Помер енергетик, який зазнав поранення під час масованого обстрілу окупантами 26 серпня. ФОТО

Після понад тижня боротьби за життя у лікарні помер електромонтер Віктор Паламарчук, який зазнав важкого поранення під час обстрілу росіянами 26 серпня.

Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Російські атаки знову забирають життя енергетиків. Після кількох днів боротьби за життя в лікарні помер електромонтер з обслуговування підстанції центру обслуговування мережі в західному регіоні України Віктор Паламарчук", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що 7 вересня Віктору Паламарчуку мало б виповнитись 56 років.

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Масована атака РФ 26 серпня

У понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

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