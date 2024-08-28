Наслідки ворожого ракетного удару по Кривому Рогу: Кількість постраждалих зросла до дев’яти. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 28 серпня 2024 року, ворог завдав удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Сьогодні російські війська вчергове атакували Кривий Ріг. Цілили в мирне населення. Попередньо постраждало 5 людей. Внаслідок обстрілу пошкоджено бокси для ремонту автомобілів та транспортні засоби. Рятувальники проводять обстеження території", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 18 рятувальників та 4 одиниці техніки від ДСНС.

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Як своєю чергою повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вже 8 постраждалих у Кривому Розі.

"Серед потерпілих також 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно. У місті понівечений гаражний кооператив, 12 авто. Вибиті вікна у готелі", - йдеться у повідомленні.







На місці працюють всі служби.

Оновлена інформація

Як пізніше повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, кількість постраждалих зросла до дев’яти. 46-річній жінці надали меддопомогу на місці. Її стан задовільний.

Крім того, він повідомив, що вибуховою хвилею та уламками у Кривому Розі пошкоджені понад 230 авто. Рятувальники провели роботу, щоб потрощені машини не зайнялися. Також понівечені СТО, адмінбудівлі, профтех.











Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти вдарили по Кривому Рогу: 5 осіб постраждали.