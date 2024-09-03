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Умер медик, раненный во время вчерашнего обстрела Харькова

Басейн Харківського авіаційного університету після прильоту

Раненый во время вчерашней атаки на Харьков медик умер в больнице.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, один пострадавший в результате вражеских ударов по Харькову умер в больнице. Фельдшеру экстренной медицинской помощи был 21 год. Соболезнования родным и близким!", - написал Синегубов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что днем 2 сентября войска РФ ударили по Харькову, 14 человек пострадали.

Автор: 

обстрел (27057) Харьков (7466) жертва (297)


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Ударів у відповідь по ворогу традиційно не буде. В нас досі діє тактика від нашого сонцесяйного головнокомандуючого -"треба просто перестати стріляти".
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03.09.2024 12:49 Ответить
Були удари по бнр, але не такі жорстокі
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03.09.2024 14:01 Ответить
21 рік, життя в одну мить. Вічна Пам'ять Герою.
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03.09.2024 12:49 Ответить
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03.09.2024 14:31 Ответить
 
 