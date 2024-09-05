Зеленский об ударе РФ по Полтаве: Ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище
Вражеские ракеты, которые атаковали учебное заведение в Полтаве, летели 3 минуты.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще одна трагедия в Украине... Это был просчитанный удар", - отметил глава государства.
По его словам, многие люди погибли и получили ранения в момент, когда уже спускались в укрытие. Они, по словам Зеленского, не успели спастись.
"Сейчас есть информация, что ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище", - уточнил он.
Удар РФ по Полтаве
Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.
По состоянию на 4 сентября известно о 53 погибших, более 270 человек ранены.
Пожалуйста, подождите...
А якщо було, яка паскуда зібрала натовп? А яка з твоєї когорти зателефонувала кураторам в фсб? ГовнокоМАНДУвач хєров.
Хоть розумієте різницю цивільного вузу і вузу для офіцерів зв'язку та безпілотних систем
Для чого їх всіх треба було мобілізовувати щоб отак загинули навіть не попавши у військо через якогось тупого муд...ка
і збирати їх разом в одному приміщенні тим більше офіцерів в межах удару балістики це те саме що вивести їх прямо на ворожу територію без зброї...
Абсурд.
Там ЗАВЖДИ на регулярній основі перебували тисячі людей.
На війні буває що ворог стріляє піф-паф по противнику. Ти здивований?
Вангую що скоро ти заявиш "військових взагалі не можна відправляти на війну - бо там їх можуть вбити"
звичайна маячна ольгінського троля
Диванний щур...
Якщо так будемо бездарно витрачати мобресурс якого у орків в рази більше результат війни очевидний
Тим більше що це висококваліфіковані спеціалісти РЕБ та зв'язку яких за місяць як піхоту не наклепаєш
нічого у оркі немає в рази більше - це байки ліліпутінскої пропаганди.
Якби у ліліпутіна було б в рази більше він би не попирався по кореям, іранам та білорусіям а прорвав би фронт аж до карпат
Засохни.
так само сракою думали, коли з прикордоння Сум вздумали пустити колону зерновозів в 24 штуки. результат той сами - накрили - 1 загинув, 6 поранено, одна машина згоріла вщент. який долбойоб дав команжу йти колоною? усі ссуцьця від радості - накрили казапську колону і тут свою на блюдєчкє подали там, де за людьми дрони ганяються.
грьобаний зе!гундос. одним відосиком назначає винних у вбивствах, шеремет фаріон, та невинних у генеральській тупорилості. що привела, до масової загибелі молодих українців, майбутніх офіцерів.
Прикрою помилкою...
На третьому році війни...
Одне і теж саме коптить...
Зеленьський готовий схопити соломику...
Що сраці давно стримить...
або навчання має йти в підземних сховищах чи на якомусь полігоні коли особовий склад розосереджений по ньому
Не було враховано, що за відомий підльотний час БР ворога (3 хв) о/с під час занять в авдиторії
фізично не встигне перейти у сховище.
Місце та час проведення занять були систематичними та вочевидь стали заздалегідь відомі агентурі ворога.
Медики врятували багатьох, але виявилися не готовими і не забезпеченими відповідними медичними засобами надання допомоги одразу великий кількості тяжко поранених у польових умовах.
Почему ты, как Верховный Главнокомандующий, не запретил проводить аналогичные мероприятия?
Ведь случаев прилетов на скопления и построения было не мало. Погибло сотни людей.
Тебе важнее на калькуляторе посчитать 3 минуты для объяснения, почему люди не успели разбежаться, там где их не должно было быть по определению?
И вообще, почему на 3 году войны училища не переведены в глубокий тыл?
Почему твои депутаты (-тки), сотрудники ОП и главы администраций позволяют себе рассказывать, кто, где и в каком количестве находится или будет находится?