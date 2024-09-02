Рашисти б’ють по Дніпровському району Херсону
У Дніпровському районі Херсону лунають вибухи.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що російські війська обстрілюють місто з окупованого лівобережжя.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль