Рашисти вдарили по Кривому Рогу: 5 осіб постраждали (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав вибух. Росіяни вдарили по місту.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили про застосування балістичного озброєння зі Сходу, а також про небезпеку для Кривого Рогу.

Керівник Ради оборони міста Вілкул заявив: "Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".

Глава ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок обстрілу відомо про 3 постраждалих.

У місті пошкоджено інфраструктуру та авто. Також сталося займання.

Олександр Вілкул водночас заявив, що окупанти уразили об'єкт цивільної інфраструктури.

"Швидкі забрали вже чотирьох людей до лікарні. Працюють усі екстрені та комунальні служби", - додав він.

Згодом очільник області Лисак заявив, що кількість постраждалих зросла до 5 осіб.

"Четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості. Серед потерпілих і 54-річна жінка. Вона буде оговтуватися вдома", - зазначив глава ОВА.

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