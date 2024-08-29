Украинские защитники на юге за два дня уничтожили или повредили три больших ЗРК врага, - ОГВ "Таврия"

За двое суток украинские защитники уничтожили или повредили сразу три больших зенитно-ракетных комплекса противника - два ЗРК "Тор" и ЗРК "Бук-М3".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

"Продолжается, можно так сказать, геноцид российской системы ПВО на Запорожском направлении. За двое суток, 24-25 августа, были уничтожены или повреждены сразу три крупных зенитно-ракетных комплекса противника. Это два ЗРК "Тор" и один ЗРК "Бук-М3". А с начала августа уже уничтожено 11 зенитных ракетных комплексов противника. Это означает, что небо высвобождается для нашей авиации", - констатировал представитель ОГВ "Таврия".

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