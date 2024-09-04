Умер энергетик, получивший ранения во время массированного обстрела оккупантами 26 августа. ФОТО

После более недели борьбы за жизнь в больнице умер электромонтер Виктор Паламарчук, который получил тяжелое ранение во время обстрела РФ 26 августа.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Российские атаки снова уносят жизни энергетиков. После нескольких дней борьбы за жизнь в больнице умер электромонтер по обслуживанию подстанции центра обслуживания сети в западном регионе Украины Виктор Паламарчук", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что 7 сентября Виктору Паламарчуку должно было бы исполниться 56 лет.

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Массированная атака РФ 26 августа

В понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и около сотни ударных дронов-камикадзе.

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