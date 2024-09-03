Міноборони про удар по Полтаві: Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими
У Міноборони прокоментували ракетний удар РФ по Полтаві.
Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Полтава переживає страшний день. Російський агресор наніс варварський удар по одному з навчальних закладів міста. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.
Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві висловили співчуття родинам загиблих.
"Ця трагедія – чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. Закликаємо всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими", - додали там.
Раніше повідомлялось, що член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві.
Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок удару загинула 41 особа, а 180 поранено.
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Дві ворожі балістичні ракети одна за другою вразили військовий інститут зв'язку. Відразу вискочив Zе із повідомленням про 41 загиблого й 180 поранених. Там ще тривають рятувальні роботи. Поранених буде значно більше. Попередньо сповіщали, що до 600, надіюся, що то від нервового зриву...
Оте Zе про комісію із розслідування твердить і пошук винуватих. Нехай у дзеркало гляне. Знову шикування!!! Знову скупчення в одному місці. Ще над місцевістю тривалий час висів ворожий розвіддрон. Де системи РЕБ, про які казав Залужний? Сам факт появи розвіддронів, їх тривалого зависання, а далі жахливих ракетних атак, бо ніхто не зреагував на загрозу - це, зокрема на Полтавщині, вже традиція...
Скорбимо за загиблими, пораненим швидкого одужання. Полтавська станція переливання крові кличе донорів.
Тарас Чорновіл 🇺🇦 https://t.me/Chornovil_official @Chornovil_official
Із цією владою це ніколи не закінчиться, тому що ця влада зелених пі...рів разом із своїми прихильниками (зеБоти = ідіоти/свинопаси) веде Україну до скону. Якщо українці не змінять цю владу - Україна невдовзі припинить власне існування. Тільки сліпий цього не бачить а безмізковий не розуміє.
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Когда только взлетает МИГ-31 с баллистикой, объявляется тревога и все должны спрятаться в бомбоубежищах.
Тоже касается и пусков баллистики с других носителей.
Но люди лежат на плацу и явно не двигались к бомбоубежищу.
Либо не было сообщено командованию училища, либо командование проигнорировало сообщение о тревоге и угрозе баллистики.
Якщо тільки це не було організовано спеціально, для того щоб розбомбили.
А таки відсутність розуму з часом знищить українців!!