Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Полтаві зросла до 54, 297 людей постраждало, - МВС. ФОТО

Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 54 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, ще 297 людей постраждало.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової. Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб", - йдеться у повідомленні.

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Вже розібрано та вивезено 1760 тонн будівельного сміття.

Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Станом на 4 вересня відомо про 53 загиблих, понад 270 людей поранені.