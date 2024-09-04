Байден о ракетном ударе РФ по Полтаве: Это возмутительная попытка Путина сломать волю свободного народа.

Президент США Джо Байден прокомментировал ракетный удар РФ по Полтаве, отметив, что Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Я решительно осуждаю эту ужасную атаку. Эта атака является трагическим напоминанием о постоянных и возмутительных попытках Путина сломать волю свободного народа. Но два с половиной года народ Украины стоит непоколебимо", - отметил он.

По словам Байдена, США будут продолжать поддерживать Украину, в частности предоставляя системы ПВО и средства, необходимые для защиты.

"Россия не победит в этой войне. Народ Украины победит. И в этот трагический день, и каждый день США поддерживают его", - подытожил лидер Штатов.

Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

В Офисе Генерального прокурора сообщили о 51 погибшем человеке и 271 раненом.

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