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Українські захисники на півдні за два дні знищили або ушкодили три великі ЗРК ворога, - ОУВ "Таврія"

ЗРК ТОР

За дві доби українські захисники знищили або ушкодили одразу три великі зенітно-ракетні комплекси противника - два ЗРК "Тор" і ЗРК "Бук-М3".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Триває, можна так сказати, геноцид російської системи ППО на Запорізькому напрямку. За дві доби, 24-25 серпня, було знищено або ушкоджено одразу три великі зенітно-ракетні комплекси противника. Це два ЗРК "Тор" і один ЗРК "Бук-М3". А з початку серпня вже знищено 11 зенітних ракетних комплексів противника. Це означає, що небо вивільняється для нашої авіації". — констатував речник ОУВ "Таврія".

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Автор: 

армія рф (17271) Таврія (204) ЗРК (204) Лиховій Дмитро (75)


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Дуже гарна новина!
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29.08.2024 14:18 Відповісти
Бук м3 - особливо добра здобич. "Новінка".))
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29.08.2024 14:32 Відповісти
 
 