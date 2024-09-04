Аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара РФ во Львове завершены, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Львове на месте ракетного удара РФ завершены аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что удалось спасти 12 человек.

"Пострадало 53 человека. К сожалению, семеро погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей (7 и 14 лет). Психологи ГСЧС Львовщины и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности оказали помощь 103 пострадавшим, среди них 16 детям.



К ликвидации последствий событий от ГСЧС привлекалось более 150 спасателей и 38 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Из-за удара РФ по Львову погибла мать и три ее дочери - Ярина, Дарина и Эмилия. ФОТО

Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На одной из локаций во Львове большая глубина завала. Под ним могут быть люди, - ОВА









