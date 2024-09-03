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Новости Война
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Минобороны об ударе по Полтаве: Любые спекуляции на этой трагедии недопустимы

Ракетний удар по Полтаві

В Минобороны прокомментировали ракетный удар РФ по Полтаве.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Полтава переживает страшный день. Российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. Сейчас спасатели продолжают работу", - говорится в сообщении.

В министерстве выразили соболезнования семьям погибших.

"Эта трагедия - очередное свидетельство коварства врага, который не останавливается ни перед какими преступлениями, пытаясь запугать украинцев. Призываем всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Любые спекуляции на этой трагедии недопустимы", - добавили там.

Ранее сообщалось, что член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате удара погиб 41 человек, а 180 ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Полтаве раздались взрывы: россияне нанесли удар

Автор: 

Минобороны (9314) Тахтаулове (764)


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Топ комментарии
+29
Какие нахер спекуляции? Имена нужны, имена тех кто за 150 км от линии фронта на военном объекте собрал больше 200 человек в одном месте? Имена а потом видео с места где виновных расстреляли.
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03.09.2024 14:47
+27
Ось що трапляється, коли до командування ЗСУ дориваються паркетні пост-совкові хенерали, яким треба добрати стажу та отримати убд до пенсії...
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03.09.2024 14:30
+19
Суки, так кажіть правду, і не буде манупуляцій. Уйобки брехливі, забрехались що вже ніхто не вірить офіційній інфо
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03.09.2024 14:46
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Полтава. Жах, біль, лють...

Дві ворожі балістичні ракети одна за другою вразили військовий інститут зв'язку. Відразу вискочив Zе із повідомленням про 41 загиблого й 180 поранених. Там ще тривають рятувальні роботи. Поранених буде значно більше. Попередньо сповіщали, що до 600, надіюся, що то від нервового зриву...

Оте Zе про комісію із розслідування твердить і пошук винуватих. Нехай у дзеркало гляне. Знову шикування!!! Знову скупчення в одному місці. Ще над місцевістю тривалий час висів ворожий розвіддрон. Де системи РЕБ, про які казав Залужний? Сам факт появи розвіддронів, їх тривалого зависання, а далі жахливих ракетних атак, бо ніхто не зреагував на загрозу - це, зокрема на Полтавщині, вже традиція...

Скорбимо за загиблими, пораненим швидкого одужання. Полтавська станція переливання крові кличе донорів.

Тарас Чорновіл 🇺🇦 https://t.me/Chornovil_official @Chornovil_official
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03.09.2024 15:27 Ответить
Так і є Було шикування в навчальному закладі. Полтавчані у шоці. Медиків направили туди, які вміють лише тиск міряти. Жах. Загиблих скоріш за все буде набагато більше. Там ад.
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03.09.2024 15:28 Ответить
умерова в отставку , пианиста повесить
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03.09.2024 15:44 Ответить
Ця трагедія - чергове свідчення тупості та бездарності українського військово-політичного керівництва.

Із цією владою це ніколи не закінчиться, тому що ця влада зелених пі...рів разом із своїми прихильниками (зеБоти = ідіоти/свинопаси) веде Україну до скону. Якщо українці не змінять цю владу - Україна невдовзі припинить власне існування. Тільки сліпий цього не бачить а безмізковий не розуміє.
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03.09.2024 15:57 Ответить
Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.
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Когда только взлетает МИГ-31 с баллистикой, объявляется тревога и все должны спрятаться в бомбоубежищах.
Тоже касается и пусков баллистики с других носителей.
Но люди лежат на плацу и явно не двигались к бомбоубежищу.
Либо не было сообщено командованию училища, либо командование проигнорировало сообщение о тревоге и угрозе баллистики.
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03.09.2024 16:08 Ответить
короче проспали пуски
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03.09.2024 16:11 Ответить
Та а что вы хотите, некоторые профессиональные военные, еще и пороха не нюхали. Для них война только по телевизору. Ходят себе в наряды, в очередные отпуска. Даже за границу на отдых выезжают. Главное с командиром части доверительные отношения настроить.
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03.09.2024 16:15 Ответить
Яким треба бути тупим щоб проводити такий масовий захід під час війни?! Там поряд ворог, дрони, на кожному розі агенти-навідники рашистів!!

Якщо тільки це не було організовано спеціально, для того щоб розбомбили.

А таки відсутність розуму з часом знищить українців!!
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03.09.2024 16:21 Ответить
Існування військового училища поряд з лінією фронту взагалі повний нонсенс і державний злочин!
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03.09.2024 16:25 Ответить
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