.898998

Куп'янський напрямок.
На схід від Андріївки противник закріпився на ділянці шириною до 2.15 км.
На захід від Піщаного російські війська просунулися вздовж лісосмуг на глибину до 1.65 км.
У Сіньківці, за попередніми даними, ЗСУ вибили російські війська із центральної частини. Обстановка на уточненні.

Курська область.
Північніше Руской Порєчной ЗСУ просунулись на глибину до 2.1 км. Бої продовжуються в районі н.п. Ніжняя Паровая."
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30.08.2024 07:21 Ответить
Повна срака
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30.08.2024 07:54 Ответить
Зэлик, возвращай Залужного.
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30.08.2024 07:57 Ответить
А сам Залужний цього хоче? Чому він мовчить в такий надкритичний момент?
А от Шапталу, Наєва, Марченка, Кривоноса треба терміново повертати!
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30.08.2024 08:55 Ответить
От чого сірский та 🤡 зеленський зробили акцент по Іловайску 10 по тому ...шоб як шо ,то Покровська провальна компанія ,буле виправдана ...але є різниця , тоді був президент українськи патріот , оточенний зрадниками , а сьогодні президент, оточений зрадниками і сам зрадник🤡 !!!!
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30.08.2024 08:03 Ответить
Як можна оточити ЗСУ і коли вони відступили? З оточення прориваються, але не просто відступають.
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30.08.2024 08:05 Ответить
Росіяни діють класично, вивчаючі військові історію ще з часів битви при Каннах. Ну і до наших днів.
Классика жанру - заглибившись в оборону противника подумай про фланги. Шоб не було як під Харковом у 1942 році. От вони і посилюють крила атаки на Покровськ.
Це повний п*здець, коли військові операції плануються в Офісі Завхоза України! І тут не те що Залужний - тут і фельдмаршал Модель застрелиться на другий день!
Їм не дає покою слава Наполеона...
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30.08.2024 08:08 Ответить
Зброі мало - от і відходять
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30.08.2024 08:21 Ответить
Ну так и до Карпат отойти можно.
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30.08.2024 08:33 Ответить
Просто жах(
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30.08.2024 08:47 Ответить
Ніколи ще олігарх не добивався всієї повноти влади в країні як зараз.
Тепер можна і до Карпат гудіти.
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30.08.2024 08:48 Ответить
Кацапи самі охрініли. Захоплюють цілі мвста фактично одними ДРГ! Уже в Селідово заходять і зустрічають "разрозненное сопротівалєніє". А раніше маленькі села місяцями не могли взяти з КАЬами, Солнцепьоками та артою.
Почала даватися взнаки корумпована і недолуга система мобілзації, коли злоровенні бики жирують в тилу, а ТЦК нахапали кого змогли - системно хворих, старих, і навіть інвалідів відвертих! Яка там мотивація, і сил немає і за ту систему не дуже гинути хочеться. Якось все не так пішло... Єрмак, Татаров, Сирський
Може реально потрібна війсково-патріотична хунта? Поки не пізно. Але хто...
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30.08.2024 09:07 Ответить
В правлінні країною, як в лобові, якщо вона не взаємна, а ти дійсно її любиш - ВІДПУСТИ, дай їй волю від себе!!! Не роби її своєю невільницею!!

Все має відбуватись вчасно. Так для цього потрібна мужність і здоровий глузд, але для цього не так багато і треба - включити розум поза графіком відключення всіх черг.
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30.08.2024 09:14 Ответить
А поки Курсу є головним для нас ! Піар є піар !
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30.08.2024 09:22 Ответить
Ми вже добрий час користуємся Ф-16. Коли є зрадники, то навіть Ф-35 не допоможуть.
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30.08.2024 09:37 Ответить
 
 