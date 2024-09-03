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Новини
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Помер медик, поранений під час вчорашнього обстрілу Харкова (оновлено)

Басейн Харківського авіаційного університету після прильоту

Поранений під час вчорашньої атаки на Харків медик помер у лікарні.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні. Фельдшеру екстреної медичної допомоги був 21 рік. Співчуття рідним та близьким!", - написав Синєгубов.

Оновлена інформація 

Як згодом уточнив мер Харкова Ігор Терехов, помер фельдшер швидкої та пʼятикурсник медуніверситету Юрко Євген.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вдень 2 вересня війська РФ ударили по Харкову, 14 осіб постраждали.

Автор: 

обстріл (28378) Харків (5581) жертва (248)


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Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. В нас досі діє тактика від нашого сонцесяйного головнокомандуючого -"треба просто перестати стріляти".
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03.09.2024 12:49 Відповісти
Були удари по бнр, але не такі жорстокі
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03.09.2024 14:01 Відповісти
21 рік, життя в одну мить. Вічна Пам'ять Герою.
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03.09.2024 12:49 Відповісти
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03.09.2024 14:31 Відповісти
 
 