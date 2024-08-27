Последствия ракетного удара по Кривому Рогу: неизвестна судьба двух человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского удара по гостинице в Кривом Роге два человека погибли, еще двое, вероятно, находятся под завалами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Пятеро пострадали. В больнице 43-летняя женщина - "тяжелая". Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он в состоянии средней тяжести. Еще три пострадавших оправляться будут дома.

Пока неизвестна судьба еще двух человек. Вероятно, они могут находиться под завалами", - говорится в сообщении.

Повреждены также 6 магазинов, 4 многоэтажки, 8 авто.

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