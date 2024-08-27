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Новини
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У Кривому Розі 28 серпня оголошено Днем жалоби

кривий,ріг

Міська влада Кривого Рогу оголошує 28 серпня Днем жалоби у звʼязку з ракетним ударом РФ по готелю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

"Завтра, 28 серпня, у Кривому Розі оголошується день жалоби. Співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Кривий Ріг (1351) жалоба (160)


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співчуття рідним та близьким бузсумнівно, але хіба в країні щодня, в т.ч. безпосередньо на фронті не гине на порядок більше людей. Може варто по всій країні оголосити безстроковий день жалоби. Чим двоє загиблих у готелі відрізняються від 20 загиблих на ЛБЗ
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27.08.2024 10:34 Відповісти
Бо то ж Кривий Ріг, вотчина яйценосного.
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27.08.2024 10:37 Відповісти
Тим, що у готелі, це теракт.
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27.08.2024 11:25 Відповісти
покажіть результати голосування Кривого Рогу на виборах презЕдента в 2019 році
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27.08.2024 10:39 Відповісти
 
 