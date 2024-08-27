Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу: невідома доля двох людей. ФОТОрепортаж
Внаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі дві людини загинули, ще двоє, ймовірно, перебувають під завалами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома.
Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами", - йдеться в повідомленні.
Пошкоджені також 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.
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володимир омельянов
показати весь коментар27.08.2024 08:21 Відповісти Мені подобається 3
Diesel_Sasha
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Maksym Kovalchuk
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Юрий Бай #538615
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Maksym Kovalchuk
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