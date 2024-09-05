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Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Полтаві зросла до 54, 297 людей постраждало, - МВС. ФОТО

Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 54 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, ще 297 людей постраждало.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової. Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб", - йдеться у повідомленні.

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Удар по Полтаві
Удар по Полтаві
Удар по Полтаві
Удар по Полтаві
Удар по Полтаві

Вже розібрано та вивезено 1760 тонн будівельного сміття.

Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Станом на 4 вересня відомо про 53 загиблих, понад 270 людей поранені.

Автор: 

обстріл (28596) Полтава (558) жертви (1800)


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і ничого никому за це не буде.....виних немає....
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05.09.2024 09:49 Відповісти
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05.09.2024 09:51 Відповісти
Кацапам ніколи не буде прощення. Але не буде прощення і тим, що розмістили навчальну базу під кордоном з потворами і тим, що замість ППО ПРО і ракет, виготовляли асфальт і будували дороги.
Царство Небесне загиблим. Скорішого одужання пораненим і найскорішої смерті ворогу - кацапам, тим що в формі і цивільним, які фінансують і підпримують окупацію.
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05.09.2024 09:54 Відповісти
Думки про те, щоб у 2022 році поміняти взаємне розташування Інституту звязку в Полтаві та Інституту прикордонних військ у Хмельницькім у головах наших генералів не виникло...
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05.09.2024 10:10 Відповісти
Виникала така думка у генерала Залужного , але Зе його не почув , як завжди ..
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05.09.2024 12:28 Відповісти
у Хмельницький балістика прилетить так само як і в Полтаву. пару хвилин може додасть на евакувацію.
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05.09.2024 12:57 Відповісти
слухав Чорновола: основна маса загиблих - не кадети, а чоловіки середнього віку. Як виявилося - на базі інституту (раніше було військове училище зв'язку, випускало лейтенантів) існувала підготовка та підвищення кваліфікації операторів дронів і реб. Били саме по тому корпусу де були ці військові. Звідки знали - куди бити? А знову у військовій обласній адміністрації, яка призначається опою, публічно вихвалялися, що вони наладили підготовку на базі одного із вишів. на базі якого - треба бути дурнем, шоб не догадатися. а далі кріт підтвердив наявність і корпус де заходили не юні курсанти, а бородаті дядьки 30-40 років. Між об'явленням тривоги і прильотом було не більше двох хвилин. Але маючи відпрацьований маршрут евакувації могли встигнути сховатися. Якби знали куди. Хто сховався - той вижив. кому з поранених з ампутацією кінцівки достався нормальний, а не китайський турнікет, той в основному вижив. Відмічається повне невміння молодих медичок надавати допомогу таким пораненим (ІСТЕРИКА ТА довгі нігті на швидкій - це що?). Відмічається, що скандал із неякісними турнікетами в минулому не став уроком ні для кого. Бо і міноборони і більшість волонтерів продовжують закупляти ліві китайські турнікети. Як розповідає Чорновіл ( а він в часи свого депутатства багато спілкувався із китайськими представниками) - у Китаї є якісні турнікети. Але ціна їх не надто відрізняється від європейської. Уряд китаю забороняє використовувати кустарщину всередині країни. Але не забороняє торгувати нею по всьому світі. умерови з арахаміями не були б самі собою, якби купляли виключно якісну продукцію.
Так шо вбиває нас не тільки раша, вбиває нас і теперішня київська влада. І нема на те ради.
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05.09.2024 12:55 Відповісти
 
 