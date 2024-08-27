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В Кривом Роге 28 августа объявлен Днем траура

кривий,ріг

Городские власти Кривого Рога объявляют 28 августа Днем траура в связи с ракетным ударом РФ по гостинице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Завтра, 28 августа, в Кривом Роге объявляется день траура. Соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Кривой Рог (1397) траур (224)


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співчуття рідним та близьким бузсумнівно, але хіба в країні щодня, в т.ч. безпосередньо на фронті не гине на порядок більше людей. Може варто по всій країні оголосити безстроковий день жалоби. Чим двоє загиблих у готелі відрізняються від 20 загиблих на ЛБЗ
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27.08.2024 10:34 Ответить
Бо то ж Кривий Ріг, вотчина яйценосного.
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27.08.2024 10:37 Ответить
Тим, що у готелі, це теракт.
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27.08.2024 11:25 Ответить
покажіть результати голосування Кривого Рогу на виборах презЕдента в 2019 році
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27.08.2024 10:39 Ответить
 
 