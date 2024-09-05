УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4279 відвідувачів онлайн
Новини
1 788 2
обстріл (27070) Полтава (527) ДСНС (4982)

ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару в Полтаві: загинули 55 людей, постраждали – 328

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару РФ в Полтаві завершено

Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ 3 вересня по навчальному закладу в Полтаві завершені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ДСНС.

Загинули 55 людей, постраждали – 328.

До ліквідації наслідків удару ДСНС залучило 36 одиниць техніки та 215 рятувальників.

Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених рештків людських тіл.

Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Читайте: Рятувальник постраждав через ворожий удар по Дніпропетровщині: знищено пожежну автівку. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зе!поц, особисто наголосив, що винних нема.
молоді, талановиті, майбутні офіцери загинули не із за тупорилого керівництва, а патамушо патаму!
показати весь коментар
05.09.2024 18:36 Відповісти
Готували пілотів бпла, дронів. І хто ж їх всіх зібрав в одній будівлі і хто переказав рашистам час коли їх там зібрали. Персональна відповідальність двух главкомів - рюського та малороса. Смертя на їх совісті. Хоча яка там совість - тіки член для гри на фано.
показати весь коментар
05.09.2024 19:14 Відповісти
 
 