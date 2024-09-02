Росіяни вдарили по Київському та Салтівському районах Харкова. Обійшлось без жертв , - Терехов

Ввечері 2 вересня у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові вибух! Будьте обережні", - закликав міський голова.

Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Згодом Терехов зазначив, що приліт вдруге за день стався у Київському районі. Обійшлось без жертв, постраждалих та руйнацій.

"Інший приліт - у Салтівському районі. Також без постраждалих та руйнацій. Горить трава, пожежу вже гасять наші рятівники", - додав він.

Ще один КАБ прилетів по району приватного сектору в Київському районі.

"Є значні пошкодження будинку, у двір якого залетіла ворожа авіабомба. На щастя - без загиблих, постраждалих та пожежі", - повідомив міський голова Ігор Терехов.

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