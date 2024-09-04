Удар РФ по Полтаві: 53 людини загинуло, понад 270 поранених. 5 осіб можуть бути під завалами, - ДСНС (оновлено). ФОТО

Станом на ранок 4 вересня 2024 року після удару РФ по Полтаві відомо про 52 загиблих, понад 270 людей поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному зранку 4 вересня повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

За її даними, кількість загиблих зросла до 52, із них 22 були деблоковані з-під завалів. Також 271 людина поранена.

Відомо, що під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу можуть перебувати до 13 людей. Нині з місця обстрілу вивезли 800 тонн будівельного сміття.

Також відомо про пошкодження трьох багатоквартирних і п’яти приватних будинків, а ще - офісного приміщення, розповіла Світлана Рибалко.

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Оновлена інформація

Як згодом повідомили у пресцентрі ДСНС, 53 людини загинуло внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві.

"Постраждало - 271, врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними під завалами може перебувати ще до 5 осіб. Роботи тривають. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової складової", - йдеться у повідомленні.







Внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 5 приватних будинків та офісне приміщення

Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

В Офісі Генерального прокурора повідомили про 51 загиблу людину та 271 пораненого.

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