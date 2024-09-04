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Новости
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Враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге: 5 человек пострадали, повреждены многоэтажки

Ракета на Кривий Ріг

Утром 4 сентября 2024 года войска РФ нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в центре Кривого Рога Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракетное попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре города. От взрывной волны пострадало более 10 многоэтажек. Сейчас слава Богу все живы. Пятеро пострадавших, не тяжелые. Городской Штаб помощи людям (стройматериалы, заявления на материальную помощь от города) разворачивается в школе №103 (бывшая ул. Костенко 23)
Работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Кривом Роге прогремел взрыв

Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По данным мэра Андрея Садового, 6 человек пострадали. Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв.

Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27071) ракеты (3567)


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Топ комментарии
+8
Мені подобається ось це «колишня костенко», забувши в першу чергу сказати що зараз це вулиці Степана Бандери. У чортів навіть язик не повертається назвати це ім'я
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04.09.2024 08:34
+5
Тільки далекобійна зброя може припинити цей жах.Вибити носії ракет і заводи де їх виробляють.Але незабаром 3 роки війни,і поки тихо
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04.09.2024 07:51
+4
Армада "паляниць" вже летить карати кацапню...у фантазіях клована.
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04.09.2024 08:08
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Тільки далекобійна зброя може припинити цей жах.Вибити носії ракет і заводи де їх виробляють.Але незабаром 3 роки війни,і поки тихо
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04.09.2024 07:51 Ответить
Чому ж. Ставка проведена,протокол написано на цю тему і під сукно
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04.09.2024 07:59 Ответить
"Криворізький чотириразовий ухилянт" пожинає плоди своєї трирічної "політики" Кленуть його там - "на всі заставки"!
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04.09.2024 10:35 Ответить
Армада "паляниць" вже летить карати кацапню...у фантазіях клована.
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04.09.2024 08:08 Ответить
"НОсіїв ракет" (Ту-22М та Ту-95) вже ніде не виробляють! У кацапів це виробництво закрите а "мізки -повтікали" за кордон!
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04.09.2024 15:35 Ответить
Так і я ж про те,треба якось знищити ватальоти.Але й заводи де виготовляють ракети і КАБи,теж....
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04.09.2024 22:01 Ответить
Потроху відпрацьовують ... Уже розвідали маршрут в Олєнєгорськ За деякими даними - один "Ту" там уже спалено Про інші аеродроми вже не кажу
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05.09.2024 01:42 Ответить
Мені подобається ось це «колишня костенко», забувши в першу чергу сказати що зараз це вулиці Степана Бандери. У чортів навіть язик не повертається назвати це ім'я
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04.09.2024 08:34 Ответить
Мамаріма і папаїзя нє пастраждалі жрут мацу в прикуску с салом гдєта в Хайфє.
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04.09.2024 10:25 Ответить
Байден дозволяє бити ерефії, чим ті користують.
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04.09.2024 10:39 Ответить
 
 