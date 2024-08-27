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Новини
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Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу: невідома доля двох людей. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі дві людини загинули, ще двоє, ймовірно,  перебувають під завалами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома.

Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджені також 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.

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Кривий Ріг
Кривий Ріг
Кривий Ріг
Кривий Ріг
Кривий Ріг

Автор: 

Кривий Ріг (1351) обстріл (28284)


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Ворог продовжує творити геноцид проти українського народу ,знищує міста і села світ мовчить влада безпорадна ,а де відповідь по рашиській мперії зла. ?
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27.08.2024 08:21 Відповісти
а відновлення великого крадівництва траси на кріварог (онуру), це хіба не потужна відповідь сталеяйцевого боневтіка-херпідуна?
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27.08.2024 09:42 Відповісти
Чуєш ти підарасіна, назву міста пиши нормально, ****** їбучий.
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27.08.2024 10:43 Відповісти
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області (входить до структури Держагентства з відновлення) відновила фінансування ремонту автотраси до Кривого Рогу, зупинене після початку повномасштабного вторгнення.
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27.08.2024 10:50 Відповісти
Далі що? Чи ти бот ******* зайшов просто посрав і пішов?
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27.08.2024 13:02 Відповісти
 
 