65 пострадавших от ракетного удара в Полтаве - в тяжелом состоянии, - ОВА
Состояние 65 пострадавших в результате российского ракетного удара по Полтаве 3 сентября медики оценивают как тяжелое, 146 - как среднее.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Все службы оперативно работали на месте происшествия. Было задействовано 30 скорых, больницы принимали раненых. Пациентам оказывают и стационарную, и амбулаторную помощь. Сейчас 65 человек - в тяжелом состоянии, 146 - в среднем, 87 - в легком", - сообщил Пронин
По словам главы Полтавской ОВА, ликвидация последствий российского удара по территории учебного заведения продолжается, службы разбирают завалы.
Удар РФ по Полтаве
Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно - двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.
По состоянию на 4 сентября известно о 53 погибших, более 270 человек ранены.
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