В результате удара РФ по Полтаве погиб 51 человек, количество раненых возросло до 271. ВИДЕО (обновлено)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар РФ по Полтаве.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким.



Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося. Привлечены все необходимые службы к спасательной операции. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизни", - отметил президент.

Ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве.

Читайте также: В Полтаве - взрывы: россияне нанесли удар

Обновление

Первая леди Елена Зеленская позже сообщила, что уже известно о 47 погибших и 206 раненых.

"Это потрясающая трагедия для всей Украины. Враг попал в учебное заведение и больницу... Россия забирает у нас самое ценное – жизнь. Никогда этого не забудем. Вечная память", - отметила она.

Читайте также: С завтрашнего дня на Полтавщине – трехдневный траур.

Впоследствии представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона сообщил, что в результате ракетного удара по Полтаве 49 человек погибли, а 219 получили травмы.

"По состоянию на данный момент в результате ракетного удара 49 человек погибли, 219 травмированы, продолжаются поисково-спасательные работы".

Позже в Офисе Генерального прокурора сообщили, что по состоянию на 18:00 известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.

По данным следователей, россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".Враг попал в учебное заведение и больницу.Частично разрушено одно из зданий Института связи, больницу и близлежащие дома.

На месте обстрела работают спасатели, следственно-оперативная группа и другие службы, продолжается разбор завалов. Число пострадавших уточняется.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия очередного преступления государства-агрессора.

Начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины).

Продолжаются неотложные следственные действия.

Впоследствии пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в эфире телемарафона сообщил, что количество раненых возросло до 271. Спасатели деблокировали 11 человек из-под завалов, продолжаются поисково-спасательные работы.

"Это предварительные цифры, потому что они постоянно уточняются. Работает штаб, который координирует деятельность этих экстренных служб, работающих на месте. Что касается спасенных, то это 25 человек, 11 деблокированы из-под завалов. У нас частично разрушено шестиэтажное здание учебного заведения". Сейчас ведутся поисково-спасательные работы", - рассказал пресс-офицер.