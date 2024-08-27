В Кривом Роге 28 августа объявлен Днем траура

Городские власти Кривого Рога объявляют 28 августа Днем траура в связи с ракетным ударом РФ по гостинице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Завтра, 28 августа, в Кривом Роге объявляется день траура. Соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

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