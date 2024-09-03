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Новости Война
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Страшный день для Полтавщины. Все соответствующие службы отрабатывают на месте, - ОВА

іскандер,балістика

Сегодня на Полтавщине - страшный день из-за российского ракетного удара.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"Страшный день для Полтавщины. Учитывая вопросы безопасности - без деталей.

Все соответствующие службы отрабатывают на месте. Максимально слаженные действия спасателей и медиков сегодня спасли не одну жизнь. Многие полтавчане сдают кровь, чтобы помочь раненым. По состоянию на сейчас для проведения переливания компонентов крови есть все необходимое. Стать донором можно в любой день в течение недели", - отметил он.

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Пронин также выразил искренние соболезнования всем семьям, которые сегодня потеряли своих близких.

"Враг использует любые способы для того, чтобы сделать Украине больнее и дезориентировать украинцев. Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам и помогайте всем, кто спасает жизни", - добавил он.

Автор: 

обстрел (27057) Тахтаулове (764)


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Низький уклін Захисникам України!!
Без неведення з точними координатами та знанням подій ЩОРІЧНИХ ШИКУВАНЬ на навчальний період, не обійшлося!
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03.09.2024 14:26 Ответить
Ось що трапляється, коли до командування ЗСУ дориваються паркетні пост-совкові хенерали, яким треба добрати стажу та отримати убд до пенсії...
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03.09.2024 14:26 Ответить
на російських пабліках просто стріми публікують з міста подій..., яка ж то сволота стрімить, що там сбу наше? їх це не цікавить?
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03.09.2024 14:30 Ответить
Ниці нікчеми, які нічого не роблять на своїх посадах згідно своїх обов'язків.
Не реагують на безпілотники, які літають над містом, а потім корчать скорботні морди і висловлюють співчуття.
На будь-яких масових зборищах в центрі мають стояти очільники ВЦА і їхні заступники, якщо вони вважать, що такі зборища припустимі під час війни.
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03.09.2024 14:55 Ответить
потужний гундос про потужну відповідь, від найпотужнішого потужа сьогодення ввечері по лайномарафону
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03.09.2024 14:56 Ответить
Вчора, самий більший дибіл приїздив в Запоріжжя .Зустрічався з вчителями та директорами шкіл. Для чого цей довбаний цирк ?!
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03.09.2024 15:41 Ответить
Мені цікаво - до тої сраної ОВА дійшло, що Полтава у прифронтовій зоні? Що не можна влаштовувати вуличні концерти посеред міста, що треба вже не нові ресторани та торгові центри будувати, а бомбосховища, бо неиає їх від слова зовсім. Хіба що у самої ОВА ще з часів СССР - спасибо товарищу Брежневу за безопасность наших руководящих жоп! Совок не вмер - він з червоного перетворився спочатку на синьо-жовтий, а зараз на зелений!
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03.09.2024 15:51 Ответить
Луше всех отработал начальник училища. К бабке не ходи - пойдет на повышение. Генштаб вишикуе.
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03.09.2024 16:19 Ответить
 
 