65 постраждалих від ракетного удару в Полтаві у важкому стані, - ОВА
Стан 65 постраждалих унаслідок російського ракетного удару в Полтаві 3 вересня медики оцінюють як важкий, 146 - як середній.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Усі служби оперативно працювали на місці події. Було задіяно 30 швидких, лікарні приймали поранених. Пацієнтам надають і стаціонарну, і амбулаторну допомогу. Наразі 65 осіб - у важкому стані, 146 - у середньому, 87 - у легкому", - повідомив Пронін
За словами очільника Полтавської ОВА, ліквідація наслідків російського удару по території навчального закладу триває, служби розбирають завали.
Удар РФ по Полтаві
Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.
Станом на 4 вересня відомо про 53 загиблих, понад 270 людей поранені.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль