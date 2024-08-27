До трех возросло число погибших в Кривом Роге. Никопольщину оккупанты атаковали почти 20 раз. ФОТОрепортаж

В результате ночной атаки РФ на Кривой Рой известно уже о трех погибших. В течение дня враг продолжал обстреливать и Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Уже трое погибших из-за ночной ракетной атаки на Кривой Рог. Без вести пропавшим остается еще один человек. Спасатели продолжают работать на месте трагедии", - говорится в сообщении.

По его данным, в городе изуродованы 8 магазинов и кафе, 14 многоэтажек, и два десятка авто.

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Также потери есть на Никопольщине. В Марганецкой громаде погиб местный. По уточненной информации, ему 70 лет. Там повреждены частный дом, 6 хозяйственных построек, легковая машина.



Кроме того, в Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах и Никополе разбиты инфраструктура, админздание и музей. Также два дома, линии электропередач и газопровод. Сообщается, что обошлось без жертв и пострадавших.

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Всего в течение дня Никопольский район пережил почти два десятка обстрелов. По населенным пунктам россияне били "Градами" и тяжелой артиллерией. Целились также беспилотниками.















