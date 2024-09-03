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Новини Війна
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Міноборони про удар по Полтаві: Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими

Ракетний удар по Полтаві

У Міноборони прокоментували ракетний удар РФ по Полтаві.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Полтава переживає страшний день. Російський агресор наніс варварський удар по одному з навчальних закладів міста. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві висловили співчуття родинам загиблих.

"Ця трагедія – чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. Закликаємо всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими", - додали там.

Раніше повідомлялось, що член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві.

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок удару загинула 41 особа, а 180 поранено.

Читайте: У Полтаві пролунали вибухи: росіяни завдали удару

Автор: 

Міноборони (7345) Полтава (555)


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Топ коментарі
+29
Какие нахер спекуляции? Имена нужны, имена тех кто за 150 км от линии фронта на военном объекте собрал больше 200 человек в одном месте? Имена а потом видео с места где виновных расстреляли.
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03.09.2024 14:47
+27
Ось що трапляється, коли до командування ЗСУ дориваються паркетні пост-совкові хенерали, яким треба добрати стажу та отримати убд до пенсії...
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03.09.2024 14:30
+19
Суки, так кажіть правду, і не буде манупуляцій. Уйобки брехливі, забрехались що вже ніхто не вірить офіційній інфо
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03.09.2024 14:46
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Полтава. Жах, біль, лють...

Дві ворожі балістичні ракети одна за другою вразили військовий інститут зв'язку. Відразу вискочив Zе із повідомленням про 41 загиблого й 180 поранених. Там ще тривають рятувальні роботи. Поранених буде значно більше. Попередньо сповіщали, що до 600, надіюся, що то від нервового зриву...

Оте Zе про комісію із розслідування твердить і пошук винуватих. Нехай у дзеркало гляне. Знову шикування!!! Знову скупчення в одному місці. Ще над місцевістю тривалий час висів ворожий розвіддрон. Де системи РЕБ, про які казав Залужний? Сам факт появи розвіддронів, їх тривалого зависання, а далі жахливих ракетних атак, бо ніхто не зреагував на загрозу - це, зокрема на Полтавщині, вже традиція...

Скорбимо за загиблими, пораненим швидкого одужання. Полтавська станція переливання крові кличе донорів.

Тарас Чорновіл 🇺🇦 https://t.me/Chornovil_official @Chornovil_official
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03.09.2024 15:27 Відповісти
Так і є Було шикування в навчальному закладі. Полтавчані у шоці. Медиків направили туди, які вміють лише тиск міряти. Жах. Загиблих скоріш за все буде набагато більше. Там ад.
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03.09.2024 15:28 Відповісти
умерова в отставку , пианиста повесить
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03.09.2024 15:44 Відповісти
Ця трагедія - чергове свідчення тупості та бездарності українського військово-політичного керівництва.

Із цією владою це ніколи не закінчиться, тому що ця влада зелених пі...рів разом із своїми прихильниками (зеБоти = ідіоти/свинопаси) веде Україну до скону. Якщо українці не змінять цю владу - Україна невдовзі припинить власне існування. Тільки сліпий цього не бачить а безмізковий не розуміє.
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03.09.2024 15:57 Відповісти
Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.
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Когда только взлетает МИГ-31 с баллистикой, объявляется тревога и все должны спрятаться в бомбоубежищах.
Тоже касается и пусков баллистики с других носителей.
Но люди лежат на плацу и явно не двигались к бомбоубежищу.
Либо не было сообщено командованию училища, либо командование проигнорировало сообщение о тревоге и угрозе баллистики.
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03.09.2024 16:08 Відповісти
короче проспали пуски
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03.09.2024 16:11 Відповісти
Та а что вы хотите, некоторые профессиональные военные, еще и пороха не нюхали. Для них война только по телевизору. Ходят себе в наряды, в очередные отпуска. Даже за границу на отдых выезжают. Главное с командиром части доверительные отношения настроить.
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03.09.2024 16:15 Відповісти
Яким треба бути тупим щоб проводити такий масовий захід під час війни?! Там поряд ворог, дрони, на кожному розі агенти-навідники рашистів!!

Якщо тільки це не було організовано спеціально, для того щоб розбомбили.

А таки відсутність розуму з часом знищить українців!!
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03.09.2024 16:21 Відповісти
Існування військового училища поряд з лінією фронту взагалі повний нонсенс і державний злочин!
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03.09.2024 16:25 Відповісти
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