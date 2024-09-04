Враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге: 5 человек пострадали, повреждены многоэтажки

Утром 4 сентября 2024 года войска РФ нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в центре Кривого Рога Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракетное попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре города. От взрывной волны пострадало более 10 многоэтажек. Сейчас слава Богу все живы. Пятеро пострадавших, не тяжелые. Городской Штаб помощи людям (стройматериалы, заявления на материальную помощь от города) разворачивается в школе №103 (бывшая ул. Костенко 23)

Работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По данным мэра Андрея Садового, 6 человек пострадали. Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв.