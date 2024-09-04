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Новости Война
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Байден о ракетном ударе РФ по Полтаве: Это возмутительная попытка Путина сломать волю свободного народа.

Байден прокоментував удар РФ по Полтаві

Президент США Джо Байден прокомментировал ракетный удар РФ по Полтаве, отметив, что Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Я решительно осуждаю эту ужасную атаку. Эта атака является трагическим напоминанием о постоянных и возмутительных попытках Путина сломать волю свободного народа. Но два с половиной года народ Украины стоит непоколебимо", - отметил он.

По словам Байдена, США будут продолжать поддерживать Украину, в частности предоставляя системы ПВО и средства, необходимые для защиты.

"Россия не победит в этой войне. Народ Украины победит. И в этот трагический день, и каждый день США поддерживают его", - подытожил лидер Штатов.

Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

В Офисе Генерального прокурора сообщили о 51 погибшем человеке и 271 раненом.

Читайте: Во время удара по Институту связи в Полтаве построения не было, - спикер Минобороны Лазуткин

Автор: 

Байден Джо (2788) Тахтаулове (764) США (26583)


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Топ комментарии
+30
чергова потужна заява боягуза...
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04.09.2024 08:55
+18
Чо ви до Байдена причепились, у нього інтереси США на першому місці, а в ці інтереси входить цілісність і мир на території парашки. Вони давно домовились, що Україна такий собі тир і територія де йде війна і всіх все влаштовує. Нам треба до свого опудала зеленого звертатись, щоб із під асфальту ракетну програму доставав, бо на свої ракети і цілі які вони уразять обмежень немає.
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04.09.2024 09:01
+15
Загляньте в очі цьому діду, і ви побачите в них відображення мільйонів довбой@бів, які під час війни обрали собі у владу ***@ний цирк!
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04.09.2024 09:02
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Правила форума Совет форумчан
чергова потужна заява боягуза...
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04.09.2024 08:55 Ответить
До сраки карі очі. Дай дозвіл на пуск ракет.
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04.09.2024 09:16 Ответить
Він не дасть дозвіл ніколи, не факт, що й Камала дасть. А про Трампа і мови не йде.
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04.09.2024 10:05 Ответить
Читайте новини, не ті де пишуть що Трамп сказав, а ті що він зробив! З цих трьох, тільки у Трампа є мозок і яйця одночасно. Вагнерівці з Сирії підтвердять. І іньшим цього вистачило, щоб за його каденцію сидіти дуже тихо.
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04.09.2024 14:34 Ответить
Переклад некоректний.
Насправді Джо стурбовано повідомив: "Бла-бла-бла..."
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04.09.2024 09:55 Ответить
Це ж треба. А знищити носії - велике НІ !!!!
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04.09.2024 08:55 Ответить
обєспокоєнность
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04.09.2024 08:57 Ответить
У розпорядженні США понад тисячу пускових установок системи протиповітряної оборони Patriot, 500 із них перебувають у резерві. Про це повідомляє https://inforesist.org/goto/https://www.kyivpost.com/analysis/31024 KyivPost .

У виданні зазначають, що на сьогоднішній день компанія-розробник цієї системи ППО Raytheon спроєктувала та відправила до 19 різних країн світу 240 установок. Своєю чергою, виробник ракет Patriot Lockheed Martin виготовив понад 10 тисяч снарядів. Крім США, найбільше цих установок також мають Німеччина, Кувейт, Нідерланди, Греція, ОАЕ, Тайвань, Туреччина та інші.

Через свій "успіх" обидві фірми планують нарощувати виробництво, щоб задовольнити інтерес інших країн до Patriot. Так, фірма Raytheon тепер здатна виробляти 12 таких систем, а Lockheed Martin планує збільшити виробництво з 500 до 650 ракет на рік до 2027 року.
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04.09.2024 09:35 Ответить
В Україні мільярди дерев, мільярди км асфальту і т.д.....
Де ракетні програми Зін....
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04.09.2024 10:50 Ответить
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 620 350 осіб (+1390 за добу), 8618 танків, 17 694 артсистеми, 16 848 бойових броньованих машин. Джерело:

з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно становлять: Джерело:
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04.09.2024 15:11 Ответить
Блаблабла, пердьпердьпердь...
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04.09.2024 08:58 Ответить
Яке ж лайно цей демократичний світ... Та нажаль іншого кращого нема...
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04.09.2024 09:00 Ответить
"Демократія - найгірша форма правління за винятком усіх інших, які людство спробувало до цього часу"
/ Уінстон Черчіль / 11 листопада 1947 року /
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04.09.2024 10:00 Ответить
Чо ви до Байдена причепились, у нього інтереси США на першому місці, а в ці інтереси входить цілісність і мир на території парашки. Вони давно домовились, що Україна такий собі тир і територія де йде війна і всіх все влаштовує. Нам треба до свого опудала зеленого звертатись, щоб із під асфальту ракетну програму доставав, бо на свої ракети і цілі які вони уразять обмежень немає.
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04.09.2024 09:01 Ответить
Згодна на 100%
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04.09.2024 09:18 Ответить
Загляньте в очі цьому діду, і ви побачите в них відображення мільйонів довбой@бів, які під час війни обрали собі у владу ***@ний цирк!
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04.09.2024 09:02 Ответить
Вже треба нове занепокоєння про Львів та Кривий Ріг.
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04.09.2024 09:02 Ответить
Ну то скасуй ''червоні лінії'' та різні ''ескалації''!
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04.09.2024 09:07 Ответить
З виділених для України, Ізраїлю та Тайваню 7,8 млрд баксів ПРЯМОЇ допомоги Ізраїль отримав 0,0, Тайвань отримав 0,0, Україна отримала 1,8 млрд! Якщо до кінця вересня (кінець фінансового року у США) ці гроші Бідон не зарезервує - вони просто ПРОПАДУТЬ!!! Надалі потрібно буде приймати новий закон.
Так що там з твердженням "Трамп блокує допомогу"?
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04.09.2024 09:07 Ответить
$6.2 млрд - на таку суму Байден і Нерріс не дали зброї Україні у 2024 фінансовому році, який закінчується у вересні для США. Поки ще немає запросу до Конгресу на подовження строку для використання цієї суми у наступному фінансовому році. Тобто Байден і Ко збираються защурити цю суму у $6.2 млрд у той час, коли пуйло захоплює Донбас.

https://www.youtube.com/watch?v=Hhxh_8JXbRY Спасти 6 миллиардов долларов для Украины. Марк Солонин. Сергей Любарский

Прошу свідомих українців про максимальний репост.
Українців, що у США прошу підтримати петицію, що розміщена у посиланні.
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04.09.2024 09:29 Ответить
Фінансовий рік у США (FY) - це період в один рік, який компанії або уряд використовують для цілей бухгалтерського обліку та підготовки своєї фінансової звітності.

Фінансовий рік у США для федерального уряду починається з 1 жовтня до 30 вересня. Звичайний фінансовий рік - з 1 лютого до 31 січня. Ви впевнені =В-шний= що правильно орієнтуєтесь у тому чого саме стосуються ваші зави?!
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04.09.2024 09:50 Ответить
Я навіщо посилання надав? Наполегливо пропоную ознайомитись, там недовго.
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04.09.2024 13:17 Ответить
Про які 7,8 млрд йде мова якщо закладено 60,8 млрд баксів згідно законопроекту?!

І чи варто щось "аналізувати" опираючись на незрозуміло звідки отриману інформацією коли до завершення фінансового року у США ще декілька місяців???!!!
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04.09.2024 09:31 Ответить
Мова йде про постачання саме зброї, а не різних там гуманітарних програм. До речі - "слово і діло" - це надійне джерело? Ги...
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04.09.2024 13:21 Ответить
Вже наказав, діду, очщати пилюку і готувати до поставки в Україну величезну кількість літаків, зброї що пилиться на складах і полігонах під відкритим небом?
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04.09.2024 09:09 Ответить
👏👏👏
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04.09.2024 09:24 Ответить
Як це не цинічно звучить але військові учбові заклади завжди є ціллю для ворога у будь якій війні. Шикування на т.з. развод, що є частиною учбового процесу, бо це єдиний спосіб довести до курсантів одночасно будь які плани та зміни до нього, може назвати причиною загибелі великої кількості людей лише людина котра далека від військової справи як Земля від краю всесвіту й не дружить із розумом. До того ж відбувся б цей удар під час навчання по будь якому з корпусів закладу жертв було б не менше. А от те, що усі ці заклади треба було не менше як рік, а краще два тому перенести подалі від фронту та кордонів із Московією (т.з. "роССией") доречне зауваження. Сподіваюсь що ця трагедія спонукає керівництво держави нарешті дійти до цього висновку та зробити те що треба, а не керуватись тим що це додаткові витрати та час. У цьому випадку на першому місці стоїть виживання майбутніх офіцерів-командирів!!!
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04.09.2024 09:25 Ответить
Пан, наприклад, за Джуру щось чув? Або інші засоби обміну інформацією? Якщо для пана шикування - єдиний засіб довести плани, то пану нема чого робити в ******** збройних силах, бо він залишився у 60-х роках минулого сторіччя. Але ж вважає за потрібне свої 5 копійок вставити
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04.09.2024 09:40 Ответить
Ні не чув ні про якесь "Джуру, може розповісте?! А стосовно засобів обміну інформації то не чув аби у військових навчальних закладах їх використовували аби не мати витоку інформації через незграбність когось з курсантів! Тож йдіть із своїми пропозиціями до Зеленського котрий помішаний на діджиталізації не задумуючись над побічними наслідками!!! Це саме ви "VideoRad Radiology" лізете із своїми п'ятьма копійками у справи про котрі навіть не маєте уявлення!!!
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04.09.2024 09:56 Ответить
А правда, що у Зелеботів 2019-го зараз в тренді всіх, незгодних з вашою думкою звинувачувати в підтримці Зеленського? Бо з вашим складом розуму я впевнений, що у 2019 ви з піною у рота кричали про збагачення декого у 89 разів. Лякатися електронних засобів інформації через загрозу витоку - прямий шлях до деградації ********* суспільства. Дуже добре, що Україні з вами не разом. Вам - назад, у минуле до шиНкувань та зошитів у сейфах, а Україні - в світле майбутнє з ефективним та безпечним використанням усіх можливих ******** інструментів, включно з цифровими
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04.09.2024 10:10 Ответить
У 2019 році я з піною у роту переконував у тому що Зеленський це вирок... ДЛЯ УКРАЇНИ, що він недолуга істота котра не має ані досвіду, ані розуму аби керувати країною але вже достатньо обливав її брудом. НЕ ДОПОМОГЛО. Але я не вважаю що треба звинувачувати його утому, до чого він не причетний. Окрім того не варто плутати звинувачення Безуглої та Бутусова на адресу військових із звинуваченнями до ЗЕзидента, бо це є провокацією проти ЗСУ, а не керівника країни. Чому ми не бачимо подібних реплік з боку цих осіб коли масово гинуть цивільні, чи там теж хтось =вишиковувався= у ТЦ, чи у лікарнях, у цивільних навчальних закладах, перебуваючи вдома....?! Безугла і всі хто її підтримують це недолугі люди котрі згодні голосити про що завгодно аби внести побільше розладу в українське суспільство що точно на руку рашистам!!!
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04.09.2024 10:18 Ответить
Для прикладу: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kharkivshchyna-rf-ataka-zagybli/32624618.html Люди були на поминках: у МВС розповіли про 50 загиблих цивільних на Куп'янщині після удару військ РФ
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04.09.2024 10:21 Ответить
В Маріуполі, виключно через неможливість евакуації, загинуло більше 100 тисяч цивільних громадян. Не пригадую точно хто, але точно хтось казав, що евакуації не було, аби не створити хаосу на дорогах і ще щось про травневий шашлик... Так само і на Купянщині - нема чого робити цивільним у зоні бойових дій. Вони мають виключно працювати на зсу і виключно в тилу. Ви багато знаєте заводів, де примусово мобілізують обмежено придатних, дітей та жінок для цілодобового виготовлення снарядів, дронів та ін.? Я ні
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04.09.2024 11:04 Ответить
О, сам знайшов, "Джура" українськи додаток для військових на смартфони. Для андроїд та IOS. Мобільна аплікація «Джура» містить довідники з військової топографії й умовно тактичних знаків НАТО. Так, довідник з топографії дозволяє легше зорієнтуватися на місцевості, навчитись вимірювати та орієнтуватись за топографічною картою. А довідник з умовними тактичними знаками НАТО APP-6 дає роз'яснення Наказу Генерального штабу ЗСУ № 274 від 02.07.2016. Метою цього документа є встановлення загальних стандартів умовних знаків для їхнього використання під час оформлення графічних оперативних (бойових) документів.

Понад те, за допомогою мобільного додатку для військовослужбовців можна стежити за новинами з надійних джерел. Інформаційним партнером «Джури» є https://**********.com.ua/2019/10/novyny-armiyainform-teper-dostupni-u-dzhuri/ *********** , тож читати новини на військову тематику стало ще зручніше.
АЛЕ Я ЩОСЬ НЕ ЗРОЗУМІВ ЯКИМ ЧИНОМ ВІН ДОПОМОЖЕ УЧБОВОМУ ПРЦЕСУ?!
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04.09.2024 10:11 Ответить
Джура просто як приклад. Також Кропива, Уроп, MilChat, не кажучи вже про навчальні додатки. Вибачте, але я знаю досить багато прикладів, коли саме командування (і не завжди вище) було винне у скупченні особового складу з подальшим його вогневим ураженням. І знаєте що? Покарання за це жодна сволота не понесла, а їх наступники продовжують цю ганебну практику. Дочекаються покарання від особового складу а потім будуть нити що нема авторитета.
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04.09.2024 11:13 Ответить
Цинічний дідуган.
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04.09.2024 09:26 Ответить
Байден після прицому певних ліків, прийшов до тями? Якщо це надовго, то наступним логічним кроком мав би бути дозвіл нч застосування західної зброї в глибині кацапської території. В іншому випадку Байдену потрібно змінити ліки, а можливо і лікаря (Джейка Саллівана). Хоча підозрюю, що Салліван для Бацдена те ж саме, що Єрмак для Зєлєнского. Ну, можливо не в такій мірі.
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04.09.2024 09:27 Ответить
Салліван - усе. Схоже, новим "Салліваном" тепер служить Філ Гордон від Камали.
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04.09.2024 09:33 Ответить
Вчора бачив відео що американсько ізраїльска компанія поставляє в рашу в обхід санкцій обладнання для їх спецслужб по взлому всіх телефонів, причому виглядає так що вони цим щей вихваляються....

Українцям треба зрозуміти що в світі немає надійних союзників є тільки клуби по бізнес інтересах... А на разі для штатів основний бізнес інтерес це дешеві ресурси з раші як до них так і в їх промплощадку Китай де зосереджено багато американського виробництва... це стримує інфляцію та запобігає втраті інвестицій їх фондами

Тому необхідно на себе в першу чергу покладатись і якщо б в Україні було багато балістичних ракет то ху...ло б ніколи не напав тому що це втрати великі для його економіки, знищені виробництва , зупинка експорту в ЄС через Новоросійськ та Пітер...
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04.09.2024 09:33 Ответить
Вже було достатньо справ про те як УКРАЇНСЬКІ підприємці продовжували співпрацю із рашистами навіть для постачання необхідного для озброєння армії загарбника. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3809176-kompania-z-kiivsini-pid-cas-vijni-postacala-v-rosiu-zasobi-takmedu-sbu.html Служба безпеки України викрила у Київській області підприємство, яке здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до Російської Федерації. https://lb.ua/society/2023/11/28/586374_ukraina_prodovzhuie_postachati_detali.html Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію через фірму Linker до фірми "Авіа ФЕД Сервіс". Тож не треба плутати злочини з боку якихось підприємців із політикою країни та її керівництва розмазуючи лайно на непричетних!!!
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04.09.2024 10:35 Ответить
Гарно говорите тільки от штати зняли своїж санкції щодо енергоресурсів, титану, урану і американська компанія не може поставляти збройні технології ні в рашу ні в Китай але як бачимо поставляють та ж Nvidia чи ця компанія по взлому і журналісти це знаходять але контролюючі органи штатів які б мали вже розслідувати такі випадки та і це кримінал чогось закрили очі і нічого не бачать навіть коли цим їх журналісти тикають
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04.09.2024 11:35 Ответить
І що? Черговий раз заявив...
Тупі боягузи...не бачать навіть на крок вперед!
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04.09.2024 09:45 Ответить
Байден, тобі ще не надоїло глибоко занепокоюватись та щиро співчувати?Треба ж і якись сором мати...
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04.09.2024 09:46 Ответить
Нас може зламати не ерефія, а ваша нерішучість і непослідовність, пане Байден.
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04.09.2024 09:55 Ответить
А припинення у 2019 році ракетної програми до цього не має відношення, як і відхилення реформ у армії в цей же період, припинення переозброєння ЗСУ, скорочення військових підрозділів, розмінування ліній розмежування та адмінкордону із Кримом. Чи це все Байден, або Трамп зробили?! А не турбує масове подання у відставку міністрів котрі дійсно недолугі, але в Зеленського кращих не має?!
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04.09.2024 10:01 Ответить
Ниття в даній ситуації не допоможе, як казав Кравчук - маємо, те що маємо. І якби, та якби - теж не працює - це вибір українського народу. За це нарід і розплачується. Скажу так - це лікування народу від безвідповідальності. Виживуть розумніші і хитріші. Це природний відбір. Але без допомоги і рішучості США вистояти неможливо.
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04.09.2024 10:15 Ответить
Я НОЮ?! Не треба "Олег Іванів" перекладати з хворої голови на здорову, звинувачувати Захід у "поганій допомозі" хоча повинні були робити багато чого самі не кажучи вже про відверту шкоду власній країні. Не я, а такі як ви НИЮТЬ про "зраду" і "поганий" Захід замість того щоб робити усе можливе для допомоги ЗСУ! Досить шукати "винних" на стороні, давно час вже зазирнути у дзеркало!!!
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04.09.2024 10:25 Ответить
Та навіть якби мали якусь ракету, то ти думаєш, що Україна клепала би їх сотнями як раша? Можливо з 10-20 на місяць могли б, не ті масштаби економіки. І то на те виробництво прилетіло б 100500 кинджалів. Протистояти раші самостійно Україна може на 10-20% - все, решту вона залежатиме від Заходу
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04.09.2024 10:58 Ответить
Волю українського народу ламає ваша сцикливість! За три роки війни ви показали, що жодних "демократичних цінностей" для вас не існує, що дякуючи вашій сцикливості, світоустрій знищено, що у світі домінує тільки сила і право сильного, а сильними тепер є дикуни-диктатори типу *****, якому ви дозволяєте собі на голову срати, та Пончика з Іраном!
Ось що ламає нашу волю, те що ви відібрали в нас ЯЗ і кинули зі зв'язаними рукам на поталу орді! Ви - зрадники, і нікчеми, на яких Україна, по дурості своїй, покладалася.
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04.09.2024 10:03 Ответить
українців вкотре назвали терпілами, на політичній мові це "воля вільного народу"
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04.09.2024 10:04 Ответить
Спочатку терпілами зробили, відібравши ЯЗ та порізавши Тушки. А українці, як останні вівці, заглядали США у дупу, сподіваючись на Будапештський Меморандум. А тепер старий маразматик ******* "про волю народу", коли кожен день ракетами українців знищують.
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04.09.2024 10:07 Ответить
Так що вівця в стойло - і не піднімай голову на Господаря!!!!!!!!!!
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04.09.2024 11:01 Ответить
Яку він нам ПВО надав? Назва, номер? Дебіл старий, посміховисько. Три копійки нам надали зі своїх арсеналів
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04.09.2024 10:08 Ответить
Америка все більше розчаровує
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04.09.2024 10:31 Ответить
Соплежуй старий
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04.09.2024 10:34 Ответить
і шо?!! ти шось змістовного, корисного після цього вирішив зробити? аж нічого! пустопрожні заяви
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04.09.2024 11:23 Ответить
От за що заплатила росія та китай - це більш цікаво
це те що знайшов Конгрес,
бо ніхто не назначав двох спецпрокурорів, як було Трампом - шукали 2 роки , витратили 100+млн, та нічого не знайшли

згідно https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіту комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."
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04.09.2024 12:02 Ответить
А если обьявить, что в Украине начали собирать лицензионные "Томагавки" ...
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04.09.2024 12:44 Ответить
У відповідь байден продовжує зв'язувати Україні руки - всі його промови обурливі і нічого не варті!
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04.09.2024 12:50 Ответить
Дяка усім, хто не схилився перед буйлом та сі.
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05.09.2024 11:12 Ответить
 
 