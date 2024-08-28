Удар РФ по готелю у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до 4, пошукові роботи завершено. ФОТО

Кількість загиблих у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок атаки РФ у ніч на 27 серпня зросла до 4 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"4 людини загинуло у Кривому Розі. Пошуково-рятувальні роботи завершено", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначаються, що всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало.







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