Страшный день для Полтавщины. Все соответствующие службы отрабатывают на месте, - ОВА
Сегодня на Полтавщине - страшный день из-за российского ракетного удара.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
"Страшный день для Полтавщины. Учитывая вопросы безопасности - без деталей.
Все соответствующие службы отрабатывают на месте. Максимально слаженные действия спасателей и медиков сегодня спасли не одну жизнь. Многие полтавчане сдают кровь, чтобы помочь раненым. По состоянию на сейчас для проведения переливания компонентов крови есть все необходимое. Стать донором можно в любой день в течение недели", - отметил он.
Пронин также выразил искренние соболезнования всем семьям, которые сегодня потеряли своих близких.
"Враг использует любые способы для того, чтобы сделать Украине больнее и дезориентировать украинцев. Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам и помогайте всем, кто спасает жизни", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Без неведення з точними координатами та знанням подій ЩОРІЧНИХ ШИКУВАНЬ на навчальний період, не обійшлося!
Не реагують на безпілотники, які літають над містом, а потім корчать скорботні морди і висловлюють співчуття.
На будь-яких масових зборищах в центрі мають стояти очільники ВЦА і їхні заступники, якщо вони вважать, що такі зборища припустимі під час війни.