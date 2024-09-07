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В Полтаве раздался взрыв. Россияне попали в гражданскую инфраструктуру (обновлено)

Вибух

Вечером, 7 сентября, в Полтаве раздались звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели на город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Новини" и Воздушные силы ВСУ.

"Скоростная цель через Харьковском область в направлении Полтавы", - предупреждали в Воздушных силах в 22:22.

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Уже в 22:27 корреспонденты Общественного сообщили, что в городе был слышен звук взрыва.

Официальной информации о сбивании вражеской цели или же последствиях пока не было.

В 22:52 Воздушные силы предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения. По их данным, наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и южном направлениях.

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Впоследствии информацию о взрывах в Полтаве прокомментировал глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавской громаде. Предварительно без жертв", - рассказал он.

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А шо там виригне безмозгла?
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08.09.2024 00:35 Ответить
Без ЖДУНІВ, та їх роботи на рашистів, в Полтаві, як і Україні в цілому, не обходиться!!! Па приколу, ригоАНАЛЬНІ з АнтиМайдану, гадять там де і живуть!!
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08.09.2024 00:45 Ответить
Вчора поцілили ще в совдепівський об'єкт. Які накер ждуни? Ще й москалі ним володіли, доки не прикрили.
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08.09.2024 07:17 Ответить
А училище находится в прямой видимости беспилотников которые за аэродромом следят,там пару километров по прямой.
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08.09.2024 07:45 Ответить
Та отож, аеродром в Миргороді і ждуни не ждуни його нікуди не перенесеш. І лупашать по ньому дай дорогу
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08.09.2024 13:59 Ответить
Гляньте на спутниковую карту поймете о чем я.
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08.09.2024 14:34 Ответить
Вони ще не всіх ідентифікували в інституті ...Було 700 , 350 поранено ,55 загинуло, де ще 300 ?
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08.09.2024 06:35 Ответить
Звідки інформація про 700 ?
Назвіть її джерело .
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08.09.2024 06:55 Ответить
Про 700 у цього дописувача найвірогідніше інформація із рашистських джерел. Одразу після влучання ракет на московії заявили про 600 загиблих та поранених, можливо зараз і про 700 ці потвори у себе пишуть.
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08.09.2024 12:54 Ответить
 
 