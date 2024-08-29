Удари РФ по Кривому Рогу: у лікарнях перебувають 5 людей
Після ударів росіян по Кривому Рогу у лікарнях все ще перебувають 5 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
"Постраждалим надається вся необхідна допомога", - зазначив Ситниченко.
Ситуація в місті залишається під контролем місцевої влади. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожого удару.
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