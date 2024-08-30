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Новости Видео Война
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Сейчас война - это о мести. Многие друзья уже погибли или ранены, - воины бригады "Хартія", защищающие Харьковщину. ВИДЕО

Воины 13 бригады НГУ "Хартія" несмотря на вражеские штурмы продвигаются вперед.

Об этом говорится в сюжете "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.

В течение последнего времени защитникам удалось продвинуться на расстояние около километра.

"Сейчас мы перехватили инициативу. Нам это хорошо удается: за последние несколько недель мы продвинулись на дистанцию примерно в 300 метров, не потеряв ни одного бойца", - говорит воин с позывным "Одеса".

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На этом направлении интенсивность ударов КАБами со стороны рашистов уменьшилась.

"Уже в июле таких обстрелов стало меньше, - рассказывает боец бригады Кирилл. - В мае на эту полосу они выпускали по 60-70 авиабомб в день. В августе были дни, когда обстрелов КАБами не случалось вообще".

"Одеса" добавляет, что основной проблемой остаются минометы и сбросы с дронов. Также здесь работает СПГ (станковый противотанковый гранатомет). Бойцы говорят, что прилет после выхода происходит настолько быстро, что они не успевают отреагировать.

Украинские защитники рассказали, что на этом направлении против них стоят бойцы из российской Карелии. У ликвидированных россиян они находили документы, которые подтверждали, что это были жители города Петрозаводск. Он находится на расстоянии 1700 километров от Харькова.

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"Это десантный полк и "Шторм Z". Мясо. Они здесь очень наглые: подходят к нашим позициям вплотную, на расстояние до 10 метров", - говорит Одесса

По словам защитника, война приобретает ореол мести.

"Чем дольше длится полномасштабка, тем больше у тебя друзей, знакомых и родственников, которые погибли или получили ранения. Поэтому да, это уже про месть", - подытожил он.

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Харьковщина (5577) Национальная гвардия (2117)


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хочу послухати, знову втомившихся від війни, прихильників мирних ініціатив.
хто, в україні, ризикне підписати, хоч якусь мирну угоду/капітуляцію?
зе!гундос, хламідія, каливан?
і як, на це, відреагують українці?
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30.08.2024 10:56 Ответить
Якщо про помсту, то ворогів треба вбивати, а не базікати з ними як Золкін. Все одно людське ставлення до полонених орків, ніяк не впливає на долю наших хлопців, що потрапили до лап руцьких людожерів
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30.08.2024 10:56 Ответить
Молимось за Вас , дорогі наші Воіни світла 👍🏼👍🏼❤️❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.08.2024 11:01 Ответить
Хартія ,Харківщина, Хвала Воїнам. Залишайтесь живими
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30.08.2024 11:28 Ответить
 
 