Страшный день для Полтавщины. Все соответствующие службы отрабатывают на месте, - ОВА

Сегодня на Полтавщине - страшный день из-за российского ракетного удара.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"Страшный день для Полтавщины. Учитывая вопросы безопасности - без деталей.

Все соответствующие службы отрабатывают на месте. Максимально слаженные действия спасателей и медиков сегодня спасли не одну жизнь. Многие полтавчане сдают кровь, чтобы помочь раненым. По состоянию на сейчас для проведения переливания компонентов крови есть все необходимое. Стать донором можно в любой день в течение недели", - отметил он.

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Пронин также выразил искренние соболезнования всем семьям, которые сегодня потеряли своих близких.

"Враг использует любые способы для того, чтобы сделать Украине больнее и дезориентировать украинцев. Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам и помогайте всем, кто спасает жизни", - добавил он.