Удар РФ по Полтаве: 53 человека погибли, более 270 ранены. 5 человек могут быть под завалами, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

По состоянию на утро 4 сентября 2024 года после удара РФ по Полтаве известно о 52 погибших, более 270 человек ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Общественному утром 4 сентября сообщила пресс-секретарь спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко.

По ее данным, количество погибших возросло до 52, из них 22 были деблокированы из-под завалов. Также 271 человек ранен.

Известно, что под завалами шестиэтажного здания учебного корпуса могут находиться до 13 человек. Сейчас с места обстрела вывезли 800 тонн строительного мусора.

Также известно о повреждении трех многоквартирных и пяти частных домов, а еще - офисного помещения, рассказала Светлана Рыбалко.

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Обновленная информация

Как впоследствии сообщили в пресс-центре ГСЧС, 53 человека погибли в результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве.

"Пострадали - 271, спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов. По уточненным данным под завалами могут находиться еще до 5 человек. Работы продолжаются. Спасательные службы продолжают работать с учетом составляющей безопасности", - говорится в сообщении.







В результате атаки частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, повреждены 3 многоквартирных дома, 5 частных домов и офисное помещение

Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

В Офисе Генерального прокурора сообщили о 51 погибшем человеке и 271 раненом.

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