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65 пострадавших от ракетного удара в Полтаве - в тяжелом состоянии, - ОВА

полтава

Состояние 65 пострадавших в результате российского ракетного удара по Полтаве 3 сентября медики оценивают как тяжелое, 146 - как среднее.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все службы оперативно работали на месте происшествия. Было задействовано 30 скорых, больницы принимали раненых. Пациентам оказывают и стационарную, и амбулаторную помощь. Сейчас 65 человек - в тяжелом состоянии, 146 - в среднем, 87 - в легком", - сообщил Пронин

По словам главы Полтавской ОВА, ликвидация последствий российского удара по территории учебного заведения продолжается, службы разбирают завалы.

Также читайте: Удар РФ по Полтаве: 53 человека погибли, более 270 ранены. 5 человек могут быть под завалами, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно - двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

По состоянию на 4 сентября известно о 53 погибших, более 270 человек ранены.

Автор: 

Тахтаулове (764) ранение (3382) жертвы (2071)


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Скільки ще кацапи повинні вбити Українців, що б у нашого військового і цівільного керівництва щось в балбешках перемкнуло, що нельзя так розміщати ЛС, купою, сотнями чоловік, в 100 км від кордону? Це наскільки ж треба бути відбитими дегенератами? І все безкарно, скільки вже таких випадків, і всім пох...
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04.09.2024 19:20 Ответить
так кодзапiв тож немало обезводнили. то якi претензii?
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04.09.2024 19:36 Ответить
Я про розміщення особового складу, а ти про що?
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04.09.2024 19:40 Ответить
А, ти про ефективний менеджмент? Згодний з тобою, про що i написав.
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04.09.2024 19:47 Ответить
А то, що у нас немае свoiх iскандерiв, то питання не до лаптеногих, а до iнших.
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04.09.2024 19:38 Ответить
Как можно было учить связистов в одном месте и вблизи от фронта?
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04.09.2024 21:17 Ответить
повністью вина влади
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04.09.2024 21:22 Ответить
Каца..ськi (доречi, чому у цьому чатi не можна писати "кац..п"- одразу блокує ? Бутусов, альо ! Ти за кого ?) Iскандери що б'ють по нам, мiсяцями стоять на позицiях, бо по ним вiд нас нiчого не прилiтає. Питання, чому не прилiтає ? Некомпетентнiсть чи свiдоме саботування ?
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05.09.2024 01:37 Ответить
 
 