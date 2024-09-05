Рятувальник постраждав через ворожий удар по Дніпропетровщині: знищено пожежну автівку. ФОТО
Зранку 5 вересня 2024 року війська РФ атакували Дніпропетровську область дроном-камікадзе.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, через ворожий удар пошкоджено інфраструктуру, сталося займання. Пожежники приборкували його, коли росіяни завдали повторного удару.
"Травмовано 45-річного надзвичайника. Чоловіку надали необхідну допомогу, стан задовільний. Вогнем знищено службове авто", - йдеться у повідомленні.
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