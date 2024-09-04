Удар РФ по Полтаве: 53 человека погибли, более 270 ранены. 5 человек могут быть под завалами, - ГСЧС (обновлено). ФОТО
По состоянию на утро 4 сентября 2024 года после удара РФ по Полтаве известно о 52 погибших, более 270 человек ранены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Общественному утром 4 сентября сообщила пресс-секретарь спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко.
По ее данным, количество погибших возросло до 52, из них 22 были деблокированы из-под завалов. Также 271 человек ранен.
Известно, что под завалами шестиэтажного здания учебного корпуса могут находиться до 13 человек. Сейчас с места обстрела вывезли 800 тонн строительного мусора.
Также известно о повреждении трех многоквартирных и пяти частных домов, а еще - офисного помещения, рассказала Светлана Рыбалко.
Обновленная информация
Как впоследствии сообщили в пресс-центре ГСЧС, 53 человека погибли в результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве.
"Пострадали - 271, спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов. По уточненным данным под завалами могут находиться еще до 5 человек. Работы продолжаются. Спасательные службы продолжают работать с учетом составляющей безопасности", - говорится в сообщении.
В результате атаки частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, повреждены 3 многоквартирных дома, 5 частных домов и офисное помещение
Удар РФ по Полтаве
Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.
В Офисе Генерального прокурора сообщили о 51 погибшем человеке и 271 раненом.
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медик добровольчого батальйону "Госпітальєри", УП
В сусідньому Харкові хоч щось робиться , якісь там підземні школи відкривають , а тут , якби не сирена можна було б подумати що це довоєнний час .
Мало не на другий день вже - забули .
Дивно що це ще й треба комусь розжовувати тут .
- У них я не побачив ні турнікетів, ні якоїсь організації процесу, нічого. Їх до такого не готували. Що робили ДСНС крім перенесення поранених, я точно не бачив, допомогти більшість з них нам не могла, аптечок в них я теж не побачив можливо хтось з них накладав ті китайські турнікети, не знаю.... https://www.pravda.com.ua/authors/66d8000f3d752/ Ігор Ткачов ))
Більшість теми війни стараються взагалі уникати .
І бігати в укриття в тому числі , але в гримі Рембо не обов'язково .
Ну а не хочете бігати , ну це ж таке - сидіть і далі в кафешках , слухайте музичку , сидіть безтурботно на парах в військових ВНЗ - як ні в чому не бувало і тд. . А чого ж і ні , війна ж десь далеко від Полтави , правда ж ? Аж за півтори сотні км . пц
Це ваше життя , якщо воно вам не дороге , ну це ж таке .
А військові в кафе заходять звісно , поїсти ,, але якось не бачив щоб вони там влаштовували - п'яні гулянки з дівчатками .
Ну а не бігаєте в укриття - це ваше особисте діло . Не бігайте й далі .! На жаль в Україні повно людей про яких кажуть - горбатого могила виправить .
В мене все .
І НЕ здавати ворогу місця, по яких йому потрібно бити. Хіба це не наводка для ворога?
Я ж про те й кажу . Повинні тренуватися , але ж ви самі надрукували коментар медика із госпітальєрів , де він розповідає про неготовність полтавських медиків до дій в умовах війни .
А чому . Та тому що місцева влада і досі , на третьому році війни - думає не про війну , а про шашлики ,, як і центральна .
А приїдь в Полтаву і поглянь на ті кладовища ,
що просяглися до горизонту ,там могили і могили
під блакитно-жовтими прапорами .
Це українська земля і в ній мої земляки .
Але нахіба?!
Там же не корєша-мордовороти преза навчаються і не їхні діти.
Навчання має бути або на полігонах де особовий склад розосереджений по площі або на заході куди не дістає іскандер і всі мають час покинути приміщення під час ракетної небезпеки
Час підльоту іскандера лічені хвилини і немає часу на евакуацію у людей там вибору не було тому що наказ
А на заході тільки крилаті ракети або максимум дорогий кинжал і є достатньо часу вийти під час тривоги
під Сумами сьогодні накрили багато хлопців іскандером, так само купа вантажівок та людей в одному місці, і над ними літає дрон...
п.с. А збирати зі всіх підрозділів людей для навчання у Полтаві(дивно чому не додумались у Харкові чи Херсоні провести), це взагалі подарунок для кацапів і фактично запрошення вєбати туди балістикою.
Украінці у Полтаві прошляпили очевидне