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Зеленский (19011) обстрел (25742) Тахтаулове (724)

Зеленский об ударе РФ по Полтаве: Ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище

Обстріл Полтави

Вражеские ракеты, которые атаковали учебное заведение в Полтаве, летели 3 минуты.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна трагедия в Украине... Это был просчитанный удар", - отметил глава государства.

По его словам, многие люди погибли и получили ранения в момент, когда уже спускались в укрытие. Они, по словам Зеленского, не успели спастись.

"Сейчас есть информация, что ракета летела около 3 минут. Люди не успели спуститься в бомбоубежище", - уточнил он.

Смотрите: Количество погибших в результате удара РФ по Полтаве возросло до 54, 297 человек пострадало, - МВД. ФОТО

Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

По состоянию на 4 сентября известно о 53 погибших, более 270 человек ранены.
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Топ комментарии
+11
І це перший такий випадок, так, ніколи раніше ударів балістикою по Полтавщині не було, нє?
А якщо було, яка паскуда зібрала натовп? А яка з твоєї когорти зателефонувала кураторам в фсб? ГовнокоМАНДУвач хєров.
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05.09.2024 14:03
+11
Це адекватний верховний головнокомандувач? Головне твоє завдання дбати про безпеку людей, які довірили тобі свої життя. Чому не перемістив на захід країни чи в Закарпаття військові навчальні центри? Чому замість будівництва бомбосховищ бруківка перекладається? Поїдь до фінів, подивись, як має бомбосховище виглядати.
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05.09.2024 14:13
+9
Парамедик Ігор Ткачов описує жахливу картину у Полтаві: неякісні китайські турнікети вбили більше людей, ніж врятували. Лікарі були непідготовлені молоді дівчата, їм просто вантажили важких, без рук і ніг, в конвульсіях, вмираючих людей в машини, і вони розгублювалися

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05.09.2024 14:07
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Правила форума Совет форумчан
І це перший такий випадок, так, ніколи раніше ударів балістикою по Полтавщині не було, нє?
А якщо було, яка паскуда зібрала натовп? А яка з твоєї когорти зателефонувала кураторам в фсб? ГовнокоМАНДУвач хєров.
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05.09.2024 14:03 Ответить
Тобто зупинити всю діяльність в країні, де збирається більше 3 людей? Закрити ВУЗи, виробництва, магазини. Щоб не ризикувати. Так ти собі це бачиш?
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05.09.2024 14:30 Ответить
Тобто давай дальше збирати військови в групи в радіусі прильоту Іскандеру і створюємо легкі цілі для орків

Хоть розумієте різницю цивільного вузу і вузу для офіцерів зв'язку та безпілотних систем

Для чого їх всіх треба було мобілізовувати щоб отак загинули навіть не попавши у військо через якогось тупого муд...ка
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05.09.2024 14:38 Ответить
А в охматдиті хто шикувався? Онкохворі немовлята?
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05.09.2024 14:53 Ответить
Ви реально хворі ... ви розумієте що таке військові як основна ціль для ворога...

і збирати їх разом в одному приміщенні тим більше офіцерів в межах удару балістики це те саме що вивести їх прямо на ворожу територію без зброї...
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05.09.2024 15:36 Ответить
Ти вважаєш що до того в приміщенні навчального закладу НІКОГО НІКОЛИ не було?
Абсурд.
Там ЗАВЖДИ на регулярній основі перебували тисячі людей.
На війні буває що ворог стріляє піф-паф по противнику. Ти здивований?
Вангую що скоро ти заявиш "військових взагалі не можна відправляти на війну - бо там їх можуть вбити"
звичайна маячна ольгінського троля
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05.09.2024 15:39 Ответить
Коли у військо троль підеш ... подивимся як будеш звідти говорити коли тебе запруть в таке приміщення де прильот можливий

Диванний щур...

Якщо так будемо бездарно витрачати мобресурс якого у орків в рази більше результат війни очевидний
Тим більше що це висококваліфіковані спеціалісти РЕБ та зв'язку яких за місяць як піхоту не наклепаєш
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05.09.2024 17:12 Ответить
А ти коли підеш у військо, диванний щур?
нічого у оркі немає в рази більше - це байки ліліпутінскої пропаганди.
Якби у ліліпутіна було б в рази більше він би не попирався по кореям, іранам та білорусіям а прорвав би фронт аж до карпат
Засохни.
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05.09.2024 17:16 Ответить
Це навчальний заклад. В цьому, що сталося винен виключно ворог
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05.09.2024 14:54 Ответить
В Украине больше нет учебных заведений или за 2.5 года нельзя провести релокацию? Или у кого-то плохо с адекватностью
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05.09.2024 15:15 Ответить
А з чого ви взяли, що ніхто не проводить релокацію? Вона триває - переносять бізнес, виробництво, навчальні заклади. По "щєлчкк пальців" за день це не робиться. Адекватні люди це розуміють
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05.09.2024 15:32 Ответить
Третій рік кому ви це втрираєте а цього року взагалі був піар що там розширюють заклад та набирають ще на напрямок беспілотних систем
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05.09.2024 15:37 Ответить
Це не моя інформація. Релокація підприємств і НЗ таки відбувається. Всіх перенести не можливо. Якщо б не ця трагедія - ніхто б навіть не писав про якусь "релокацію". Бо так можна взагалі всі магазини і підприємства перенести в Закарпаття, але вся Україна туди не поміститься
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05.09.2024 15:51 Ответить
Не виправдовуй зелонодупих дебілів, бот
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05.09.2024 16:09 Ответить
Десять років війна йде, ботяра зелений
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05.09.2024 16:10 Ответить
Вже можна зрозуміти, що люди відокремлюють велику війну від АТО/ООС
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05.09.2024 16:23 Ответить
Може одразу їх в рашу відправляти на навчання а чого ні там також є навчальні заклади
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05.09.2024 15:31 Ответить
В тому шо сталося окрім ворога винні ті, хто зібрав до купи стільки хлопців, а також ті хто анонсував цв навчання ще 22 серпня, цю інформацію поширила полтавська райдержадміністрація . Дивлюсь ти ляскаеш язиком по дупі зелених блазнів.
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05.09.2024 16:12 Ответить
Я не слідчий, щоб одразу визначати винних. Зрозуміло, але тоді питання: а як розповсюджувати інформацію? По закритих каналах? Так всіх не перевіриш - туди теж може затесатися "крот"
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05.09.2024 17:43 Ответить
А нАшо росповсюджувати? Для кого? Мовчкі робить ракети,дрони, вчить , поставляйте озброєння. Мовчки! Це війна, ан ніт вони на кожному дроні піар піарять. Дрон туди, ракета сюди, магура може те, може сє. Це дибілізм.
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05.09.2024 20:51 Ответить
Минимум - не устраивать обучение военных за 180 км. от Белгорода. Украина гораздо больше. И не афишировать это в сети.
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05.09.2024 15:13 Ответить
так під прицілом буув військовий вуз. над ним по теорії 24 на 7 повинно висіти око ворога. а в ньому ще толпу зібрали - сракою думали.
так само сракою думали, коли з прикордоння Сум вздумали пустити колону зерновозів в 24 штуки. результат той сами - накрили - 1 загинув, 6 поранено, одна машина згоріла вщент. який долбойоб дав команжу йти колоною? усі ссуцьця від радості - накрили казапську колону і тут свою на блюдєчкє подали там, де за людьми дрони ганяються.
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05.09.2024 15:47 Ответить
Це тому що люди живуть в режимі "війна десь там і нас це мало стосується". Ну щось там завило..якась тривога ...ну пробіжимось в підвал,а може й ні. Невеликі шанси що влучить в мене. А коли 💀,то вже пізно. А тут взагалі... військовий навчальний заклад в сотні км від передової. Ну що з ним може статися?🥴
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05.09.2024 14:07 Ответить
А ви не працюєте та десятки годин на добу сидите в укритті? Якщо вам платять зарплатню у сховищі - я за вас радий. Багато людей взагалі підлаштовуються під наявність електроенергії, щоб якусь копійчину заробити. І вночі в якесь бетонне укриття з голими стінами та підлогою ніхто бігати не буде
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05.09.2024 15:02 Ответить
Виправдовуєшся? - НЕ ПРАВИЙ! Думай... те!
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05.09.2024 14:07 Ответить
Парамедик Ігор Ткачов описує жахливу картину у Полтаві: неякісні китайські турнікети вбили більше людей, ніж врятували. Лікарі були непідготовлені молоді дівчата, їм просто вантажили важких, без рук і ніг, в конвульсіях, вмираючих людей в машини, і вони розгублювалися

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05.09.2024 14:07 Ответить
Піzдьож
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05.09.2024 14:10 Ответить
твоє існування
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05.09.2024 16:47 Ответить
купували як завжди на шару...
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05.09.2024 14:53 Ответить
все це справа рук зекагала.люди,просніться !
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05.09.2024 14:07 Ответить
як все просто!
грьобаний зе!гундос. одним відосиком назначає винних у вбивствах, шеремет фаріон, та невинних у генеральській тупорилості. що привела, до масової загибелі молодих українців, майбутніх офіцерів.
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05.09.2024 14:07 Ответить
Отже, версія найпотужнішого членограя: "винні самі загиблі, бо не встигли". А полковники-генерали, що порушили наказ головкома Залужного про "розосередження військових", і зібрали пів тисячі під одним дахом - успішно виправдані. Блдь.
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05.09.2024 14:53 Ответить
Назвемо це...
Прикрою помилкою...
На третьому році війни...

Одне і теж саме коптить...

Зеленьський готовий схопити соломику...

Що сраці давно стримить...
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05.09.2024 14:07 Ответить
Ти так і піаніно граєш,як командуєш країною.
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05.09.2024 14:09 Ответить
Питання не в тому, скільки часу летіла ракета, а в тому, чому тривогу не оголосили одразу, як помітили розвідувальний БПЛА? Чи сподівались, що минеться? В Києві шахед підлітає з одногу боку - стоїть транспорт по всьому місту. Маразм. Над невеликим містом висить розвідник - чекають ракету, тривогу не оголошують. Також маразм. Невже так мало накопичилось власних помилок, щоб нарешті зробити правильні висновки?
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05.09.2024 14:11 Ответить
Я вважаю що взагалі військового вузу не має бути в радіусі прильоту Іскандера, де час прильоту лічені хвилини, вони могли вдарити і без безпілотника і так під час навчання в вузі завжди є багато студентів,

або навчання має йти в підземних сховищах чи на якомусь полігоні коли особовий склад розосереджений по ньому
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05.09.2024 14:42 Ответить
А що взагалі заважає більшість занять проводити онлайн...
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05.09.2024 14:43 Ответить
Шахед не розвідувальний дрон
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05.09.2024 14:56 Ответить
Чому він не може бути розвідником? Залежить від того шо на ньому висить, замість тротилу обладнання. Ні?
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05.09.2024 16:07 Ответить
Вот ето млять отмазка. Виновата оказывается ракета а не тупые совковые хенералы. А нахиба устаивать кучкование под рашистской границей куда ракеты долетают за 3 минуты? Даже в далеком ссср учебные военные заведения не строили под границей потенциального врага даже когда еще небыло оружия способного долетать за 3 минуты.
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05.09.2024 14:12 Ответить
Да ? У Львові нічого такого, військового, немає ?
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05.09.2024 15:07 Ответить
Це адекватний верховний головнокомандувач? Головне твоє завдання дбати про безпеку людей, які довірили тобі свої життя. Чому не перемістив на захід країни чи в Закарпаття військові навчальні центри? Чому замість будівництва бомбосховищ бруківка перекладається? Поїдь до фінів, подивись, як має бомбосховище виглядати.
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05.09.2024 14:13 Ответить
Запізне виправдовування ,. Виходить то ракети винуваті...швидко літають. Пзц.
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05.09.2024 14:19 Ответить
Так, винуватий ворог. Винуваті ракети, час підльоту яких три-чотири хвилини. Дивно, що хтось цого не розуміє
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05.09.2024 14:57 Ответить
Дивно, шо той хто це розуміє, збирає натовп на відстані підльоту ракети 3 хвилини, оце дійсно дивно, при чому підозріло ще к тому ж. Ні?
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05.09.2024 16:02 Ответить
Унас традиційно, з часів іловайської трагедії, прийнято все перекладати на ворога, стихію тощо. Щоб самим не відповідати. Я не думаю, що на сьогодні, застрілився той начальник, хто віддав команду зібрати людей в одному місці під час війни. А пора би. Звичайно, якщо була б честь.
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05.09.2024 16:06 Ответить
Ворог скористався нашою уразливістю, яку ми не врахували і не закрили. Ворог не пробачає нам помилок. Він їх використовує, щоб нас вбивати та калічити.

Не було враховано, що за відомий підльотний час БР ворога (3 хв) о/с під час занять в авдиторії
фізично не встигне перейти у сховище.

Місце та час проведення занять були систематичними та вочевидь стали заздалегідь відомі агентурі ворога.

Медики врятували багатьох, але виявилися не готовими і не забезпеченими відповідними медичними засобами надання допомоги одразу великий кількості тяжко поранених у польових умовах.
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05.09.2024 16:55 Ответить
Є таке..
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05.09.2024 17:57 Ответить
какого ты чёрта вообще очные занятия проводишь и собираешь військовослужбовців в Военных учебных заведениях в воєнний час гнида предательская? Ты за войну, разрушения и смерти украинцев отвечаешь! Ни Порошенко, ни Кучма, ни Байден с Шольцом, ни отсутствие своего оружия. И это ты не предотвратил войну, потому что был в сговоре о войне.
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05.09.2024 14:22 Ответить
Ну , допустим , в Мукачево или Польше надо организовывать такие учебные центры .
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05.09.2024 14:43 Ответить
Ви були в Мукачево? Там населення близько 50 000 осіб і в основному приватні будинки. Як ви уявляєте собі перенесення хоча б десятка навчальних закладів туди?
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05.09.2024 15:04 Ответить
Да лучше в палатках , чем в могилах .
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05.09.2024 15:10 Ответить
Навчатися і жити в палатках? Питань немає
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05.09.2024 15:38 Ответить
Один ?
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05.09.2024 15:10 Ответить
В нас одне Мукачево у країні? Чи ви бот зелесяйних сідниць?
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05.09.2024 16:04 Ответить
3 хвилини це багато, але коли все правильно організовано, це військовий виш й треба було тренуватися й проводити заняття якомога ближче до укриттів..., а що тоді говорити про школярів? там 3 хвилини зовсім нічого не значать..., треба подивитись як муштрують школярів в Ізраїлі, в Японіїї, це тренування, від яких залежить життя..., а те що в Полтаві зовсім були не готові рятувати людей, це окремий треш...
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05.09.2024 14:44 Ответить
3 хвилини або 180 секунд для збереження дорогоцінного життя!
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05.09.2024 14:56 Ответить
Так а хто зібрав сотні військових в одній будівлі за 3 хвилини підльоту? Та ще й сам голова військової адміністрації Полтави всім повідомив, шо там курси по БПЛА?
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05.09.2024 15:11 Ответить
Зеленский, а почему столько много людей собралось на небольшой площадке?
Почему ты, как Верховный Главнокомандующий, не запретил проводить аналогичные мероприятия?
Ведь случаев прилетов на скопления и построения было не мало. Погибло сотни людей.
Тебе важнее на калькуляторе посчитать 3 минуты для объяснения, почему люди не успели разбежаться, там где их не должно было быть по определению?
И вообще, почему на 3 году войны училища не переведены в глубокий тыл?
Почему твои депутаты (-тки), сотрудники ОП и главы администраций позволяют себе рассказывать, кто, где и в каком количестве находится или будет находится?
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05.09.2024 15:54 Ответить
Вже дуже хочецця почути "хлопкі" із нагородної зброї у деяких кабінетах цього училища.
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05.09.2024 15:58 Ответить
у кабінетах ОПи
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05.09.2024 16:06 Ответить
А чи не було команди не збивати ті кляті ракети? Я геть не здивуюсь,якщо саме так і було! Від цих зрадників чекати можна чого завгодно.
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05.09.2024 16:30 Ответить
Геть безтолкового ішака!
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05.09.2024 20:27 Ответить
 
 