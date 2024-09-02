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Росіяни вдарили по Київському та Салтівському районах Харкова. Обійшлось без жертв , - Терехов

вибух

Ввечері 2 вересня у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові вибух! Будьте обережні", - закликав міський голова.

Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Оновлення

Згодом Терехов зазначив, що приліт вдруге за день стався у Київському районі. Обійшлось без жертв, постраждалих та руйнацій.

"Інший приліт - у Салтівському районі. Також без постраждалих та руйнацій. Горить трава, пожежу вже гасять наші рятівники", - додав він.

Ще один КАБ прилетів по району приватного сектору в Київському районі.

"Є значні пошкодження будинку, у двір якого залетіла ворожа авіабомба. На щастя - без загиблих, постраждалих та пожежі", - повідомив міський голова Ігор Терехов.

Читайте: РФ вдарила по Київському району Харкова: 14 постраждалих (оновлено)

Автор: 

вибух (4445) Харків (5581)


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Харьков каждый день куярят. А США хоть бы куй! Байден ау! Просыпайся дед!!!
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02.09.2024 22:23 Відповісти
Зачем ему просыпаться, не в Чикаго же прилетает.
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02.09.2024 23:10 Відповісти
Бєлгород, прокидайся!
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02.09.2024 22:32 Відповісти
И Пэтриоты уже есть, и Ирисы, и ф-16, а Харьков как был в ж*** , так и остался. Харьков - это картинка, если его не будут бомбить, как Наше Все будет доказывать партнерам, почему нам нужно больше ПВО и авиации.
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02.09.2024 22:44 Відповісти
Розбудити потрібно херпіду в першу чергу , а Байдена це не обходить ,
на жаль , так как він забороняє нам шмаляти по русні далекобійною
зброєю 🤬
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02.09.2024 22:46 Відповісти
Харківʼяни , бережіть себе і своїх діточок 🙁
В столиці теж неспокійно
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02.09.2024 23:04 Відповісти
Бидон, отсос обамовский.
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02.09.2024 23:24 Відповісти
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03.09.2024 02:36 Відповісти
А задумувалась курська "операція" якраз для того, щоб зменшити загрозу для Харкова, сумщини. А воно он як... Як каже зеваван - "усьо по плану"
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03.09.2024 04:53 Відповісти
 
 