Армія РФ намагається оточити українських захисників на Покровському напрямку, - ISW
У рамках наступальної операції із захоплення Покровська армія РФ наразі здійснює дві тактичні операції. Окупанти намагаються оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Перша тактична операція вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська з метою захоплення Мирнограду і просування до околиць Покровська.
Друга тактична операція вздовж лінії Селидове-Українськ-Гірник на південний схід від Покровська спрямована на розширення російського угруповання на Покровському напрямку та усунення вразливих місць для контратак з боку українських військ.
Російське військове командування, ймовірно, розглядає обидві ці тактичні операції як бажані передумови для початку інтенсивних наступальних дій на сам Покровськ.
Нещодавно російські війська оточили українські позиції на південний схід від Покровська вздовж Карлівського водосховища і змусили українські війська відступити з обмежених позицій в цьому районі.
Ймовірно, вони сподіваються досягти подібного ефекту, намагаючись оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою, хоча залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська підтримувати відносно швидкі темпи просування через порівняно велике місто Мирноград і його околиці.
Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський декілька днів поспіль працював у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку. Він наголосив, що там наразі найскладніша ситуація.
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Наполеона теж запустили вглиб Росії і навіть Москву віддали! Але хлопи з Вологди про те навіть не чули.
Тому мені здається, що Курська операція, то нова серія фільму "Слуна народу" під робочою назвою "Слуга народу іде на Мацкву"...
На Вугледарському напрямку
зберігається висока інтенсивність бойових дій на схід і на південний схід від Водяного.
Курахівський напрямок.
На північ від Костянтинівки противник продовжує атаки маневреними групами в районі садового товариства «Шахтар», на території якого ЗСУ завдали вогневого ураження позиціям російських військ у західній та північно-західній частинах. Додано сіру зону, результат бою на уточненні.
📍47.875670, 37.417861
📍47.876993, 37.419260
У районі Георгіївки та Красногорівки продовжуються активні бойові дії.
Покровський напрямок.
На північ від Карлівки противник встановив прапор на будівлі колишньої резиденції Нусенкіса на території садового товариства «Світанок».
У Михайлівці противник просунувся вздовж вулиць Степової та Шкільної на глибину до 550 метрів.
Торецький напрямок.
На схід від Пантелеймонівки російські війська просунулися вздовж лісосмуг на глибину до 500 метрів.
У північній частині Північного противник закріпився на ділянці завширшки до 950 метрів. ЗСУ уразили позицію противника на півночі вулиці Любима.
📍48.404667, 37.898998
Куп'янський напрямок.
На схід від Андріївки противник закріпився на ділянці шириною до 2.15 км.
На захід від Піщаного російські війська просунулися вздовж лісосмуг на глибину до 1.65 км.
У Сіньківці, за попередніми даними, ЗСУ вибили російські війська із центральної частини. Обстановка на уточненні.
Курська область.
Північніше Руской Порєчной ЗСУ просунулись на глибину до 2.1 км. Бої продовжуються в районі н.п. Ніжняя Паровая."
А от Шапталу, Наєва, Марченка, Кривоноса треба терміново повертати!
Классика жанру - заглибившись в оборону противника подумай про фланги. Шоб не було як під Харковом у 1942 році. От вони і посилюють крила атаки на Покровськ.
Це повний п*здець, коли військові операції плануються в Офісі Завхоза України! І тут не те що Залужний - тут і фельдмаршал Модель застрелиться на другий день!
Їм не дає покою слава Наполеона...
Тепер можна і до Карпат гудіти.
Почала даватися взнаки корумпована і недолуга система мобілзації, коли злоровенні бики жирують в тилу, а ТЦК нахапали кого змогли - системно хворих, старих, і навіть інвалідів відвертих! Яка там мотивація, і сил немає і за ту систему не дуже гинути хочеться. Якось все не так пішло... Єрмак, Татаров, Сирський
Може реально потрібна війсково-патріотична хунта? Поки не пізно. Але хто...
Все має відбуватись вчасно. Так для цього потрібна мужність і здоровий глузд, але для цього не так багато і треба - включити розум поза графіком відключення всіх черг.