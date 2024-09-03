Помер медик, поранений під час вчорашнього обстрілу Харкова (оновлено)

Поранений під час вчорашньої атаки на Харків медик помер у лікарні.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні. Фельдшеру екстреної медичної допомоги був 21 рік. Співчуття рідним та близьким!", - написав Синєгубов.

Оновлена інформація

Як згодом уточнив мер Харкова Ігор Терехов, помер фельдшер швидкої та пʼятикурсник медуніверситету Юрко Євген.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вдень 2 вересня війська РФ ударили по Харкову, 14 осіб постраждали.