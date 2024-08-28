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Удар РФ по готелю у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до 4, пошукові роботи завершено. ФОТО

Кількість загиблих у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок атаки РФ у ніч на 27 серпня зросла до 4 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"4 людини загинуло у Кривому Розі. Пошуково-рятувальні роботи завершено", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначаються, що всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало.

Готель у Кривому Розі після обстрілу
Готель у Кривому Розі після обстрілу
Готель у Кривому Розі після обстрілу

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Раніше Цензор.НЕТ інформував про ракетну атаку на Кривий Ріг. Сьогодні у місті день жалоби.

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28472) ДСНС (5105)


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Сумна новина. Всіх шкода. Але життя продовжується. Я звертаюсь до тих, хто зараз перебуває у шоці, депресії. Тримайтесь. І послухайте пораду. Не треба сидіти "на телефоні". Дзвонити друзям, родичам та накручувати себе і їх новинами де, коли, скільки впало, вибухнуло. Не прислухайтесь до кожного шелесту листочка. Я зіштовхнувся, коли жінка, почув машину на сусідній вулиці, впадає у паніку і чекає ракету. Це - коротка дорога до нервового зриву або депресії. Мої ліки для вас прості. Шукайте собі роботу або заняття: робіть всі домашні справи, до яких раніше не доходили руки - для жінок. Мийте, чистіть, драйте по кілька раз. До ідеального зразка. Чоловікам - знайдіть роботу у саду, подвір'ї, квартирі: ремонтуйте, робіть щось новеньке. Для всіх тих, хто не може зосередитись на справах, то зосередьтесь на своєму здоров'ї - робіть фізичні вправи, займіться нарешті йогою, домашнім фітнесом. Бо здоров'я - це ваша праця, важка праця над своїм тілом та духом. Поставте ціль для себе: схуднути, зробити своє тіло "тілом аполлона". Чесно, зі свого досвіду. У мене немає часу на телефон, посиденьки біля під'їзду з розмовами "про війну". Телефон - це ваш прилад, який вас попереджає про небезпеку, а не для розповсюдження паніки. Не піддавайтесь впливу всіх панікерів. Просто зупиняйте їх "промови" про все пропало. ТРИМАЙМОСЯ РАЗОМ !
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28.08.2024 06:47 Відповісти
Якби людина лише власним бажанням могла вкласти собі в голову необхідну програму, то черги з добровольців у військомати стояли б до цього часу. А так всі люди різні - в когось є стрижень, хтось пливе за течією. Особливо, коли люди втрачають надію на майбутнє
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28.08.2024 10:31 Відповісти
Жерт больше,на жаль
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28.08.2024 08:17 Відповісти
 
 