В результате удара РФ по Полтаве погиб 51 человек, количество раненых возросло до 271. ВИДЕО (обновлено)
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар РФ по Полтаве.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким.
Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося. Привлечены все необходимые службы к спасательной операции. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизни", - отметил президент.
Ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве.
Обновление
Первая леди Елена Зеленская позже сообщила, что уже известно о 47 погибших и 206 раненых.
"Это потрясающая трагедия для всей Украины. Враг попал в учебное заведение и больницу... Россия забирает у нас самое ценное – жизнь. Никогда этого не забудем. Вечная память", - отметила она.
Впоследствии представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона сообщил, что в результате ракетного удара по Полтаве 49 человек погибли, а 219 получили травмы.
"По состоянию на данный момент в результате ракетного удара 49 человек погибли, 219 травмированы, продолжаются поисково-спасательные работы".
Позже в Офисе Генерального прокурора сообщили, что по состоянию на 18:00 известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.
По данным следователей, россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".Враг попал в учебное заведение и больницу.Частично разрушено одно из зданий Института связи, больницу и близлежащие дома.
На месте обстрела работают спасатели, следственно-оперативная группа и другие службы, продолжается разбор завалов. Число пострадавших уточняется.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия очередного преступления государства-агрессора.
Начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины).
Продолжаются неотложные следственные действия.
Впоследствии пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в эфире телемарафона сообщил, что количество раненых возросло до 271. Спасатели деблокировали 11 человек из-под завалов, продолжаются поисково-спасательные работы.
"Это предварительные цифры, потому что они постоянно уточняются. Работает штаб, который координирует деятельность этих экстренных служб, работающих на месте. Что касается спасенных, то это 25 человек, 11 деблокированы из-под завалов. У нас частично разрушено шестиэтажное здание учебного заведения". Сейчас ведутся поисково-спасательные работы", - рассказал пресс-офицер.
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Правильно Лещенко лизал сиятельную задницу. От Владимира Великого до Владимира Зеленского. Деградация и распад.
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
Найкраща відповідь з нашої сторони - удари по ВВНЗ в рф, 100% результативність.
https://t.me/slonfmua ✙SLON FM✙
🛑Нагадуємо - в російських курсантів немає тривог і в укриття вони не ходять.
➡️Можна бити по корпусах і насолоджуватися.
Всем глубокое соболезнование. ПОЛТАВЧАНЕ ЛУЧШИЕ!
Тут одновременно в институте связи высвечивается 1000 телефонов, примерно.
Кто их плять туда заставил прийти? Ведь каждый из них лучше нас всех понимал про эти угрозы. ТАМ УЧИЛИ ЛУЧШИХ! Многие потом работали в Киеве, в сверх секретных отделах.
Запомните, Что больше 50 человек нельзя собираться и то со всеми мерами предосторжностями. Ну думайте сами если умеров и зелёные нех не хотят и думать или говорить
диваний експерт.....
Хто понесе відповідальність за розповсюдження інформації про те,що в одному з Полтавських вищів іде набір на управління БПЛА?!Чому ви тепер дивуєтесь???Полтавська обладміністрація просто на Фейсбук вивалила кого,куди і для чого набирають на навчання!Да скільки ви всі будете своїми руками нищити людей?
🔴 ПОЛТАВА!
Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.
Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.
Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.
Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.
Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
Юрій Бутусов
з такими талантами і не в ЗСУ
Національний перевізник планує придбання 940 штор на загальну сумму більше (!) 7 млн грн. У компанії зазначають, що для розрахунку очікуваної вартості визначили «мінімальну ціну».
В Україні кожен зайнятий своєю справою. Військові помирають, чиновники крадуть.
Мета України у цій війні ---- утилізувати всіх 100 млн. т.зв. руzкіх.
Всіх до єguного.