На левобережье Херсонщины и Ореховском направлении Силы обороны улучшили тактическое положение , - ОГВ "Таврія"
На левобережных плацдармах и на Ореховском направлении украинские защитники не имеют потерь территории и позиций, на некоторых участках положение удается улучшать.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий.
"Это активная оборона. Восстанавливаются некоторые позиции, некоторые наблюдательные пункты. То есть при том, что мы не имеем потерь территории и позиций, на некоторых участках это положение улучшается. Причем это происходит как на Херсонщине на левобережных плацдармах на берегу Днепра, так и на Ореховском направлении", - рассказал спикер.
При этом он отметил, что зона ответственности ОГВ "Таврія" считается самой спокойной - активность врага здесь меньше.
"Это еще одно доказательство того, что у россиян нет ресурса для ведения активных и эффективных наступательных действий на нескольких направлениях одновременно. И фактически они активность предыдущую и анонсы относительно их наступлений на Запорожском направлении принесли в жертву переброске подразделений на другие направления. Здесь у них просто нет ресурса для того, чтобы вести активные боевые действия и куда-то продвигаться", - пояснил военный.
Он также отметил, что именно с Запорожского направления оккупанты перебросили определенное незначительное количество подразделений на другие направления и в Курскую область.
"Если говорить цифрами, то с начала этой недели во всей нашей операционной зоне было отражено 19 штурмов противника. Если сравнивать с Покровским направлением, то у них такое происходит за полдня", - отметил Лыховий.
Удары врага
По сравнению с июлем, в августе уменьшилась интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов, это является следствием успешных действий украинских ракетчиков, авиации и дронаров. Однако россияне активно применять авиацию и БПЛА.
За минувшие сутки враг сбросил на Херсонскую область 11 управляемых авиабомб.
"Остается достаточно высокой активность вражеской авиации. За вчера противник в нашей операционной зоне нанес пять авиаударов с использованием 11 управляемых авиабомб, и все они пришлись на Херсонскую область", - сказал он.
Кроме того, произошло 180 сбросов с коптеров почти 300 боеприпасов, 4 из которых были с отравляющими веществами, проинформировал военный.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль