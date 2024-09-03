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Новини Війна
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Страшний день для Полтавщини. Усі відповідні служби відпрацьовують на місці, - ОВА

іскандер,балістика

Сьогодні на Полтавщині страшний день через російський ракетий удар. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Страшний день для Полтавщини. З огляду на безпекові питання без деталей.

Усі відповідні служби відпрацьовують на місці. Максимально злагоджені дії рятувальників та медиків сьогодні врятували не одне життя. Багато полтавців здають кров, щоб допомогти пораненим. Станом на зараз для проведення переливання компонентів крові є все необхідне. Стати донором можна у будь-який день впродовж тижня", - зазначив він.

Також читайте: Полтава. Шикування 128 бригади нічому не навчило. Маємо повторення трагедій, - "слуга народу" Безугла

Пронін також висловив щирі співчуття всім родинам, які сьогодні втратили своїх близьких.

"Ворог використовує будь-які способи для того, щоб зробити Україні болісніше та дезорієнтувати українців. Будь-ласка, довіряйте тільки перевіреним джерелам і допомагайте усім, хто рятує життя", - додаві він. 

Що відомо на цей час про трагедію в Полтаві

Як повідомлялося, вранці 3 вересня у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом нардепка Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві. В ОВА заявили, що сьогодні на Полтавщині страшний день. Президент Володимир Зеленський заявив, що у Полтаві: 41 загиблий, 180 поранених.

В Міноборони своєю чергою зазначили, що російський агресор завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста.

Автор: 

обстріл (28378) Полтава (555)


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Низький уклін Захисникам України!!
Без неведення з точними координатами та знанням подій ЩОРІЧНИХ ШИКУВАНЬ на навчальний період, не обійшлося!
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03.09.2024 14:26 Відповісти
Ось що трапляється, коли до командування ЗСУ дориваються паркетні пост-совкові хенерали, яким треба добрати стажу та отримати убд до пенсії...
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03.09.2024 14:26 Відповісти
на російських пабліках просто стріми публікують з міста подій..., яка ж то сволота стрімить, що там сбу наше? їх це не цікавить?
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03.09.2024 14:30 Відповісти
Ниці нікчеми, які нічого не роблять на своїх посадах згідно своїх обов'язків.
Не реагують на безпілотники, які літають над містом, а потім корчать скорботні морди і висловлюють співчуття.
На будь-яких масових зборищах в центрі мають стояти очільники ВЦА і їхні заступники, якщо вони вважать, що такі зборища припустимі під час війни.
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03.09.2024 14:55 Відповісти
потужний гундос про потужну відповідь, від найпотужнішого потужа сьогодення ввечері по лайномарафону
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03.09.2024 14:56 Відповісти
Вчора, самий більший дибіл приїздив в Запоріжжя .Зустрічався з вчителями та директорами шкіл. Для чого цей довбаний цирк ?!
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03.09.2024 15:41 Відповісти
Мені цікаво - до тої сраної ОВА дійшло, що Полтава у прифронтовій зоні? Що не можна влаштовувати вуличні концерти посеред міста, що треба вже не нові ресторани та торгові центри будувати, а бомбосховища, бо неиає їх від слова зовсім. Хіба що у самої ОВА ще з часів СССР - спасибо товарищу Брежневу за безопасность наших руководящих жоп! Совок не вмер - він з червоного перетворився спочатку на синьо-жовтий, а зараз на зелений!
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03.09.2024 15:51 Відповісти
Луше всех отработал начальник училища. К бабке не ходи - пойдет на повышение. Генштаб вишикуе.
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03.09.2024 16:19 Відповісти
 
 