В Кривом Роге раздался взрыв

Утром 4 сентября во время массированной атаки на Украину в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

Ранее Воздушные силы информировали о ракете в направлении города.

"Пожалуйста, информационная гигиена. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - отметил председатель Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

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