Умер медик, раненный во время вчерашнего обстрела Харькова

Раненый во время вчерашней атаки на Харьков медик умер в больнице.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, один пострадавший в результате вражеских ударов по Харькову умер в больнице. Фельдшеру экстренной медицинской помощи был 21 год. Соболезнования родным и близким!", - написал Синегубов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 2 сентября войска РФ ударили по Харькову, 14 человек пострадали.