Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 2. ВИДЕО
Количество погибших в результате удара попадания российской ракеты по гостинице в Кривом Роге возросло до двух человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава администрации Криворожского района Евгений Ситниченко.
Ситниченко пишет, что, кроме разрушенного отеля, от взрыва пострадали окрестные дома, магазины, заведение общественного питания и автомобили.
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