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Спасатель пострадал из-за вражеского удара по Днепропетровщине: уничтожен пожарный автомобиль. ФОТО

Утром 5 сентября 2024 года войска РФ атаковали Днепропетровскую область дроном-камикадзе.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за вражеского удара повреждена инфраструктура, произошло возгорание. Пожарные укрощали его, когда россияне нанесли повторный удар.

"Травмирован 45-летний спасатель. Мужчине оказали необходимую помощь, состояние удовлетворительное. Огнем уничтожено служебное авто", - говорится в сообщении.

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Удар по рятувальниках на Дніпропетровщині
Удар по рятувальниках на Дніпропетровщині

Автор: 

обстрел (27275) ГСЧС (4977) Днепропетровская область (3981)


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