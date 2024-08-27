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До трех возросло число погибших в Кривом Роге. Никопольщину оккупанты атаковали почти 20 раз. ФОТОрепортаж

В результате ночной атаки РФ на Кривой Рой известно уже о трех погибших. В течение дня враг продолжал обстреливать и Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Уже трое погибших из-за ночной ракетной атаки на Кривой Рог. Без вести пропавшим остается еще один человек. Спасатели продолжают работать на месте трагедии", - говорится в сообщении.

По его данным, в городе изуродованы 8 магазинов и кафе, 14 многоэтажек, и два десятка авто.

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Обстріли Дніпропетровщини 27 серпня

Также потери есть на Никопольщине. В Марганецкой громаде погиб местный. По уточненной информации, ему 70 лет. Там повреждены частный дом, 6 хозяйственных построек, легковая машина.

Кроме того, в Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах и Никополе разбиты инфраструктура, админздание и музей. Также два дома, линии электропередач и газопровод. Сообщается, что обошлось без жертв и пострадавших.

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Обстріли Дніпропетровщини 27 серпня

Всего в течение дня Никопольский район пережил почти два десятка обстрелов. По населенным пунктам россияне били "Градами" и тяжелой артиллерией. Целились также беспилотниками.

Обстріли Дніпропетровщини 27 серпня
Обстріли Дніпропетровщини 27 серпня
Обстріли Дніпропетровщини 27 серпня
Обстріли Дніпропетровщини 27 серпня
Обстріли Дніпропетровщини 27 серпня
Обстріли Дніпропетровщини 27 серпня
Обстріли Дніпропетровщини 27 серпня
Обстріли Дніпропетровщини 27 серпня

Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27129) Днепропетровская область (3946)


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