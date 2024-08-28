Удар РФ по гостинице в Кривом Роге: количество погибших возросло до 4, поисковые работы завершены. ФОТО

Количество погибших в Кривом Роге Днепропетровской области в результате атаки РФ в ночь на 27 августа возросло до 4 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"4 человека погибли в Кривом Роге. Поисково-спасательные работы завершены", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечаются, что всего в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали.







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