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ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара в Полтаве: погибли 55 человек, пострадали – 328

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару РФ в Полтаві завершено

Аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара РФ 3 сентября по учебному заведению в Полтаве завершены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГСЧС.

Погибли 55 человек, пострадали - 328.

К ликвидации последствий удара ГСЧС привлекло 36 единиц техники и 215 спасателей.

Сейчас специалисты проводят идентификацию изъятых остатков человеческих тел.

Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

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зе!поц, особисто наголосив, що винних нема.
молоді, талановиті, майбутні офіцери загинули не із за тупорилого керівництва, а патамушо патаму!
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05.09.2024 18:36 Ответить
Готували пілотів бпла, дронів. І хто ж їх всіх зібрав в одній будівлі і хто переказав рашистам час коли їх там зібрали. Персональна відповідальність двух главкомів - рюського та малороса. Смертя на їх совісті. Хоча яка там совість - тіки член для гри на фано.
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05.09.2024 19:14 Ответить
 
 