Количество погибших в результате удара РФ по Полтаве возросло до 54, 297 человек пострадало, - МВД. ФОТО

Количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве возросло до 54 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Как отмечается, еще 297 человек пострадали.

"Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности составляющей. Вероятно, под завалами может находиться еще до 5 человек", - говорится в сообщении.

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Уже разобрано и вывезено 1760 тонн строительного мусора.

Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

По состоянию на 4 сентября известно о 53 погибших, более 270 человек ранены.