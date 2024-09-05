Спасатель пострадал из-за вражеского удара по Днепропетровщине: уничтожен пожарный автомобиль. ФОТО
Утром 5 сентября 2024 года войска РФ атаковали Днепропетровскую область дроном-камикадзе.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за вражеского удара повреждена инфраструктура, произошло возгорание. Пожарные укрощали его, когда россияне нанесли повторный удар.
"Травмирован 45-летний спасатель. Мужчине оказали необходимую помощь, состояние удовлетворительное. Огнем уничтожено служебное авто", - говорится в сообщении.
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