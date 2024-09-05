ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару в Полтаві: загинули 55 людей, постраждали – 328
Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ 3 вересня по навчальному закладу в Полтаві завершені.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ДСНС.
Загинули 55 людей, постраждали – 328.
До ліквідації наслідків удару ДСНС залучило 36 одиниць техніки та 215 рятувальників.
Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених рештків людських тіл.
Удар РФ по Полтаві
Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.
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