УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11093 відвідувача онлайн
Новини Війна
568 0

Рашисти б’ють по Дніпровському району Херсону

Росіяни обстрілюю Дніпровський район Херсону

У Дніпровському районі Херсону лунають вибухи.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російські війська обстрілюють місто з окупованого лівобережжя.

Читайте: Херсону наразі не загрожують сухопутні штурми РФ, - ОСУВ "Таврія"

Автор: 

вибух (4444) обстріл (28365) Херсон (3344)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 