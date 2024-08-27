Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до двох. ВIДЕО
Кількість загиблих унаслідок удару влучання російської ракети по готелю в Кривому Розі зросла до двох осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова адміністрації Криворізького району Євген Ситниченко.
Ситниченко пише, що, крім зруйнованого готелю, від вибуху постраждали навколишні будинки, магазини, заклад громадського харчування та автомобілі.
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