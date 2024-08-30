Зараз війна вже набуває ореолу помсти. Багато друзів загинули чи поранені, - воїни бригади "Хартія", які боронять Харківщину. ВIДЕО

Воїни 13 бригади НГУ "Хартія" попри ворожі штурми просуваються вперед.

Про це йдеться в сюжеті "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.

Протягом останнього часу захисникам вдалося просунутися на відстань близько кілометра.

"Зараз ми перехопили ініціативу. Нам це добре вдається: за останні кілька тижнів ми просунулись на дистанцію приблизно у 300 метрів, не втративши жодного бійця", - каже воїн із позивним "Одеса".

Дивіться також: Як водій квадроцикла потрапив у розшук держбезпеки Росії? ВIДЕО

На цьому напрямку інтенсивність ударів КАБами з боку рашистів зменшилася.

"Вже у липні таких обстрілів стало менше, - розповідає боєць бригади Кирило. - У травні на цю смугу вони випускали по 60-70 авіабомб за день. У серпні були дні, коли обстрілів КАБами не траплялося взагалі".

"Одеса" додає, що основною проблемою лишаються міномети та скиди з дронів. Також тут працює СПГ (станковий протитанковий гранатомет) бійці кажуть, що прильот після виходу стається настільки швидко, що вони не встигають відреагувати.

Українські захисники розповіли, що на цьому напрямку проти них стоять бійці з російської Карелії. У ліквідованих росіян вони знаходили документи, які підтверджували, що це були мешканці міста Петрозаводськ. Воно знаходиться на відстані 1700 кілометрів від Харкова.

Дивіться: Тепловізійний FPV-дрон знищує гольфкар з окупантами на Харківщині. ВIДЕО

"Це десантний полк та "Шторм Z". М’ясо. Вони тут дуже наглі: підходять до наших позицій впритул, на відстань до 10 метрів", - каже Одеса

За словами захисника, війна набуває ореолу помсти.

"Чим довше триває повномасштабка, тим більше у тебе друзів, знайомих та родичів, які загинули або дістали поранення. Тому так, це вже про помсту", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення дронами логістичного транспорту окупантів на Харківщині. ВIДЕО