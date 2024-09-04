Байден про ракетний удар РФ по Полтаві: Це обурлива спроба Путіна зламати волю вільного народу

Президент США Джо Байден прокоментував ракетний удар РФ по Полтаві, зазначивши, що Штати й надалі підтримуватимуть Україну.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

"Я рішуче засуджую цю жахливу атаку. Ця атака є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але два з половиною роки народ України стоїть непохитно", - зазначив він.

За словами Байдена, США продовжуватимуть підтримувати Україну, зокрема надаючи системи ППО та засоби, необхідні для захисту.

"Росія не переможе у цій війні. Народ України переможе. І в цей трагічний день, і щодня США підтримують його", - підсумував лідер Штатів.

Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

В Офісі Генерального прокурора повідомили про 51 загиблу людину та 271 пораненого.

Читайте: Під час удару по Інституту зв’язку в Полтаві шикування не було, - речник Міноборони Лазуткін