Количество погибших в результате удара РФ по Полтаве возросло до 54, 297 человек пострадало, - МВД. ФОТО
Количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве возросло до 54 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Как отмечается, еще 297 человек пострадали.
"Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности составляющей. Вероятно, под завалами может находиться еще до 5 человек", - говорится в сообщении.
Уже разобрано и вывезено 1760 тонн строительного мусора.
Удар РФ по Полтаве
Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.
По состоянию на 4 сентября известно о 53 погибших, более 270 человек ранены.
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Царство Небесне загиблим. Скорішого одужання пораненим і найскорішої смерті ворогу - кацапам, тим що в формі і цивільним, які фінансують і підпримують окупацію.
Так шо вбиває нас не тільки раша, вбиває нас і теперішня київська влада. І нема на те ради.