У Кривому Розі 28 серпня оголошено Днем жалоби

Міська влада Кривого Рогу оголошує 28 серпня Днем жалоби у звʼязку з ракетним ударом РФ по готелю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

"Завтра, 28 серпня, у Кривому Розі оголошується день жалоби. Співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

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