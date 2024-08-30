В Волчанске враг продолжает штурмы в районе многоэтажек, с начала суток длятся 2 боестолкновения, - ОТГ "Харків"
На Харьковском направлении обстановка остается сложной. Противник продолжает штурмовые действия на всех активных участках фронта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".
В районе населенного пункта Глубокое оккупанты проводят перегруппировку подразделений на передовых позициях, осуществляют мероприятия фортификационного оборудования. Отмечаются случаи применения противником антидронових ружей с сетками.
Вблизи Лукьянцев враг проводит мероприятия логистического обеспечения, налаживает систему связи.
В районе Старицы враг проводит мероприятия логистического обеспечения, инженерного оборудования на оборонительных позициях 41-го мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса.
В Волчанске в рамках продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, проводит разведку с помощью БПЛА с целью выявления подразделений Сил обороны, проводит проверку системы связи.
В районе населенного пункта Тихое противник продолжает осуществлять замену 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на 136-ю отдельную мотострелковую бригаду 58-й армии.
За минувшие сутки произошло 8 боевых столкновений. российские оккупанты также нанесли 28 ударов дронами-камикадзе и 385 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.
С начала этих суток продолжается 2 боевых столкновения в районе Волчанска.
Потери врага
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 85 человек (один российский военный взят в плен).
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 69 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 2 танка;
- 2 боевые бронированные машины;
- 1 противотанковое средство;
- 1 систему ППО;
- 2 артиллерийские системы;
- 15 автомобилей;
- 3 единицы специальной техники;
- 43 БПЛА.
Уничтожено 40 укрытий для личного состава, 3 места хранения боеприпасов и место хранения горюче-смазочных материалов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль