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Удари РФ по Кривому Рогу: у лікарнях перебувають 5 людей

Наслідки удару по Кривому Рогу

Після ударів росіян по Кривому Рогу у лікарнях все ще перебувають 5 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

"Постраждалим надається вся необхідна допомога", - зазначив Ситниченко.

Ситуація в місті залишається під контролем місцевої влади. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожого удару.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого ракетного удару по Кривому Рогу: Кількість постраждалих зросла до дев’яти. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Кривий Ріг (1354)


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