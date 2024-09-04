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В Кривом Роге раздался взрыв

Вибух у Кривому Розі

Утром 4 сентября во время массированной атаки на Украину в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

Ранее Воздушные силы информировали о ракете в направлении города.

"Пожалуйста, информационная гигиена. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - отметил председатель Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

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Больше информации на эту минуту нет.

Автор: 

взрыв (6733) Кривой Рог (1403) ракеты (3567)


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