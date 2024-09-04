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Новини Війна
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Удар РФ по Полтаві: 53 людини загинуло, понад 270 поранених. 5 осіб можуть бути під завалами, - ДСНС (оновлено). ФОТО

Обстріл Полтави

Станом на ранок 4 вересня 2024 року після удару РФ по Полтаві відомо про 52 загиблих, понад 270 людей поранені. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному зранку 4 вересня повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

За її даними, кількість загиблих зросла до 52, із них 22 були деблоковані з-під завалів. Також 271 людина поранена.

Відомо, що під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу можуть перебувати до 13 людей. Нині з місця обстрілу вивезли 800 тонн будівельного сміття.

Також відомо про пошкодження трьох багатоквартирних і п’яти приватних будинків, а ще - офісного приміщення, розповіла Світлана Рибалко.

Читайте: Байден про ракетний удар РФ по Полтаві: Це обурлива спроба Путіна зламати волю вільного народу

Оновлена інформація

Як згодом повідомили у пресцентрі ДСНС, 53 людини загинуло внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві.

"Постраждало - 271, врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними під завалами може перебувати ще до 5 осіб. Роботи тривають. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової складової", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Полтаві
Наслідки удару по Полтаві
Наслідки удару по Полтаві

Внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 5 приватних будинків та офісне приміщення

Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

В Офісі Генерального прокурора повідомили про 51 загиблу людину та 271 пораненого.

Читайте: Під час удару по Інституту зв’язку в Полтаві шикування не було, - речник Міноборони Лазуткін

Автор: 

обстріл (28392) Полтава (555) жертви (1792) ДСНС (5100)


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Топ коментарі
+17
Що тут казати, коли головна Маня країни може викладати на широкий загал запис засідання комітету безпеки і оборони, а хтось квакати про "формування роти ударних БПЛА на базі одного з учбових закладів"...
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04.09.2024 10:40
+14
Не заважайте Кирилу вживати каву на набережній Ялти.
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04.09.2024 10:39
+11
Що там Буданов каже? Коли вже в кацапів ракети закінчаться?
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04.09.2024 10:27
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Що там Буданов каже? Коли вже в кацапів ракети закінчаться?
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04.09.2024 10:27 Відповісти
Не заважайте Кирилу вживати каву на набережній Ялти.
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04.09.2024 10:39 Відповісти
в компанії червонця і подільника бульбашенка та дмитрука.
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04.09.2024 10:55 Відповісти
Не чіпайте його! Він їсть. Он бачте, яке рило наїв.
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04.09.2024 10:40 Відповісти
Що тут казати, коли головна Маня країни може викладати на широкий загал запис засідання комітету безпеки і оборони, а хтось квакати про "формування роти ударних БПЛА на базі одного з учбових закладів"...
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04.09.2024 10:40 Відповісти
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04.09.2024 11:33 Відповісти
Таке в Чернігові було, рік назад, теж обл адміністрація влаштувала захід в драм театрі, обʼявили в пресі. Ну і прилетіло, пройшов рік, хтось покараний? Та ні, всі дебіли товстопикі на своїх посадах…
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04.09.2024 11:41 Відповісти
Надто багато тіл… Інститут зв'язку, Полтава... Лікарі, які приїхали, були молоді дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслися і не знали, що робити, розгублені. Їм просто вантажили важких, без рук і ніг, в конвульсіях, вмираючих людей в машини, і вони розгублювалися. У них я не побачив ні турнікетів, ні якоїсь організації процесу, нічого. Їх до такого не готували. Що робили ДСНС крім перенесення поранених, я точно не бачив, допомогти більшість з них нам не могла, аптечок в них я теж не побачив, можливо хтось з них накладав ті китайські турнікети, не знаю.... https://www.pravda.com.ua/authors/66d8000f3d752/ Ігор Ткачов
медик добровольчого батальйону "Госпітальєри", УП
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04.09.2024 10:51 Відповісти
У Полтаві до вчора - не було війни . Всі про неї чули звісно , але вважали що вона йде десь далеко , мало не в чужій країні . Ніхто до такого майже не готувався , ні фізично ні ментально , тому власне й трапилась ця трагедія .. Така ціна пофігізму .!

В сусідньому Харкові хоч щось робиться , якісь там підземні школи відкривають , а тут , якби не сирена можна було б подумати що це довоєнний час .
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04.09.2024 11:12 Відповісти
Неправда был прилет пару месяцев буквально рядом по соседней части и тоже были жертвы правда в разы меньше.Армейский дебилизм непобедим ведь знали что в воздухе постоянно шастают беспилотники котрые следят за взлеткой всего в паре километровю
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04.09.2024 11:16 Відповісти
Був і що ? Це когось чомусь навчило ? .
Мало не на другий день вже - забули .
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04.09.2024 11:19 Відповісти
А що в вашому розумінні "забули" ? Типу ви ходите з перекошеним обличчям з жахливою гримасою, пересуваєтеся від укриття до укриття бодрєнькім військовим бігом? В рюкзаку у вас три турнікети, пістоль і літр консерврваної крові? Чи що таке в вашому розумінні - пам'ятати про війну? Чи кожну мить співати "тужливу пісню" ?
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04.09.2024 11:24 Відповісти
Ні . В моєму розумінні це - зрізаєте довгі нігті і комплектуєте аптечки ( образно ) .! Хоча б почати з цього .
Дивно що це ще й треба комусь розжовувати тут .
- У них я не побачив ні турнікетів, ні якоїсь організації процесу, нічого. Їх до такого не готували. Що робили ДСНС крім перенесення поранених, я точно не бачив, допомогти більшість з них нам не могла, аптечок в них я теж не побачив можливо хтось з них накладав ті китайські турнікети, не знаю.... https://www.pravda.com.ua/authors/66d8000f3d752/ Ігор Ткачов ))
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04.09.2024 11:35 Відповісти
Так тут я з вами згоден - це медики. А я мав на увазі про цивільних. А стосовно нігтів... Так ще пару років "дистанційного навчання" - і інстаграмні чікулі будуть не тільки в ДСНС, а в майже всіх сферах, нажаль
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04.09.2024 11:38 Відповісти
Цивільні в місті ведуть себе так як і до війни . Майже не відчувається різниця .. Я ж бачу як більшість себе поводить , особливо молодь ,, ці ж самі дівулі з довгими нігтями . Ну трапився десь прильот , ну погомоніли трохи і забули , далі - кафешки , музичка , інстаграм , все як зазвичай .
Більшість теми війни стараються взагалі уникати .
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04.09.2024 12:45 Відповісти
А як вони мають себе вести? Я так само себе веду, хоч і учасник бойових дій. Я ж питаю вас - треба перебігати від укриття до укриття в тактичному гримі а-ля Рембо? Я працюю, часу на перебування в укритті у мене немає - в укритті не платять зарплатню. Пристосовуйтеся до нових реалій. Чи ви кафе не відвідуєте? Чи військові не сидять в цих кафе? Чи ви пропонуєте роками або десятиріччями жити в постійному стресі?
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04.09.2024 13:10 Відповісти
Вони мають себе вести так - як ведуть себе люди під час війни . !
І бігати в укриття в тому числі , але в гримі Рембо не обов'язково .
Ну а не хочете бігати , ну це ж таке - сидіть і далі в кафешках , слухайте музичку , сидіть безтурботно на парах в військових ВНЗ - як ні в чому не бувало і тд. . А чого ж і ні , війна ж десь далеко від Полтави , правда ж ? Аж за півтори сотні км . пц
Це ваше життя , якщо воно вам не дороге , ну це ж таке .
А військові в кафе заходять звісно , поїсти ,, але якось не бачив щоб вони там влаштовували - п'яні гулянки з дівчатками .
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04.09.2024 13:31 Відповісти
Люди під час війни мають - вимкнути менталітет мирного часу .
Ну а не бігаєте в укриття - це ваше особисте діло . Не бігайте й далі .! На жаль в Україні повно людей про яких кажуть - горбатого могила виправить .
В мене все .
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04.09.2024 13:43 Відповісти
Ну я вже не знаю як вам ще розжувати що - поведінка людини під час війни повинна хоч якось відрізнятись від поведінки в мирний час . Мені здається це речі які не потребують роз'яснень . Аксіома .
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04.09.2024 13:58 Відповісти
Да ніяк ця поведінка не має відрізнятися і не відрізняється. І ваша ніяк не відрізняється. Загиблі вбиті виключно ворогом і ні в чому не винні. Якщо у когось є можливість сидіти в укритті (якщо воно є) по 6-8-12-14 годин на добу і при цьому отримувати зарплатню - я за цих людей щиро радий
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04.09.2024 16:21 Відповісти
ВЛАДА, чиновники зобов'язані пам'ятати і готуватись до нових можливих ракетних ударів рашистів.
І НЕ здавати ворогу місця, по яких йому потрібно бити. Хіба це не наводка для ворога?

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04.09.2024 11:37 Відповісти
як це не було? війна йде вже 10 рік, а повномасштабна 3-й..., це треба бути сліпим, глухим та дурним одночасно, щоб цього не помічати..., а мед працівники та ДСНС повинні тренуватися та тренуватися, знадобиться воно чи ні, але це треба робити... як показує час, все може знадобитися будь де та будь коли...
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04.09.2024 12:42 Відповісти
А де вона тут була ? Хіба Полтаву хтось бомбардував так як бомбардують Харків .? Чи як Одесу .? Це там люди постійно в напрузі , а тут повсюди - розслабон . Навіть на третьому році війни . !!
Я ж про те й кажу . Повинні тренуватися , але ж ви самі надрукували коментар медика із госпітальєрів , де він розповідає про неготовність полтавських медиків до дій в умовах війни .
А чому . Та тому що місцева влада і досі , на третьому році війни - думає не про війну , а про шашлики ,, як і центральна .
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04.09.2024 13:12 Відповісти
Не було війни ?

А приїдь в Полтаву і поглянь на ті кладовища ,
що просяглися до горизонту ,там могили і могили
під блакитно-жовтими прапорами .
Це українська земля і в ній мої земляки .
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04.09.2024 12:53 Відповісти
Інстаграмниє чікулі
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04.09.2024 11:21 Відповісти
Людини, особи. Ці людини і особи військові і курсанти ЗСУ, яких бездарно втратило вище військове курівництво держави. Дуже обурює блюзнірство в відеозверненнях, де життя військових цінують лише на словах. Мало було Миколаєва, Яворова,....., щоб зробити висновки*
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04.09.2024 10:53 Відповісти
Ви пропонуєте навчатися в бункері цілодобово? Те саме можна написати і про "Охматдит", що хтось когось бездарно втратив
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04.09.2024 11:18 Відповісти
Навчальний заклад подібного типу взагалі потрібно було передислокувати в інший регіон, куди ракети летять довше і є час добігти до сховища.
Але нахіба?!
Там же не корєша-мордовороти преза навчаються і не їхні діти.
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04.09.2024 11:40 Відповісти
На це потрібен час. Крім цього навчального закладу багато ще чого було треба перенести і це перенесли. Якщо б не цей удар - ви би і знати не знали про цей навчальний заклад. Тут майже всю Україну тоді треба перенести десь в Мукачево
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04.09.2024 13:16 Відповісти
А що ви пропонуєте дальше втрачати так бездарно військових?

Навчання має бути або на полігонах де особовий склад розосереджений по площі або на заході куди не дістає іскандер і всі мають час покинути приміщення під час ракетної небезпеки

Час підльоту іскандера лічені хвилини і немає часу на евакуацію у людей там вибору не було тому що наказ

А на заході тільки крилаті ракети або максимум дорогий кинжал і є достатньо часу вийти під час тривоги
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04.09.2024 11:46 Відповісти
Людей ми втрачаємо по вині ворога. Я пропоную не розводити зраду там, де її немає. Люди на військових заводах, енергетики, працівники критичної інфраструктури - всі під потенційним ударом. Це війна
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04.09.2024 13:13 Відповісти
Ми втрачаємо людей по тупості.
під Сумами сьогодні накрили багато хлопців іскандером, так само купа вантажівок та людей в одному місці, і над ними літає дрон...
п.с. А збирати зі всіх підрозділів людей для навчання у Полтаві(дивно чому не додумались у Харкові чи Херсоні провести), це взагалі подарунок для кацапів і фактично запрошення вєбати туди балістикою.
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04.09.2024 13:37 Відповісти
Тупість теж присутня, це зрозуміло
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04.09.2024 13:38 Відповісти
Тупість б була якщо це пару випадків і за них наказували а тут вже до десятка набирається з таким масовим що всі знають а ніхто наразі не поніс відповідальність ні за один випадок
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04.09.2024 13:53 Відповісти
ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ у Полтаві, зробили криваву роботу разом з рашистами!!
Украінці у Полтаві прошляпили очевидне
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04.09.2024 11:13 Відповісти
Хто там у 2019му закрив всі українські ракетні програми?
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04.09.2024 11:43 Відповісти
Поляки вважають Львів своїм містом, але збивати ракети перед Львовом все одно не будуть...такі вони гарячі хлопці...
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04.09.2024 12:36 Відповісти
 
 