Українські захисники на півдні за два дні знищили або ушкодили три великі ЗРК ворога, - ОУВ "Таврія"
За дві доби українські захисники знищили або ушкодили одразу три великі зенітно-ракетні комплекси противника - два ЗРК "Тор" і ЗРК "Бук-М3".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Триває, можна так сказати, геноцид російської системи ППО на Запорізькому напрямку. За дві доби, 24-25 серпня, було знищено або ушкоджено одразу три великі зенітно-ракетні комплекси противника. Це два ЗРК "Тор" і один ЗРК "Бук-М3". А з початку серпня вже знищено 11 зенітних ракетних комплексів противника. Це означає, що небо вивільняється для нашої авіації". — констатував речник ОУВ "Таврія".
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар29.08.2024 14:18 Відповісти Мені подобається 3
kharkov1000
показати весь коментар29.08.2024 14:32 Відповісти Мені подобається 1
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