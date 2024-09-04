Аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара РФ во Львове завершены, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во Львове на месте ракетного удара РФ завершены аварийно-спасательные работы.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что удалось спасти 12 человек.
"Пострадало 53 человека. К сожалению, семеро погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей (7 и 14 лет). Психологи ГСЧС Львовщины и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности оказали помощь 103 пострадавшим, среди них 16 детям.
К ликвидации последствий событий от ГСЧС привлекалось более 150 спасателей и 38 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года
Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.
Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.
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Так званні в Опу, оті «НЕЗЛАМНІ» намети від ДСНС, це як 1 млн дерев….