Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу: невідома доля двох людей. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі дві людини загинули, ще двоє, ймовірно, перебувають під завалами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома.

Наразі невідома доля ще двох людей. Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджені також 6 магазинів, 4 багатоповерхівки, 8 авто.

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