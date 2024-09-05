Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Полтаві зросла до 54, 297 людей постраждало, - МВС. ФОТО
Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 54 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
Як зазначається, ще 297 людей постраждало.
"Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової. Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб", - йдеться у повідомленні.
Вже розібрано та вивезено 1760 тонн будівельного сміття.
Удар РФ по Полтаві
Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.
Станом на 4 вересня відомо про 53 загиблих, понад 270 людей поранені.
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Царство Небесне загиблим. Скорішого одужання пораненим і найскорішої смерті ворогу - кацапам, тим що в формі і цивільним, які фінансують і підпримують окупацію.
Так шо вбиває нас не тільки раша, вбиває нас і теперішня київська влада. І нема на те ради.