Страшний день для Полтавщини. Усі відповідні служби відпрацьовують на місці, - ОВА

Сьогодні на Полтавщині страшний день через російський ракетий удар.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Страшний день для Полтавщини. З огляду на безпекові питання без деталей.

Усі відповідні служби відпрацьовують на місці. Максимально злагоджені дії рятувальників та медиків сьогодні врятували не одне життя. Багато полтавців здають кров, щоб допомогти пораненим. Станом на зараз для проведення переливання компонентів крові є все необхідне. Стати донором можна у будь-який день впродовж тижня", - зазначив він.

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Пронін також висловив щирі співчуття всім родинам, які сьогодні втратили своїх близьких.

"Ворог використовує будь-які способи для того, щоб зробити Україні болісніше та дезорієнтувати українців. Будь-ласка, довіряйте тільки перевіреним джерелам і допомагайте усім, хто рятує життя", - додаві він.

Що відомо на цей час про трагедію в Полтаві

Як повідомлялося, вранці 3 вересня у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом нардепка Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві. В ОВА заявили, що сьогодні на Полтавщині страшний день. Президент Володимир Зеленський заявив, що у Полтаві: 41 загиблий, 180 поранених.

В Міноборони своєю чергою зазначили, що російський агресор завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста.