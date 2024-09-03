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Новости Война
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В результате удара РФ по Полтаве погиб 51 человек, количество раненых возросло до 271. ВИДЕО (обновлено)

свеча,траур

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар РФ по Полтаве.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким.

Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося. Привлечены все необходимые службы к спасательной операции. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизни", - отметил президент.

Ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве.

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Обновление

Первая леди Елена Зеленская позже сообщила, что уже известно о 47 погибших и 206 раненых.

"Это потрясающая трагедия для всей Украины. Враг попал в учебное заведение и больницу... Россия забирает у нас самое ценное – жизнь. Никогда этого не забудем. Вечная память", - отметила она. 

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Внаслідок удару РФ по Полтаві загинули 47 осіб, 20 осіб поранено

Впоследствии представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона сообщил, что в результате ракетного удара по Полтаве 49 человек погибли, а 219 получили травмы.

"По состоянию на данный момент в результате ракетного удара 49 человек погибли, 219 травмированы, продолжаются поисково-спасательные работы".

Позже в Офисе Генерального прокурора сообщили, что по состоянию на 18:00 известно о 51 погибшем человеке и более 200 раненых.

По данным следователей, россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".Враг попал в учебное заведение и больницу.Частично разрушено одно из зданий Института связи, больницу и близлежащие дома.

На месте обстрела работают спасатели, следственно-оперативная группа и другие службы, продолжается разбор завалов. Число пострадавших уточняется.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия очередного преступления государства-агрессора.

Начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК Украины).

Продолжаются неотложные следственные действия.

Впоследствии пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в эфире телемарафона сообщил, что количество раненых возросло до 271. Спасатели деблокировали 11 человек из-под завалов, продолжаются поисково-спасательные работы.

"Это предварительные цифры, потому что они постоянно уточняются. Работает штаб, который координирует деятельность этих экстренных служб, работающих на месте. Что касается спасенных, то это 25 человек, 11 деблокированы из-под завалов. У нас частично разрушено шестиэтажное здание учебного заведения". Сейчас ведутся поисково-спасательные работы", - рассказал пресс-офицер.

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) Тахтаулове (764)


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Топ комментарии
+54
ти так маніпулятивно ставиш питання, ніби цей дописувач/ка любить путєна. навіщо таке робити? бо ті, хто недолюблює чи ненавидить зелених, то по факту ще більше ненавидять ху йла. це як аксіома. бо за що недолюблюють зелених? за те, що всі роки не готувались до війни, заглядали у вічко ху йла у пошуках миру і розкрадали бюджет на великому крадівництві замість того, щоб посилювати оборону країни..
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03.09.2024 15:15
+46
Армія львів під керівництвом баранів! Україна тримається не завдяки, а всупереч...

Царство Небесне всім загиблим, пораненим - одужати. Всім кацапським кацапам - горіти у Вогні!
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03.09.2024 14:34
+45
І ніхто мене не переконає, шо не було зливу від аґента-навідника. Ніколи не повірю людям, які жвільнили Кудрицького, але залишили Галущенка, звільнили Залужного з командою, але залишили Сирського з Гладким, які не дали оцінки Содолю, двічі змінили Кабмін, але залишили диверсантів у ОПі. Чому не повірю? Бо їх дії не покращують ситуацію, а лише погіршують її.
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03.09.2024 14:35
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Їх або пускають в продажу або в оренду, реально купа державних ще приміщень на заході куди не дістає балістика і є час на евакуацію при крилатих ракетах але ні всіх саме треба в Полтаві було тримати
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03.09.2024 20:14 Ответить
Скільки? Напиши цифру, скільки?
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03.09.2024 20:58 Ответить
Догуяя і більше чи тобі ще локації вислати пиши скриньку ша тобі особисто закинуть.
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04.09.2024 02:28 Ответить
Зе, как обычно, гундосит на камеру патриотические речи. Но вот понятие «победа» для Зе выглядит очень просто - ОСТАТЬСЯ У ВЛАСТИ! Вот его цель и смысл жизни. Кстати, как и у Пыни на московии. И для достижения этой цели, то есть своей победы, Зе будет танками давить украинцев. И его рабы это поддержат и одобрят.

Правильно Лещенко лизал сиятельную задницу. От Владимира Великого до Владимира Зеленского. Деградация и распад.

Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
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03.09.2024 20:12 Ответить
Forwarded from https://t.me/stanislav_osman/6989 Говорять Снайпер ✙

Найкраща відповідь з нашої сторони - удари по ВВНЗ в рф, 100% результативність.

https://t.me/slonfmua ✙SLON FM✙

🛑Нагадуємо - в російських курсантів немає тривог і в укриття вони не ходять.

➡️Можна бити по корпусах і насолоджуватися.
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03.09.2024 20:24 Ответить
Пишуть, шо якесь падло скерувало ракету.
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03.09.2024 20:27 Ответить
Шо значить зібрав? Учбовий корпус, йшли заняття. Це інститут зв'язку. Рядом лікарня.
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03.09.2024 21:19 Ответить
А де скільки викладачів та обладнання взяти? Ви ж розумієте, що це не простий інститут зв'язку?
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03.09.2024 21:29 Ответить
Ти хочеш сказати, що зараз по всій Україні в школах, ВУЗах, ПТУ та інших учбових закладах заняття проводять у підземних сховищах та розбивають на групи та розосереджують по різних будівлях в різних місцях? Не мели дурниць.
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03.09.2024 21:57 Ответить
Дрон скерував.
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03.09.2024 20:58 Ответить
Геть ішака!
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03.09.2024 20:36 Ответить
по нормальному партнерам пора висовувати ультиматум . вони предють реальну збою для пемоги , або Україн сдється та допомагає кацапам окупуати ЄС
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03.09.2024 20:45 Ответить
На самолётах крупные компании вывозят коллектив частями. На один самолёт стараются не садить. Зачем спецов собирать в одном здании? Третий год войны и такой раслабон. Трехэтажки с хорошими подвалами. Это прифронтовая история до 100 км. У немцев, поверьте глубокие подвалы и глубокие стоянки.
Всем глубокое соболезнование. ПОЛТАВЧАНЕ ЛУЧШИЕ!
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03.09.2024 20:45 Ответить
Ти вже взяв під особистий контроль цю трагедію?
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03.09.2024 20:48 Ответить
Нда, треба пришвидшувати темпи мобілізації, а то Зеленський так людей береже, що їх вже не вистачає
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03.09.2024 20:59 Ответить
Це звісно пздц, в чому проблема навчатися віддалено і розосереджено. Жопа якась
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03.09.2024 21:02 Ответить
В Беларуси ещё 10 лет назад вычисляли демонстрантов по GPS. Кто был на площади в этот момент.
Тут одновременно в институте связи высвечивается 1000 телефонов, примерно.
Кто их плять туда заставил прийти? Ведь каждый из них лучше нас всех понимал про эти угрозы. ТАМ УЧИЛИ ЛУЧШИХ! Многие потом работали в Киеве, в сверх секретных отделах.
Запомните, Что больше 50 человек нельзя собираться и то со всеми мерами предосторжностями. Ну думайте сами если умеров и зелёные нех не хотят и думать или говорить
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03.09.2024 21:02 Ответить
Ну , трагедія в Чернігові, нічому не навчила ідіотів, зруйнована школа в Житомирі, де проводилися подібні курси, невже було незрозуміло, що це ціль номер один для ворога.....хоча, про що я взагалі тут пишу,
диваний експерт.....
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04.09.2024 11:30 Ответить
Скільки можна йому ****…ти одне й те саме кожний день. Підараси на 3 році війни більше 300 кращих синів України поранені та полеглі. Скільки вони могли викосити ту орду кончених виродків
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03.09.2024 21:04 Ответить
Коменти у кулеби.
Хто понесе відповідальність за розповсюдження інформації про те,що в одному з Полтавських вищів іде набір на управління БПЛА?!Чому ви тепер дивуєтесь???Полтавська обладміністрація просто на Фейсбук вивалила кого,куди і для чого набирають на навчання!Да скільки ви всі будете своїми руками нищити людей?
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03.09.2024 21:18 Ответить
Який триндець
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03.09.2024 21:24 Ответить
История подобных трагедий учит, что она наших де-генералов ничему не учит.
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03.09.2024 21:36 Ответить
То є нелюд,,, люцифер во плоті ,,, молюся щоби Господь забрав його до себе на розмову,,,
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03.09.2024 21:51 Ответить
Прикол в том, что если разбомбить у рашиков пару заводов которые выпускают некоторые редкие электронные компонеты, рашка останеться без управляемых ракет.
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03.09.2024 22:03 Ответить
И хочеться посадить руководителя этого училища напротив себя, и спросить у него, почему он думал, что орки не нанесут ракетный удар?
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03.09.2024 22:05 Ответить
Юрій Бутусов:

🔴 ПОЛТАВА!

Жоден керівник не був покараний за удари по казармах у Яворові, Миколаєві, УЦ Десна, де були масові жертви.

Тому не дивно, що масові зібрання продовжуються. Відповідальності ніякої нема, аналізу нема, і помилки, з яких влада не робить уроки, продовжуються і жертви множаться.

Я буваю на багатьох урочистих заходах на фронті - комбриги для нагородження збирають групи не більше 30-40 людей, або у бункерах, або у місцях, де непомітно ніяких скупчень, все робиться максимально швидко, і завжди все проходить без трагедій. Я був на зібранні одного батальйону, і точку збору дізнався за 15 хвилин до початку зборів у глухому лісі без жодного свідка навколо, з далеко розосередженим транспортом. Такі самі елементарні заходи безпеки можна і потрібно застосовувати усюди, для цього не треба якоїсь спеціальної освіти, і це очевидно усім.

Про масове зібрання дізналась ворожа агентура, і у мережу одразу хтось виклав відео результатів удару. Ця людина, ймовірно, працює на ворога та контролює результати.

Поки за нехтування заходам безпеки якийсь керівник показово не отримає покарання - втрату звання та реальний тюремний термін за службову халатність з важкими наслідками, сподіватись, що такі трагедії не повторяться, не доводиться.
Юрій Бутусов
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03.09.2024 22:30 Ответить
Захід поставив нам стільки снарядів і ракет, що ними можна було б перебити дві третини населення росії (за умови їх ефективного використання). Треба вибирати цілі так, щоб один ********* валив не менше півсотні чоловік, байдуже військових чи цивільних -- на терор треба відповідати більшим терором (тільки так його можна зупинити).
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03.09.2024 23:45 Ответить
Треба вибирати цілі так, щоб один ********* валив не менше півсотні чоловік

з такими талантами і не в ЗСУ
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04.09.2024 00:43 Ответить
що ти бидло прохрюкало, нічого не зрозуміло
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04.09.2024 07:14 Ответить
Не розумію, ты гавкнуло чи хрюкнуло?
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04.09.2024 08:11 Ответить
😳Штори по 7 тис грн за штуку закупить Укрзалізниця, - Prozorro. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-07-31-003910-a

Національний перевізник планує придбання 940 штор на загальну сумму більше (!) 7 млн грн. У компанії зазначають, що для розрахунку очікуваної вартості визначили «мінімальну ціну».

В Україні кожен зайнятий своєю справою. Військові помирають, чиновники крадуть.
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04.09.2024 01:28 Ответить
Масові заходи пережитки совка з промовами спільним фотографуванням а для пі д рів кацапів гарна ціль їм всерівно кого і як вбивати то ми маємо моральне право їм відплатити їхніми монетами лікарні учбові заклади інфраструктура все повинно бути знищено чим менше залишиться кацапів по світу тим чистіше повітря буде
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04.09.2024 08:15 Ответить
ХТО ПОНЕСЕ ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Б ТЬ ?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...........................?
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04.09.2024 09:22 Ответить
Нагадую, кацапів треба вбивати, душити, давити, топити, вішати, різати, живцем закопувати в землю.

Мета України у цій війні ---- утилізувати всіх 100 млн. т.зв. руzкіх.

Всіх до єguного.
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04.09.2024 19:23 Ответить
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