У Кривому Розі 28 серпня оголошено Днем жалоби
Міська влада Кривого Рогу оголошує 28 серпня Днем жалоби у звʼязку з ракетним ударом РФ по готелю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул
"Завтра, 28 серпня, у Кривому Розі оголошується день жалоби. Співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.
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tanix pristavka
показати весь коментар27.08.2024 10:34 Відповісти Мені подобається 1
Сергей121
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anna petrova #587029
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Diesel_Sasha
показати весь коментар27.08.2024 10:39 Відповісти Мені подобається 1
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