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Новости Война
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Удары РФ по Кривому Рогу: в больницах еще остаются 5 человек

Наслідки удару по Кривому Рогу

После ударов россиян по Кривому Рогу в больницах все еще находятся 5 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил председатель Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - отметил Ситниченко.

Ситуация в городе остается под контролем местных властей. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия вражеского удара.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеского ракетного удара по Кривому Рогу: Количество пострадавших возросло до девяти. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

Кривой Рог (1399)


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