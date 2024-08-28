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Удар РФ по гостинице в Кривом Роге: количество погибших возросло до 4, поисковые работы завершены. ФОТО

Количество погибших в Кривом Роге Днепропетровской области в результате атаки РФ в ночь на 27 августа возросло до 4 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"4 человека погибли в Кривом Роге. Поисково-спасательные работы завершены", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечаются, что всего в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали.

Готель у Кривому Розі після обстрілу
Готель у Кривому Розі після обстрілу
Готель у Кривому Розі після обстрілу

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Ранее Цензор.НЕТ информировал о ракетной атаке на Кривой Рог. Сегодня в городе день траура.

Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27151) ГСЧС (4966)


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Сумна новина. Всіх шкода. Але життя продовжується. Я звертаюсь до тих, хто зараз перебуває у шоці, депресії. Тримайтесь. І послухайте пораду. Не треба сидіти "на телефоні". Дзвонити друзям, родичам та накручувати себе і їх новинами де, коли, скільки впало, вибухнуло. Не прислухайтесь до кожного шелесту листочка. Я зіштовхнувся, коли жінка, почув машину на сусідній вулиці, впадає у паніку і чекає ракету. Це - коротка дорога до нервового зриву або депресії. Мої ліки для вас прості. Шукайте собі роботу або заняття: робіть всі домашні справи, до яких раніше не доходили руки - для жінок. Мийте, чистіть, драйте по кілька раз. До ідеального зразка. Чоловікам - знайдіть роботу у саду, подвір'ї, квартирі: ремонтуйте, робіть щось новеньке. Для всіх тих, хто не може зосередитись на справах, то зосередьтесь на своєму здоров'ї - робіть фізичні вправи, займіться нарешті йогою, домашнім фітнесом. Бо здоров'я - це ваша праця, важка праця над своїм тілом та духом. Поставте ціль для себе: схуднути, зробити своє тіло "тілом аполлона". Чесно, зі свого досвіду. У мене немає часу на телефон, посиденьки біля під'їзду з розмовами "про війну". Телефон - це ваш прилад, який вас попереджає про небезпеку, а не для розповсюдження паніки. Не піддавайтесь впливу всіх панікерів. Просто зупиняйте їх "промови" про все пропало. ТРИМАЙМОСЯ РАЗОМ !
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28.08.2024 06:47 Ответить
Якби людина лише власним бажанням могла вкласти собі в голову необхідну програму, то черги з добровольців у військомати стояли б до цього часу. А так всі люди різні - в когось є стрижень, хтось пливе за течією. Особливо, коли люди втрачають надію на майбутнє
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28.08.2024 10:31 Ответить
Жерт больше,на жаль
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28.08.2024 08:17 Ответить
 
 