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Количество погибших в результате удара РФ по Полтаве возросло до 54, 297 человек пострадало, - МВД. ФОТО

Количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве возросло до 54 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Как отмечается, еще 297 человек пострадали.

"Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности составляющей. Вероятно, под завалами может находиться еще до 5 человек", - говорится в сообщении.

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Удар по Полтаві
Удар по Полтаві
Удар по Полтаві
Удар по Полтаві
Удар по Полтаві

Уже разобрано и вывезено 1760 тонн строительного мусора.

Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

По состоянию на 4 сентября известно о 53 погибших, более 270 человек ранены.

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обстрел (27275) Тахтаулове (767) жертвы (2079)


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і ничого никому за це не буде.....виних немає....
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05.09.2024 09:49 Ответить
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05.09.2024 09:51 Ответить
Кацапам ніколи не буде прощення. Але не буде прощення і тим, що розмістили навчальну базу під кордоном з потворами і тим, що замість ППО ПРО і ракет, виготовляли асфальт і будували дороги.
Царство Небесне загиблим. Скорішого одужання пораненим і найскорішої смерті ворогу - кацапам, тим що в формі і цивільним, які фінансують і підпримують окупацію.
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05.09.2024 09:54 Ответить
Думки про те, щоб у 2022 році поміняти взаємне розташування Інституту звязку в Полтаві та Інституту прикордонних військ у Хмельницькім у головах наших генералів не виникло...
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05.09.2024 10:10 Ответить
Виникала така думка у генерала Залужного , але Зе його не почув , як завжди ..
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05.09.2024 12:28 Ответить
у Хмельницький балістика прилетить так само як і в Полтаву. пару хвилин може додасть на евакувацію.
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05.09.2024 12:57 Ответить
слухав Чорновола: основна маса загиблих - не кадети, а чоловіки середнього віку. Як виявилося - на базі інституту (раніше було військове училище зв'язку, випускало лейтенантів) існувала підготовка та підвищення кваліфікації операторів дронів і реб. Били саме по тому корпусу де були ці військові. Звідки знали - куди бити? А знову у військовій обласній адміністрації, яка призначається опою, публічно вихвалялися, що вони наладили підготовку на базі одного із вишів. на базі якого - треба бути дурнем, шоб не догадатися. а далі кріт підтвердив наявність і корпус де заходили не юні курсанти, а бородаті дядьки 30-40 років. Між об'явленням тривоги і прильотом було не більше двох хвилин. Але маючи відпрацьований маршрут евакувації могли встигнути сховатися. Якби знали куди. Хто сховався - той вижив. кому з поранених з ампутацією кінцівки достався нормальний, а не китайський турнікет, той в основному вижив. Відмічається повне невміння молодих медичок надавати допомогу таким пораненим (ІСТЕРИКА ТА довгі нігті на швидкій - це що?). Відмічається, що скандал із неякісними турнікетами в минулому не став уроком ні для кого. Бо і міноборони і більшість волонтерів продовжують закупляти ліві китайські турнікети. Як розповідає Чорновіл ( а він в часи свого депутатства багато спілкувався із китайськими представниками) - у Китаї є якісні турнікети. Але ціна їх не надто відрізняється від європейської. Уряд китаю забороняє використовувати кустарщину всередині країни. Але не забороняє торгувати нею по всьому світі. умерови з арахаміями не були б самі собою, якби купляли виключно якісну продукцію.
Так шо вбиває нас не тільки раша, вбиває нас і теперішня київська влада. І нема на те ради.
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05.09.2024 12:55 Ответить
 
 