Міноборони про удар по Полтаві: Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими

У Міноборони прокоментували ракетний удар РФ по Полтаві.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Полтава переживає страшний день. Російський агресор наніс варварський удар по одному з навчальних закладів міста. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.



Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві висловили співчуття родинам загиблих.

"Ця трагедія – чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. Закликаємо всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими", - додали там.

Раніше повідомлялось, що член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві.

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок удару загинула 41 особа, а 180 поранено.

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