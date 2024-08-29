Удары РФ по Кривому Рогу: в больницах еще остаются 5 человек
После ударов россиян по Кривому Рогу в больницах все еще находятся 5 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил председатель Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - отметил Ситниченко.
Ситуация в городе остается под контролем местных властей. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия вражеского удара.
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