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Новости Война
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Удар РФ по Полтаве: 53 человека погибли, более 270 ранены. 5 человек могут быть под завалами, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

Обстріл Полтави

По состоянию на утро 4 сентября 2024 года после удара РФ по Полтаве известно о 52 погибших, более 270 человек ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Общественному утром 4 сентября сообщила пресс-секретарь спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко.

По ее данным, количество погибших возросло до 52, из них 22 были деблокированы из-под завалов. Также 271 человек ранен.

Известно, что под завалами шестиэтажного здания учебного корпуса могут находиться до 13 человек. Сейчас с места обстрела вывезли 800 тонн строительного мусора.

Также известно о повреждении трех многоквартирных и пяти частных домов, а еще - офисного помещения, рассказала Светлана Рыбалко.

Читайте: Байден о ракетном ударе РФ по Полтаве: Это возмутительная попытка Путина сломать волю свободного народа

Обновленная информация

Как впоследствии сообщили в пресс-центре ГСЧС, 53 человека погибли в результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве.

"Пострадали - 271, спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов. По уточненным данным под завалами могут находиться еще до 5 человек. Работы продолжаются. Спасательные службы продолжают работать с учетом составляющей безопасности", - говорится в сообщении.

Наслідки удару по Полтаві
Наслідки удару по Полтаві
Наслідки удару по Полтаві

В результате атаки частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, повреждены 3 многоквартирных дома, 5 частных домов и офисное помещение

Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

В Офисе Генерального прокурора сообщили о 51 погибшем человеке и 271 раненом.

Читайте: Во время удара по Институту связи в Полтаве построения не было, - спикер Минобороны Лазуткин

Автор: 

обстрел (27071) Тахтаулове (764) жертвы (2071) ГСЧС (4960)


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Топ комментарии
+17
Що тут казати, коли головна Маня країни може викладати на широкий загал запис засідання комітету безпеки і оборони, а хтось квакати про "формування роти ударних БПЛА на базі одного з учбових закладів"...
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04.09.2024 10:40
+14
Не заважайте Кирилу вживати каву на набережній Ялти.
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04.09.2024 10:39
+11
Що там Буданов каже? Коли вже в кацапів ракети закінчаться?
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04.09.2024 10:27
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Що там Буданов каже? Коли вже в кацапів ракети закінчаться?
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04.09.2024 10:27 Ответить
Не заважайте Кирилу вживати каву на набережній Ялти.
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04.09.2024 10:39 Ответить
в компанії червонця і подільника бульбашенка та дмитрука.
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04.09.2024 10:55 Ответить
Не чіпайте його! Він їсть. Он бачте, яке рило наїв.
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04.09.2024 10:40 Ответить
Що тут казати, коли головна Маня країни може викладати на широкий загал запис засідання комітету безпеки і оборони, а хтось квакати про "формування роти ударних БПЛА на базі одного з учбових закладів"...
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04.09.2024 10:40 Ответить
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04.09.2024 11:33 Ответить
Таке в Чернігові було, рік назад, теж обл адміністрація влаштувала захід в драм театрі, обʼявили в пресі. Ну і прилетіло, пройшов рік, хтось покараний? Та ні, всі дебіли товстопикі на своїх посадах…
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04.09.2024 11:41 Ответить
Надто багато тіл… Інститут зв'язку, Полтава... Лікарі, які приїхали, були молоді дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслися і не знали, що робити, розгублені. Їм просто вантажили важких, без рук і ніг, в конвульсіях, вмираючих людей в машини, і вони розгублювалися. У них я не побачив ні турнікетів, ні якоїсь організації процесу, нічого. Їх до такого не готували. Що робили ДСНС крім перенесення поранених, я точно не бачив, допомогти більшість з них нам не могла, аптечок в них я теж не побачив, можливо хтось з них накладав ті китайські турнікети, не знаю.... https://www.pravda.com.ua/authors/66d8000f3d752/ Ігор Ткачов
медик добровольчого батальйону "Госпітальєри", УП
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04.09.2024 10:51 Ответить
У Полтаві до вчора - не було війни . Всі про неї чули звісно , але вважали що вона йде десь далеко , мало не в чужій країні . Ніхто до такого майже не готувався , ні фізично ні ментально , тому власне й трапилась ця трагедія .. Така ціна пофігізму .!

В сусідньому Харкові хоч щось робиться , якісь там підземні школи відкривають , а тут , якби не сирена можна було б подумати що це довоєнний час .
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04.09.2024 11:12 Ответить
Неправда был прилет пару месяцев буквально рядом по соседней части и тоже были жертвы правда в разы меньше.Армейский дебилизм непобедим ведь знали что в воздухе постоянно шастают беспилотники котрые следят за взлеткой всего в паре километровю
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04.09.2024 11:16 Ответить
Був і що ? Це когось чомусь навчило ? .
Мало не на другий день вже - забули .
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04.09.2024 11:19 Ответить
А що в вашому розумінні "забули" ? Типу ви ходите з перекошеним обличчям з жахливою гримасою, пересуваєтеся від укриття до укриття бодрєнькім військовим бігом? В рюкзаку у вас три турнікети, пістоль і літр консерврваної крові? Чи що таке в вашому розумінні - пам'ятати про війну? Чи кожну мить співати "тужливу пісню" ?
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04.09.2024 11:24 Ответить
Ні . В моєму розумінні це - зрізаєте довгі нігті і комплектуєте аптечки ( образно ) .! Хоча б почати з цього .
Дивно що це ще й треба комусь розжовувати тут .
- У них я не побачив ні турнікетів, ні якоїсь організації процесу, нічого. Їх до такого не готували. Що робили ДСНС крім перенесення поранених, я точно не бачив, допомогти більшість з них нам не могла, аптечок в них я теж не побачив можливо хтось з них накладав ті китайські турнікети, не знаю.... https://www.pravda.com.ua/authors/66d8000f3d752/ Ігор Ткачов ))
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04.09.2024 11:35 Ответить
Так тут я з вами згоден - це медики. А я мав на увазі про цивільних. А стосовно нігтів... Так ще пару років "дистанційного навчання" - і інстаграмні чікулі будуть не тільки в ДСНС, а в майже всіх сферах, нажаль
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04.09.2024 11:38 Ответить
Цивільні в місті ведуть себе так як і до війни . Майже не відчувається різниця .. Я ж бачу як більшість себе поводить , особливо молодь ,, ці ж самі дівулі з довгими нігтями . Ну трапився десь прильот , ну погомоніли трохи і забули , далі - кафешки , музичка , інстаграм , все як зазвичай .
Більшість теми війни стараються взагалі уникати .
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04.09.2024 12:45 Ответить
А як вони мають себе вести? Я так само себе веду, хоч і учасник бойових дій. Я ж питаю вас - треба перебігати від укриття до укриття в тактичному гримі а-ля Рембо? Я працюю, часу на перебування в укритті у мене немає - в укритті не платять зарплатню. Пристосовуйтеся до нових реалій. Чи ви кафе не відвідуєте? Чи військові не сидять в цих кафе? Чи ви пропонуєте роками або десятиріччями жити в постійному стресі?
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04.09.2024 13:10 Ответить
Вони мають себе вести так - як ведуть себе люди під час війни . !
І бігати в укриття в тому числі , але в гримі Рембо не обов'язково .
Ну а не хочете бігати , ну це ж таке - сидіть і далі в кафешках , слухайте музичку , сидіть безтурботно на парах в військових ВНЗ - як ні в чому не бувало і тд. . А чого ж і ні , війна ж десь далеко від Полтави , правда ж ? Аж за півтори сотні км . пц
Це ваше життя , якщо воно вам не дороге , ну це ж таке .
А військові в кафе заходять звісно , поїсти ,, але якось не бачив щоб вони там влаштовували - п'яні гулянки з дівчатками .
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04.09.2024 13:31 Ответить
Люди під час війни мають - вимкнути менталітет мирного часу .
Ну а не бігаєте в укриття - це ваше особисте діло . Не бігайте й далі .! На жаль в Україні повно людей про яких кажуть - горбатого могила виправить .
В мене все .
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04.09.2024 13:43 Ответить
Ну я вже не знаю як вам ще розжувати що - поведінка людини під час війни повинна хоч якось відрізнятись від поведінки в мирний час . Мені здається це речі які не потребують роз'яснень . Аксіома .
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04.09.2024 13:58 Ответить
Да ніяк ця поведінка не має відрізнятися і не відрізняється. І ваша ніяк не відрізняється. Загиблі вбиті виключно ворогом і ні в чому не винні. Якщо у когось є можливість сидіти в укритті (якщо воно є) по 6-8-12-14 годин на добу і при цьому отримувати зарплатню - я за цих людей щиро радий
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04.09.2024 16:21 Ответить
ВЛАДА, чиновники зобов'язані пам'ятати і готуватись до нових можливих ракетних ударів рашистів.
І НЕ здавати ворогу місця, по яких йому потрібно бити. Хіба це не наводка для ворога?

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04.09.2024 11:37 Ответить
як це не було? війна йде вже 10 рік, а повномасштабна 3-й..., це треба бути сліпим, глухим та дурним одночасно, щоб цього не помічати..., а мед працівники та ДСНС повинні тренуватися та тренуватися, знадобиться воно чи ні, але це треба робити... як показує час, все може знадобитися будь де та будь коли...
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04.09.2024 12:42 Ответить
А де вона тут була ? Хіба Полтаву хтось бомбардував так як бомбардують Харків .? Чи як Одесу .? Це там люди постійно в напрузі , а тут повсюди - розслабон . Навіть на третьому році війни . !!
Я ж про те й кажу . Повинні тренуватися , але ж ви самі надрукували коментар медика із госпітальєрів , де він розповідає про неготовність полтавських медиків до дій в умовах війни .
А чому . Та тому що місцева влада і досі , на третьому році війни - думає не про війну , а про шашлики ,, як і центральна .
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04.09.2024 13:12 Ответить
Не було війни ?

А приїдь в Полтаву і поглянь на ті кладовища ,
що просяглися до горизонту ,там могили і могили
під блакитно-жовтими прапорами .
Це українська земля і в ній мої земляки .
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04.09.2024 12:53 Ответить
Інстаграмниє чікулі
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04.09.2024 11:21 Ответить
Людини, особи. Ці людини і особи військові і курсанти ЗСУ, яких бездарно втратило вище військове курівництво держави. Дуже обурює блюзнірство в відеозверненнях, де життя військових цінують лише на словах. Мало було Миколаєва, Яворова,....., щоб зробити висновки*
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04.09.2024 10:53 Ответить
Ви пропонуєте навчатися в бункері цілодобово? Те саме можна написати і про "Охматдит", що хтось когось бездарно втратив
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04.09.2024 11:18 Ответить
Навчальний заклад подібного типу взагалі потрібно було передислокувати в інший регіон, куди ракети летять довше і є час добігти до сховища.
Але нахіба?!
Там же не корєша-мордовороти преза навчаються і не їхні діти.
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04.09.2024 11:40 Ответить
На це потрібен час. Крім цього навчального закладу багато ще чого було треба перенести і це перенесли. Якщо б не цей удар - ви би і знати не знали про цей навчальний заклад. Тут майже всю Україну тоді треба перенести десь в Мукачево
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04.09.2024 13:16 Ответить
А що ви пропонуєте дальше втрачати так бездарно військових?

Навчання має бути або на полігонах де особовий склад розосереджений по площі або на заході куди не дістає іскандер і всі мають час покинути приміщення під час ракетної небезпеки

Час підльоту іскандера лічені хвилини і немає часу на евакуацію у людей там вибору не було тому що наказ

А на заході тільки крилаті ракети або максимум дорогий кинжал і є достатньо часу вийти під час тривоги
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04.09.2024 11:46 Ответить
Людей ми втрачаємо по вині ворога. Я пропоную не розводити зраду там, де її немає. Люди на військових заводах, енергетики, працівники критичної інфраструктури - всі під потенційним ударом. Це війна
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04.09.2024 13:13 Ответить
Ми втрачаємо людей по тупості.
під Сумами сьогодні накрили багато хлопців іскандером, так само купа вантажівок та людей в одному місці, і над ними літає дрон...
п.с. А збирати зі всіх підрозділів людей для навчання у Полтаві(дивно чому не додумались у Харкові чи Херсоні провести), це взагалі подарунок для кацапів і фактично запрошення вєбати туди балістикою.
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04.09.2024 13:37 Ответить
Тупість теж присутня, це зрозуміло
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04.09.2024 13:38 Ответить
Тупість б була якщо це пару випадків і за них наказували а тут вже до десятка набирається з таким масовим що всі знають а ніхто наразі не поніс відповідальність ні за один випадок
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04.09.2024 13:53 Ответить
ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ у Полтаві, зробили криваву роботу разом з рашистами!!
Украінці у Полтаві прошляпили очевидне
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04.09.2024 11:13 Ответить
Хто там у 2019му закрив всі українські ракетні програми?
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04.09.2024 11:43 Ответить
Поляки вважають Львів своїм містом, але збивати ракети перед Львовом все одно не будуть...такі вони гарячі хлопці...
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04.09.2024 12:36 Ответить
 
 