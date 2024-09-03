Умер медик, раненный во время вчерашнего обстрела Харькова
Раненый во время вчерашней атаки на Харьков медик умер в больнице.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, один пострадавший в результате вражеских ударов по Харькову умер в больнице. Фельдшеру экстренной медицинской помощи был 21 год. Соболезнования родным и близким!", - написал Синегубов.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 2 сентября войска РФ ударили по Харькову, 14 человек пострадали.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Jolli Rabbit
показать весь комментарий03.09.2024 12:49 Ответить Мне нравится 3
Max G
показать весь комментарий03.09.2024 14:01 Ответить Мне нравится 0
valentyna #410470
показать весь комментарий03.09.2024 12:49 Ответить Мне нравится 12
Чайка Київ
показать весь комментарий03.09.2024 14:31 Ответить Мне нравится 4
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль