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Новости
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Последствия ракетного удара по Кривому Рогу: неизвестна судьба двух человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского удара по гостинице в Кривом Роге два человека погибли, еще двое, вероятно, находятся под завалами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Пятеро пострадали. В больнице 43-летняя женщина - "тяжелая". Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он в состоянии средней тяжести. Еще три пострадавших оправляться будут дома.

Пока неизвестна судьба еще двух человек. Вероятно, они могут находиться под завалами", - говорится в сообщении.

Повреждены также 6 магазинов, 4 многоэтажки, 8 авто.

Также смотрите: Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 2. ВИДЕО

Кривий Ріг
Кривий Ріг
Кривий Ріг
Кривий Ріг
Кривий Ріг

Автор: 

Кривой Рог (1397) обстрел (26975)


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Ворог продовжує творити геноцид проти українського народу ,знищує міста і села світ мовчить влада безпорадна ,а де відповідь по рашиській мперії зла. ?
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27.08.2024 08:21 Ответить
а відновлення великого крадівництва траси на кріварог (онуру), це хіба не потужна відповідь сталеяйцевого боневтіка-херпідуна?
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27.08.2024 09:42 Ответить
Чуєш ти підарасіна, назву міста пиши нормально, ****** їбучий.
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27.08.2024 10:43 Ответить
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області (входить до структури Держагентства з відновлення) відновила фінансування ремонту автотраси до Кривого Рогу, зупинене після початку повномасштабного вторгнення.
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27.08.2024 10:50 Ответить
Далі що? Чи ти бот ******* зайшов просто посрав і пішов?
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27.08.2024 13:02 Ответить
 
 