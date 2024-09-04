65 постраждалих від ракетного удару в Полтаві у важкому стані, - ОВА

Стан 65 постраждалих унаслідок російського ракетного удару в Полтаві 3 вересня медики оцінюють як важкий, 146 - як середній.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі служби оперативно працювали на місці події. Було задіяно 30 швидких, лікарні приймали поранених. Пацієнтам надають і стаціонарну, і амбулаторну допомогу. Наразі 65 осіб - у важкому стані, 146 - у середньому, 87 - у легкому", - повідомив Пронін

За словами очільника Полтавської ОВА, ліквідація наслідків російського удару по території навчального закладу триває, служби розбирають завали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Полтаві: 53 людини загинуло, понад 270 поранених. 5 осіб можуть бути під завалами, - ДСНС (оновлено). ФОТО

Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Станом на 4 вересня відомо про 53 загиблих, понад 270 людей поранені.