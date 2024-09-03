Минобороны об ударе по Полтаве: Любые спекуляции на этой трагедии недопустимы

В Минобороны прокомментировали ракетный удар РФ по Полтаве.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Полтава переживает страшный день. Российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города. По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.



Частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. Сейчас спасатели продолжают работу", - говорится в сообщении.

В министерстве выразили соболезнования семьям погибших.

"Эта трагедия - очередное свидетельство коварства врага, который не останавливается ни перед какими преступлениями, пытаясь запугать украинцев. Призываем всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Любые спекуляции на этой трагедии недопустимы", - добавили там.

Ранее сообщалось, что член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате удара погиб 41 человек, а 180 ранены.

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