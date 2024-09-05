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Днепропетровщина (3507) обстрел (25728) Запорожская область (2824)

Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов Запорожской области. Вечером и ночью били по Никопольщине на Днепропетровщине.

Запорізька область

Российские войска за сутки совершили 324 обстрела по 7 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, враг бил по населенным пунктам из различного вида вооружения. В частности:

  • нанес 3 авиаудара по Малой Токмачке;
  • атаковал 175 БПЛА различной модификации Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку;
  • накрыл 6 обстрелами из РСЗО Гуляйполе, Новоандреевку, Малиновку, Левадное и Работино;
  • нанес 140 артобстрелов по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки.

Оккупанты не прекращали и обстрелы Никопольского района Днепропетровщины, сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"Вечером и ночью агрессор бил по Никопольскому району. Использовал РСЗО "Град", тяжелую артиллерию, дроны-камикадзе.

Под ударом были Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская громады", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждены птицекомплекс и админздание.

"Уже утром россияне снова взялись за террор района. Спасатели уточняют последствия. Обошлось без погибших и пострадавших", - отметил Лысак.

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