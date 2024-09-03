Минобороны об ударе по Полтаве: Любые спекуляции на этой трагедии недопустимы
В Минобороны прокомментировали ракетный удар РФ по Полтаве.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Полтава переживает страшный день. Российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.
Частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. Сейчас спасатели продолжают работу", - говорится в сообщении.
В министерстве выразили соболезнования семьям погибших.
"Эта трагедия - очередное свидетельство коварства врага, который не останавливается ни перед какими преступлениями, пытаясь запугать украинцев. Призываем всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Любые спекуляции на этой трагедии недопустимы", - добавили там.
Ранее сообщалось, что член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате удара погиб 41 человек, а 180 ранены.
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Дві ворожі балістичні ракети одна за другою вразили військовий інститут зв'язку. Відразу вискочив Zе із повідомленням про 41 загиблого й 180 поранених. Там ще тривають рятувальні роботи. Поранених буде значно більше. Попередньо сповіщали, що до 600, надіюся, що то від нервового зриву...
Оте Zе про комісію із розслідування твердить і пошук винуватих. Нехай у дзеркало гляне. Знову шикування!!! Знову скупчення в одному місці. Ще над місцевістю тривалий час висів ворожий розвіддрон. Де системи РЕБ, про які казав Залужний? Сам факт появи розвіддронів, їх тривалого зависання, а далі жахливих ракетних атак, бо ніхто не зреагував на загрозу - це, зокрема на Полтавщині, вже традиція...
Скорбимо за загиблими, пораненим швидкого одужання. Полтавська станція переливання крові кличе донорів.
Тарас Чорновіл 🇺🇦 https://t.me/Chornovil_official @Chornovil_official
Із цією владою це ніколи не закінчиться, тому що ця влада зелених пі...рів разом із своїми прихильниками (зеБоти = ідіоти/свинопаси) веде Україну до скону. Якщо українці не змінять цю владу - Україна невдовзі припинить власне існування. Тільки сліпий цього не бачить а безмізковий не розуміє.
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Когда только взлетает МИГ-31 с баллистикой, объявляется тревога и все должны спрятаться в бомбоубежищах.
Тоже касается и пусков баллистики с других носителей.
Но люди лежат на плацу и явно не двигались к бомбоубежищу.
Либо не было сообщено командованию училища, либо командование проигнорировало сообщение о тревоге и угрозе баллистики.
Якщо тільки це не було організовано спеціально, для того щоб розбомбили.
А таки відсутність розуму з часом знищить українців!!