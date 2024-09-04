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65 постраждалих від ракетного удару в Полтаві у важкому стані, - ОВА

полтава

Стан 65 постраждалих унаслідок російського ракетного удару в Полтаві 3 вересня медики оцінюють як важкий, 146 - як середній.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі служби оперативно працювали на місці події. Було задіяно 30 швидких, лікарні приймали поранених. Пацієнтам надають і стаціонарну, і амбулаторну допомогу. Наразі 65 осіб - у важкому стані, 146 - у середньому, 87 - у легкому", - повідомив Пронін

За словами очільника Полтавської ОВА, ліквідація наслідків російського удару по території навчального закладу триває, служби розбирають завали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Полтаві: 53 людини загинуло, понад 270 поранених. 5 осіб можуть бути під завалами, - ДСНС (оновлено). ФОТО

Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Станом на 4 вересня відомо про 53 загиблих, понад 270 людей поранені.

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Полтава (555) поранення (2801) жертви (1792)


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Скільки ще кацапи повинні вбити Українців, що б у нашого військового і цівільного керівництва щось в балбешках перемкнуло, що нельзя так розміщати ЛС, купою, сотнями чоловік, в 100 км від кордону? Це наскільки ж треба бути відбитими дегенератами? І все безкарно, скільки вже таких випадків, і всім пох...
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04.09.2024 19:20 Відповісти
так кодзапiв тож немало обезводнили. то якi претензii?
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04.09.2024 19:36 Відповісти
Я про розміщення особового складу, а ти про що?
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04.09.2024 19:40 Відповісти
А, ти про ефективний менеджмент? Згодний з тобою, про що i написав.
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04.09.2024 19:47 Відповісти
А то, що у нас немае свoiх iскандерiв, то питання не до лаптеногих, а до iнших.
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04.09.2024 19:38 Відповісти
Как можно было учить связистов в одном месте и вблизи от фронта?
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04.09.2024 21:17 Відповісти
повністью вина влади
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04.09.2024 21:22 Відповісти
Каца..ськi (доречi, чому у цьому чатi не можна писати "кац..п"- одразу блокує ? Бутусов, альо ! Ти за кого ?) Iскандери що б'ють по нам, мiсяцями стоять на позицiях, бо по ним вiд нас нiчого не прилiтає. Питання, чому не прилiтає ? Некомпетентнiсть чи свiдоме саботування ?
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05.09.2024 01:37 Відповісти
 
 