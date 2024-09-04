Байден о ракетном ударе РФ по Полтаве: Это возмутительная попытка Путина сломать волю свободного народа.
Президент США Джо Байден прокомментировал ракетный удар РФ по Полтаве, отметив, что Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину.
Соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
"Я решительно осуждаю эту ужасную атаку. Эта атака является трагическим напоминанием о постоянных и возмутительных попытках Путина сломать волю свободного народа. Но два с половиной года народ Украины стоит непоколебимо", - отметил он.
По словам Байдена, США будут продолжать поддерживать Украину, в частности предоставляя системы ПВО и средства, необходимые для защиты.
"Россия не победит в этой войне. Народ Украины победит. И в этот трагический день, и каждый день США поддерживают его", - подытожил лидер Штатов.
Удар РФ по Полтаве
Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.
В Офисе Генерального прокурора сообщили о 51 погибшем человеке и 271 раненом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Насправді Джо стурбовано повідомив: "Бла-бла-бла..."
У виданні зазначають, що на сьогоднішній день компанія-розробник цієї системи ППО Raytheon спроєктувала та відправила до 19 різних країн світу 240 установок. Своєю чергою, виробник ракет Patriot Lockheed Martin виготовив понад 10 тисяч снарядів. Крім США, найбільше цих установок також мають Німеччина, Кувейт, Нідерланди, Греція, ОАЕ, Тайвань, Туреччина та інші.
Через свій "успіх" обидві фірми планують нарощувати виробництво, щоб задовольнити інтерес інших країн до Patriot. Так, фірма Raytheon тепер здатна виробляти 12 таких систем, а Lockheed Martin планує збільшити виробництво з 500 до 650 ракет на рік до 2027 року.
Де ракетні програми Зін....
з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно становлять: Джерело:
/ Уінстон Черчіль / 11 листопада 1947 року /
Так що там з твердженням "Трамп блокує допомогу"?
https://www.youtube.com/watch?v=Hhxh_8JXbRY Спасти 6 миллиардов долларов для Украины. Марк Солонин. Сергей Любарский
Прошу свідомих українців про максимальний репост.
Українців, що у США прошу підтримати петицію, що розміщена у посиланні.
Фінансовий рік у США для федерального уряду починається з 1 жовтня до 30 вересня. Звичайний фінансовий рік - з 1 лютого до 31 січня. Ви впевнені =В-шний= що правильно орієнтуєтесь у тому чого саме стосуються ваші зави?!
І чи варто щось "аналізувати" опираючись на незрозуміло звідки отриману інформацією коли до завершення фінансового року у США ще декілька місяців???!!!
Понад те, за допомогою мобільного додатку для військовослужбовців можна стежити за новинами з надійних джерел. Інформаційним партнером «Джури» є https://**********.com.ua/2019/10/novyny-armiyainform-teper-dostupni-u-dzhuri/ *********** , тож читати новини на військову тематику стало ще зручніше.
АЛЕ Я ЩОСЬ НЕ ЗРОЗУМІВ ЯКИМ ЧИНОМ ВІН ДОПОМОЖЕ УЧБОВОМУ ПРЦЕСУ?!
Українцям треба зрозуміти що в світі немає надійних союзників є тільки клуби по бізнес інтересах... А на разі для штатів основний бізнес інтерес це дешеві ресурси з раші як до них так і в їх промплощадку Китай де зосереджено багато американського виробництва... це стримує інфляцію та запобігає втраті інвестицій їх фондами
Тому необхідно на себе в першу чергу покладатись і якщо б в Україні було багато балістичних ракет то ху...ло б ніколи не напав тому що це втрати великі для його економіки, знищені виробництва , зупинка експорту в ЄС через Новоросійськ та Пітер...
Тупі боягузи...не бачать навіть на крок вперед!
Ось що ламає нашу волю, те що ви відібрали в нас ЯЗ і кинули зі зв'язаними рукам на поталу орді! Ви - зрадники, і нікчеми, на яких Україна, по дурості своїй, покладалася.
це те що знайшов Конгрес,
бо ніхто не назначав двох спецпрокурорів, як було Трампом - шукали 2 роки , витратили 100+млн, та нічого не знайшли
згідно https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіту комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."