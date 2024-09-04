Удар РФ по Полтаві: 53 людини загинуло, понад 270 поранених. 5 осіб можуть бути під завалами, - ДСНС (оновлено). ФОТО
Станом на ранок 4 вересня 2024 року після удару РФ по Полтаві відомо про 52 загиблих, понад 270 людей поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному зранку 4 вересня повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.
За її даними, кількість загиблих зросла до 52, із них 22 були деблоковані з-під завалів. Також 271 людина поранена.
Відомо, що під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу можуть перебувати до 13 людей. Нині з місця обстрілу вивезли 800 тонн будівельного сміття.
Також відомо про пошкодження трьох багатоквартирних і п’яти приватних будинків, а ще - офісного приміщення, розповіла Світлана Рибалко.
Оновлена інформація
Як згодом повідомили у пресцентрі ДСНС, 53 людини загинуло внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві.
"Постраждало - 271, врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними під завалами може перебувати ще до 5 осіб. Роботи тривають. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової складової", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 5 приватних будинків та офісне приміщення
Удар РФ по Полтаві
Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.
В Офісі Генерального прокурора повідомили про 51 загиблу людину та 271 пораненого.
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медик добровольчого батальйону "Госпітальєри", УП
В сусідньому Харкові хоч щось робиться , якісь там підземні школи відкривають , а тут , якби не сирена можна було б подумати що це довоєнний час .
Мало не на другий день вже - забули .
Дивно що це ще й треба комусь розжовувати тут .
- У них я не побачив ні турнікетів, ні якоїсь організації процесу, нічого. Їх до такого не готували. Що робили ДСНС крім перенесення поранених, я точно не бачив, допомогти більшість з них нам не могла, аптечок в них я теж не побачив можливо хтось з них накладав ті китайські турнікети, не знаю.... https://www.pravda.com.ua/authors/66d8000f3d752/ Ігор Ткачов ))
Більшість теми війни стараються взагалі уникати .
І бігати в укриття в тому числі , але в гримі Рембо не обов'язково .
Ну а не хочете бігати , ну це ж таке - сидіть і далі в кафешках , слухайте музичку , сидіть безтурботно на парах в військових ВНЗ - як ні в чому не бувало і тд. . А чого ж і ні , війна ж десь далеко від Полтави , правда ж ? Аж за півтори сотні км . пц
Це ваше життя , якщо воно вам не дороге , ну це ж таке .
А військові в кафе заходять звісно , поїсти ,, але якось не бачив щоб вони там влаштовували - п'яні гулянки з дівчатками .
Ну а не бігаєте в укриття - це ваше особисте діло . Не бігайте й далі .! На жаль в Україні повно людей про яких кажуть - горбатого могила виправить .
В мене все .
І НЕ здавати ворогу місця, по яких йому потрібно бити. Хіба це не наводка для ворога?
Я ж про те й кажу . Повинні тренуватися , але ж ви самі надрукували коментар медика із госпітальєрів , де він розповідає про неготовність полтавських медиків до дій в умовах війни .
А чому . Та тому що місцева влада і досі , на третьому році війни - думає не про війну , а про шашлики ,, як і центральна .
А приїдь в Полтаву і поглянь на ті кладовища ,
що просяглися до горизонту ,там могили і могили
під блакитно-жовтими прапорами .
Це українська земля і в ній мої земляки .
Але нахіба?!
Там же не корєша-мордовороти преза навчаються і не їхні діти.
Навчання має бути або на полігонах де особовий склад розосереджений по площі або на заході куди не дістає іскандер і всі мають час покинути приміщення під час ракетної небезпеки
Час підльоту іскандера лічені хвилини і немає часу на евакуацію у людей там вибору не було тому що наказ
А на заході тільки крилаті ракети або максимум дорогий кинжал і є достатньо часу вийти під час тривоги
під Сумами сьогодні накрили багато хлопців іскандером, так само купа вантажівок та людей в одному місці, і над ними літає дрон...
п.с. А збирати зі всіх підрозділів людей для навчання у Полтаві(дивно чому не додумались у Харкові чи Херсоні провести), це взагалі подарунок для кацапів і фактично запрошення вєбати туди балістикою.
Украінці у Полтаві прошляпили очевидне