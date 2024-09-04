Помер енергетик, який зазнав поранення під час масованого обстрілу окупантами 26 серпня. ФОТО
Після понад тижня боротьби за життя у лікарні помер електромонтер Віктор Паламарчук, який зазнав важкого поранення під час обстрілу росіянами 26 серпня.
Про це повідомили в "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
"Російські атаки знову забирають життя енергетиків. Після кількох днів боротьби за життя в лікарні помер електромонтер з обслуговування підстанції центру обслуговування мережі в західному регіоні України Віктор Паламарчук", - йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" додали, що 7 вересня Віктору Паламарчуку мало б виповнитись 56 років.
Масована атака РФ 26 серпня
У понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.
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